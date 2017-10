Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy miércoles (mañana no sirve)

Comienza el miércoles con mayor proporción de bajas en los mercados. A la incertidumbre proveniente de España, se le suman algunas dudas desde los datos de empleo privado en EEUU. Recordemos que el plato fuerte vendrá el viernes con la publicación del informe oficial, que por varios factores, se espera débil. En lo local, destacamos el relevamiento de expectativas del BCRA.

¿Cómo encontramos hoy los mercados? En Asia, el Nikkei japonés logró finalizar su rueda al alza al avanzar poco menos de 0.1%. Por su parte, como repetimos estas últimas jornadas, el Shanghai Composite no opera esta semana por los feriados de la “semana dorada”. Siguiendo por el viejo continente, las plazas europeas permanecen en terreno negativo con bajas de entre 0.1% (FTSE100) hasta el orden del 2.5% (IBEX35) –donde, lógicamente, la incertidumbre recae sobre el conflicto separatista catalán-. La única excepción, en este punto, la presenta el DAX alemán que avanza 0.1%. Pasando a Wall Street, los futuros abren en rojos de hasta 0.1%. Recordemos que ayer, los tres principales índices (Dow Jones, S&P500 y Nasdaq) también culminaron con subas de entre 0.2-0.4% y lograron nuevos máximos históricos en los 22.641, 2.534 y 6.531 puntos, respectivamente.

FALLO DE LA UE EN CONTRA DE AMAZON

Desde el plano corporativo, la Comisión Europea notificó ayer un dictamen en el cual obliga a la compañía de ventas online a devolver EUR 250 millones, por concepto de pago de impuestos que según la Comisión no habría pagado en su totalidad. La filial de Amazon en Europa con sede en Luxemburgo mantenía con las autoridades de hacienda de esa jurisdicción un acuerdo fiscal (tax ruling) desde 2003 y que fue extendido en 2011, lo que permitía a la tecnológica reducir su factura fiscal. Pero la investigación dio como resultado que Amazon EU redujo en tres cuartas partes de los beneficios de todas la ventas de la compañía en el contienen europeo, mediante el pago de en exceso-según la Comisión- de royalties a otras filiales no registradas en la unión europea. Mientras que Amazon considera que no rescibió ningún trato especial por parte de las autoridades de Luxemburgo y que siempre ha cancelado el impuesto que correspondían, por lo que no descarta la apelación de la decisión. La acción de AMZN cae 0,4% en el pre-market ubicándose en USD 953,97, después de haber cerrado ayer en USD 957,10.

TASAS Y MONEDAS (HOY)

Si vamos al mercado de bonos, el rendimiento del bono norteamericano a diez años cae medio punto básico para posicionarse en torno al 2.31% anual. El resto de las tasas de referencia operan en su mayoría al alza con subas de hasta 7 puntos básicos (el caso de la deuda española). Por el contrario, la tasa alemana cede casi 3 puntos básicos. Las mismas se ubican alrededor de 0.44%, 2.18%, 1.78% y 1.36% para los bonos de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña, en ese mismo orden. Hoy será muy importante escuchar el discurso de Draghi en Frankfurt, y obtener a cualquier señal sobre la continuidad del programa de compra de activos.

Dentro de las monedas, el Dollar Index –DXY- cae 0.3% y vuelve a colocarse por debajo de los 93.3. Tanto el euro, como la libra y el yen se aprecian 0.2%, 0.2% y 0.3% frente a la divisa norteamericana y cotizan alrededor de 1.177, 1.326 y 112.5, respectivamente.

PETRÓLEO CON LOS OJOS PUESTOS EN LA CUMBRE RUSIA-ARABIA SAUDITA

En cuanto a los commodities, el petróleo se gana nuestra atención esta mañana, tras el encuentro próximo de los líderes de Arabia Saudita y Rusia, los mayores exportadores mundiales de petróleo, quienes podrían hablar de cooperación en la producción de crudo y de sus diferencias sobre Siria e Irán, durante la primera visita a Moscú de un monarca saudí en ejercicio. Durante el viaje del rey Salman también podría firmarse una serie de acuerdos de inversión, incluido un proyecto de gas natural licuado y plantas petroquímicas, al tiempo que podrían finalizarse los planes para establecer un fondo de 1.000 millones de dólares destinados a invertir en proyectos energéticos.

