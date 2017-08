Qué empresa logró aumentar casi un 900% el valor de sus acciones en 2017

El mercado bursátil en India hoy se convirtió en noticia en el microclima de los inversores cuando una de sus compañías marcó un nuevo récord. Entre las empresas que tienen valuadas en más de US$ 1.000 millones, Indiabulls Ventures Ltd marcó un hito al registrar un alza del 870 por ciento en el valor de sus títulos en lo que va del año.

Las acciones de la compañía fundada por Sameer Gehlaut comenzaron tímidamente el 2017 cotizando a 0,32 US$, sin embargo, durante abril emprendió un crecimiento gradual hasta llegar a su pico máximo del año en agosto cuando se posicionó en US$ 3,30. Según informa Bloomberg, Indiabulls Ventures Ltd asegura que el principal factor que desencadenó esta subida es la incursión de la empresa en el crédito para el consumo, área en la que apuntan a los consumidores asalariados e independientes.

El empresario nacido en Rohtak comenzó su negocio en 1999 cuando compró una sociedad de valores con membresía en la Bolsa de India (NSE) y comenzó a ofrecer servicios como bróker, estos luego se extendieron a una plataforma online. Previamente, el magnate había trabajado durante dos años en la petrolera estadounidense Halliburton hasta que se le presentó esta oportunidad de negocio. Indiabulls es un holding diversificado compuesto por empresas relacionadas tanto al sector financiero como al real estate y el retail, además cada una de ellas cotiza por separado en el parqué indio.

Uno de los principales apuntados como el responsable de su crecimiento como una de las compañías financieras no bancarias del mundo es el CEO de Indiabulls, Gagan Banga. El ejecutivo aseguró que durante el primer trimestre del 2017 la cantidad de préstamos que otorgó la empresa creció en un 30 por ciento.

Su debut bursátil tuvo lugar en septiembre de 2004 cuando realizó su IPO y puso a la venta sus acciones a 19 rupias indias (hoy en día cada rupia india tiene un valor de 0,015 dólares). Si bien los resultados financieros de Indiabulls Ventures, una de las empresas del grupo, aumentaban año a año, sus acciones nunca tuvieron un alza semejante como el de este año. La compañía dirigida por Gehlaut ostenta una capitalización de US$ 1.373 millones y, de acuerdo a lo publicado por Bloomberg, durante el segundo cuarto de 2017 duplicaron sus ganancias con respecto al mismo período en 2016.