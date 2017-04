Por qué sí (y por qué no) invertir en una empresa con ganancias del 50 por ciento

Entre las acciones que cotizan hoy en la bolsa porteña, Grimoldi es de las pocas que pertenecen a un sector de consumo masivo como el de la indumentaria y el calzado. Para conocer si conviene o no apostar por ella, Juan Manuel Carnevale, especialista en finanzas, presentó un informe sobre por qué sí y por qué no invertir en esta empresa con más de 120 años en la Argentina.

"Además de tener 150 locales comerciales repartidos por el país, Grimoldi tiene una ganancia o margen bruto de más del 50 por ciento, o sea que le gana la inflación", destacó en primer lugar el panelista en diálogo con Marianó Otálora, conductor de "¿Qué hacemos con los pesos?", al aire todos los viernes a las 22 horas por Canal 26. También, tomando como fuente al ministro de Haciendia, Nicolás Dujovne, Carnevale agregó que "la economía se reactivaría en mayo y junio, algo que junto a la vuelta de los planes de pagos sin interés, podría beneficiar a esta empresa".

Por otra parte, sin embargo, el experto mencionó más tarde algunos hechos que pueden jugarle en contra a la cotización de la compañía representada por la sigla GRIM. "El 85 por ciento de sus ventas están focalizadas al mercado interno, y respecto de la acción, tiene poco volumen operado; además no se salva si hay un ajuste de las bolsas mundiale", resaltó el panelista.

Carnevale hizo esta aclaración minutos después de hacer un balance sobre lo que podría pasar en las bolsas mundiales en el corto a mediano plazo. "Un importante personaje de Twitter dijo hace poco que 'Corea del Norte se está buscando problemas. Si China quiere ayudar, bien, y si no, lo resolveremos nosotros'. Esa turbulencia geopolítica va a hacer que el oro suba, que el petróleo suba, y que, probablemente, las bolsas tiendan a tener turbulencias", remarcó.

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.