Por otro lado, el dato de inventarios norteamericanos se conserva como otro de los elementos claves a seguir para analizar la evolución de la oferta de crudo. De hecho, la Agencia de Administración de Energía (EIA) difunde su reporte semanal de inventarios de petróleo. Según lo esperado, las existencias de crudo habrían disminuido en 756.000 barriles en la semana concluida el 29 de septiembre, luego de que cayeron 1,8 millones de barriles en el período previo.

Puntualmente, el precio del WTI cede 0.1%, ubicándose en USD 50.3 por barril. En tanto, el oro trepa un 0.3% y se coloca en USD 1.278 por onza troy.

FLOJO ADP DE EMPLEO NORTEAMERICANO PRIVADO

Pasando a los drivers del día, no caben dudas que el informe ADP de empleo concentra las miradas esta mañana. Según el empleo privado, se crearon 135 mil puestos de trabajo, frente a los 228 mil que se crearon en agosto. La cifra de agosto se revisó a la baja desde los 237 mil puestos. De esta manera, la cifra débil sirve como adelanto para el informe oficial del viernes. Para el mismo, se espera que la creación de nóminas no agrícolas se ubicaría debajo de los 100.000, contra los 156.000 del mes previo; las privadas en 117.000 contra 165.000 y las de manufactura en 11.000 contra 36.000, respectivamente. La tasa de desempleo se mantendría en 4.4%.

Sin alejarnos de EEUU, Trump afirmó en su visita a Puerto Rico que la deuda –alrededor de USD 74 mil millones- de este Estado asociado deberá ser erradicada. Actualmente, Puerto Rico es el cuarto estado con mayor deuda (detrás de California, New York y Masachusetts), pero con una población y una economía muy pequeñas. Recordemos que Puerto Rico está lidiando con las tremendas repercusiones del huracán María. Según las estimaciones de Moody’s, el mismo dejó daños materiales por USD 95 mil millones, además de 34 víctimas fatales, y aún el 93% de los hogares permanece sin electricidad. El Congreso norteamericano está preparando un paquete de ayuda de USD 29 mil millones con el objetivo de atender los daños de todo el territorio afectado por los huracanes durante la temporada.

EUROPA: CONFLICTO EN CATALUNYA (ESPAÑA), RUSIA Y ALGO MÁS

Cambiando el eje a Europa, la tensión en España se mantiene tras la huelga general de ayer en Catalunya. En tanto, el Rey Felipe habló ayer a todos los españoles dando un mensaje de unión y acusando a las autoridades catalanas de incrementar la división entre los españoles. “Desde hace un tiempo, determinadas autoridades de Cataluña han venido incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno". Por su parte, los rumores apuntan a que la declaración unilateral de independencia se lleve a cabo el próximo lunes.

Sin alejarnos de Europa, Rusia abrió la puerta a una posible restructuración de la deuda venezolana. El Kremlin dijo el miércoles que está dispuesto a discutir una posible reestructuración de las deudas de Venezuela con Rusia si Caracas plantea el tema en unas próximas conversaciones. Ahora bien, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, planteó el pasado miércoles la posibilidad de una reestructuración de la deuda de su país con Rusia. Hablando en un foro de energía en Moscú, Maduro dijo, sin embargo, que Caracas cumplirá con todas sus obligaciones de deuda. Maduro se reunirá el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En cuanto a la agenda económica, algunos datos para resaltar desde Europa. El PMI de servicios de septiembre se ubicó en los 55.8 puntos por encima de los 55.6, que estimaba el mercado. Además, el PMI compuesto de septiembre se colocó en los 56.7, en forma coincidente con el consenso de analistas. Por último, las ventas al por menor de agosto avanzaron 1.2% de forma interanual, finalizando por debajo del 2.6% que ostentaba la estimación.

MERVAL NO DETIENE SU MARCHA

Pasando al escenario local, el Merval no detuvo su rally alcista e hilvanó su decimotercera suba consecutiva al ascender 1.3% hasta los 26.681 puntos (su nuevo máximo histórico). De esta manera, logró la mayor racha alcista de su historia. El panel líder, que finalizó con mayoría de subas, fue liderado por DGCU2 (+7.5%) y la siguieron COME, APBR, CECO2 y BMA con ascensos de entre 2.4-6.4%. Del lado opuesto, PGR, CEPU, SAMI y BOLT retrocedieron hasta 3.4%. Otro dato destacado –y muy positivo- fue que el volumen operado en papeles alcanzó los $831 millones y se mantiene muy por encima del promedio diario anual ($416 millones).

