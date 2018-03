Cómo ser CEO y no perder el estilo según cuatro diseñadores argentinos

Algunos eligen un traje clásico, otros utilizan camisa y pantalón, mientras que los más informales prefieren remera, jean y zapatillas. Todos ellos tienen algo en común: son las cabezas de algunas de las compañías más importantes del mundo. El CEO no solo está expuesto por las decisiones que toma en el día a día de la empresa sino también por su outfit. Es la persona más observada y lo que lleve puesto podrá despertar tanto elogios como críticas por parte de sus pares y empleados. Apertura.com se comunicó con los verdaderos expertos de la moda argentina para que brinden sus consejos a los ejecutivos a la hora de elegir vestimenta dentro de la frenética rutina. Los CEOs entran a “la jaula de la moda”.

“Que no se uniformen, que usen algo cómodo y elegante”, expresa Roberto Piazza. Uno de los máximos exponentes de la uniformización es Mark Zuckerberg que adoptó las remeras grises como un life hacking. El fundador de Facebook esbozó que optó por esto para “tomar la menor cantidad de decisiones posibles”. Y agregó: “Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto energía en cosas tontas y frívolas sobre mi vida”. Del otro lado se encuentra Bozoma Saint John, chief brand officer de Uber, que fue elegida por Business Insider como una de las ejecutivas con más estilo. Según Piazza, no es necesario gastar una fortuna para estar bien vestido en el trabajo. “Que no se pongan esa ropa antigua que no seduce a nadie, que estén perfumado ¡Si al color!”, exclama.

Para los diseñadores top argentinos, la mejor estrategia que pueden utilizar los CEOs es tener un guardarropa acotado, pero combinable. “Lo mejor es tener al principio un guardarropas más monocromo. Que puedas pensar que tu chaqueta la podes combinar con una blusa, en el caso de las mujeres, o una camisa, si sos hombre. Que puedas hacer una combinación de todo y que con un equipo de cuatro piezas puedas armar seis o siete equipos sumándole alguna pieza más”, señala Gabriel Lage. En tanto, Claudio Cosano apuesta por los accesorios. “Lo más inteligente es comprar ropa básica y cambiar los accesorios. Entonces con un mismo traje, pero cambiando el cinturón, los zapatos, el pañuelo o buen pin, podes formar catorce combinaciones”, afirma.

En la city porteña, el traje sastre volvió a ser una de las opciones predilectas, aunque el estilo informal también tiene sus adeptos. Poder plasmar la personalidad en la vestimenta es uno de los mantras de Benito Fernández. El diseñador explica: “La moda hoy es más libre, lo que hay que hacer es transmitir lo que uno piensa en su imagen. Cuando decís y sentís algo y lo transmitís con lo que te pones, el mensaje es más fuerte”. La libertad también la traslada a la combinación de estilos y estaciones. “Combinar día y noche o verano e invierno, ser libres”, afirma.

Si bien el mundo ejecutivo se caracterizó por ser tradicionalmente masculino, las mujeres comienzan a pisar fuerte y los diseñadores también tienen consejos para ellas. “Los básicos en colores suaves siempre quedan bien y acompañarlo con un zapato increíble es lo mejor, podes tener un vestido sencillo pero siempre con un muy buen zapato te va a dar un gran aspecto”, destaca Lage. Para Cosano, lo ideal para los eventos diurnos es un estilo protocolar. “Para ir a una oficina siendo ejecutiva, un tailleur es lo que mejor queda porque te estructura y te da poder. Una mujer con un tailleur y un buen saco con hombreras ya es la presencia del poder”, detalla. Vestirse para liderar no es fácil, por eso los diseñadores quieren que los ejecutivos tomen nota.