En cuanto a las noticias corporativas, se conoció que el fondo estadounidense The Capital Group adquirió en Wall Street 17.495.860 certificados de depósitos de acciones (ADS) del Grupo Financiero Galicia, equivalente al 5,137% del paquete accionario de la compañía, por los cuales pagó USD 875.295.134. Esta operación hizo saltar la cotización del papel en esa plaza en un 3,3%, ya que pasó de USD 49,32 a USD 50,95. The Capital Group hasta finales de 2016 tenía bajo su administración cerca de USD 1,4 billones en activos.

Además, según información de Bloomberg, Central Puerto (CEPU) habría contratado a JP Morgan y Bank of America para salir a cotizar en Wall Street a principios de 2018 y estaría apuntando a recaudar cerca de USD 500 millones en la oferta pública en Nueva York. Recordemos que el 26 de septiembre pasado, el directorio informó que iba adelantar las gestiones y evaluar la oferta secundaria de acciones a proposición de algunos accionistas. Como dato, la compañía generadora de energía más importante del país contaba hasta 2016 con una capacidad instalada de 3.791 MW y generación anual de 15.533 GWh con un market share del 11% en ambos casos. Además, recientemente se adjudicó mediante subasta pública dos proyectos para la generación de 406 MW adicionales.

BONOS AVANZAN (CUPONES PBI DESTACADOS)

Analizando la renta fija, los bonos emitidos en dólares finalizaron con mayoría de subas, las cuales se profundizaron en la parte larga de la curva de rendimientos, con el PARA, AA46 y AC17 avanzando hasta 0.7%. Pasando a los emitidos en pesos, los indexados por CER cerraron con subas generalizadas (con excepción del PARP), mientras que los tasa fija y Badlar también siguieron dicha tendencia.

Igualmente, los instrumentos estrella de la jornada fueron los cupones del PBI, los cuales avanzaron hasta 3.5%, en medio de la creciente expectativa de que el crecimiento de este año sea superior al 3% y se gatille el pago de dichos instrumentos. Puntualmente, el TVPP, TVPA, TVPY y TVPE avanzaron 2.7%, 3.5%, 2.6% y 2.3%, en ese orden.

Entrando en el mercado de cambios, el dólar minorista avanzó por segunda jornada consecutiva, al finalizar en $17.73 (+2 centavos). En tanto, en el segmento mayorista, la divisa terminó sin variaciones en $17.43, mientras que el dólar paralelo cayó seis centavos hasta $17.90. En el mercado de futuros ROFEX se operaron USD 590 millones y las cotizaciones para fines de octubre, noviembre y diciembre cerraron a $17.74 (-2 centavos), $18.06 (-3 centavos) y $18.40 (-3 centavos).

RELEVAMIENTO DE EXPECTATIVAS DE MERCADO

En cuanto a la agenda económica, tal como mencionamos en Resumen y Perspectivas 02-10-17, lo más destacado pasaba por el REM de septiembre, el cual fue publicado ayer por el BCRA. Recordemos que el informe consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina.

Comenzando por los precios minoristas, las proyecciones de los analistas indican que la tasa mensual de inflación nacional para los siguientes 6 meses medida a través del IPC Nacional oscilaría entre 1,3% y 1,4% mensual. Además, implícitamente estiman que la inflación de sep-17 fue de 1,5% (el INDEC publicará el índice la semana que viene). En tanto, para el último trimestre del año, el pronóstico de inflación del REM sería, en promedio, del 1,4% mensual. En relación con el relevamiento del mes de agosto, la proyección se ajustó al alza para sep-17 (implícitamente de 1,3% a 1,5% mensual) y en 0,1 puntos porcentuales para ene-18 (hasta 1,4%).

Con relación a los pronósticos de mediano plazo, se mantiene la estimación del 22% anual para el 2017, mientras que para fines de 2018, se pronostica una inflación interanual de 15,8% (0,1 p.p. por encima del relevamiento previo). En tanto, para diciembre de 2019, se espera una inflación de 11,0% interanual (+0,1 p.p.).Por su parte, se estima que la inflación núcleo se mantenga en el 1,3% mensual para lo que resta del año y que descienda a 1,2% en los primeros tres meses del 2018.

Pasando a la tasa de interés (centro del corredor de pases a 7 días) se elevaron nuevamente las expectativas respecto del relevamiento de agosto. La previsión para oct-17 de tasa de interés se ubicó en 26,25% (por lo que se mantendría en el valor actual, definido en abril de 2017), mientras que recién en noviembre esperan que el BCRA inicie un sendero gradual de reducción de la tasa, hasta un valor de 25,50% a fines de año (+75 p.b. en relación con el relevamiento previo).

Continuando con el tipo de cambio, los pronósticos del nivel del dólar promedio mensual esperado para los próximos 6 meses de 2017 se ubican entre $17,7 y $18,7. Las expectativas sobre esta variable se corrigieron levemente a la baja para todos los períodos respecto del relevamiento previo. Para fines de 2017, los analistas proyectan que alcanzará los $18,1, mientras que para fines del año que viene esperan que se posicione en $20,6.

Por último, al menos en lo que respecta al REM, se mantuvieron inalteradas las proyecciones del crecimiento del PBI en 2,8% para 2017, 3,0% para 2018 y 3,2% para 2019.

LAS REFORMAS QUE SE VIENEN DESPUÉS DE OCTUBRE

Entrando en el plano político, venimos mencionando en nuestros informes que el gobierno espera llevar a cabo después de las elecciones las reformas que no pudo aplicar en estos casi dos años de gestión. Entre ellas se destacan la tributaria, previsional y laboral. Justamente con respecto a esta última, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca le anticipó a la UIA que pasado el tiempo electoral, avanzará con un amplio blanqueo laboral con el objetivo de reducir la informalidad, la cual se estima superior al 30% (4.500.000 trabajadores no registrados).

Si bien no se conocen los lineamientos del proyecto, lo que se buscará es mejorar la productividad, competitividad y que se reduzcan los costos laborales. Para esto habrá que tratar temas como el ausentismo, la productividad, la industria del juicio y el activismo político no laboral dentro de las empresas. Igualmente, tanto el Gobierno como los sindicatos reconocen que solamente se podrá lograr un acuerdo exitoso si hay consensos entre ambas partes.

BANCA INTERNACIONAL ANTICIPA MÁS INVERSIONES POR FIN DE LA RECESIÓN

En cuanto a los informes más recientes, se conoció uno del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) en el que se indica que Argentina verá un incremento del ingreso de capitales extranjeros en 2018, gracias al "fin de la recesión" y a una "consolidación fiscal". Según el instituto, "en la medida que el crecimiento se acelera y la inflación disminuye gradualmente, podemos esperar un cambio en la composición en los ingresos de capitales de los no residentes, que irán más hacia los títulos de acciones".

Además, con respecto a los mercados emergentes, explicó que por primera vez desde 2014, el flujo de capitales hacia estos mercados superará el billón de dólares ya que el crecimiento de estas naciones será del 4.7% y alcanzará el 5% el año que viene. Puntualmente sobre Latinoamérica, el IIF cree que sus países "se están recuperando de una recesión de dos años de duración; tras una contracción del 1,5% del año pasado, la región está lista para crecer 1,3% y 2,3% en 2017 y 2018", respectivamente.

INFLACIÓN, LA SEMANA QUE VIENE

Continuando con los datos económicos, si bien el IPC Nacional será publicado por el INDEC la semana que viene, las consultoras privadas comenzaron a dar a conocer sus estimaciones de lo que será el dato oficial. La primera fue Elypsis que proyectó un aumento del 1.3% para el IPC Nacional y del 1.4% para el IPC GBA. Igualmente, lo que se advierte es que en octubre y noviembre la inflación volvería a aumentar hasta niveles en torno al 1.7-1.8% debido a las subas en celulares, prepagas y en los taxis, las cuales se esperan para después de las elecciones.

PARA TENER EN CUENTA:

VENTA DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BS. AS: La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó en agosto un 42,3% interanual, y la utilización de créditos hipotecarios en las transacciones se incrementó un 161%. La cantidad de escrituras registradas fue de 6.019 y el monto involucrado ascendió a $14.013 millones, lo que representa un avance de 92,7%.

APP PARA AUMENTAR LA BANCARIZACIÓN: Hoy saldrá al mercado “Ualá”, una aplicación móvil financiada por el millonario George Soros con el objetivo de aumentar la bancarización en el país. Entre las características se destaca que no tendrá cargo de ningún tipo, transferencias gratuitas y verificación de identidad a través de selfies.

Fuente: Portfolio Personal