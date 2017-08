Nora Trotta, presidente de Megainver: "Los inversores extranjeros van a esperar a 2019"

Los primeros resultados de las PASO 2017 se sintieron como una palmada al hombro de la administración de Mauricio Macri. El mercado sintió directamente el impacto. El dólar bajó, las acciones subieron y la incertidumbre preelectoral desapareció de la agenda de los inversores argentinos. Sin embargo, esto no parece todavía convencer del todo a sus pares del exterior. “Creemos que la plata grande vendrá después de 2019”, afirma Nora Trotta, quien, junto a Miguel Kiguel, dirige la sociedad de fondos comunes de inversión Megainver.

La economista, que cuenta con una extensa trayectoria en el sector financiero, analizó el futuro del mercado de capitales después de octubre e hizo hincapié en que los inversores deben prestarle más atención al escenario internacional. “No podés mirarte el ombligo y solo mirar las PASO porque estás en la Argentina, hay una cuestión internacional complicada”, describe Trotta, que también se desempeña como directora suplente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Banco Central y el Mercado de Valores de Buenos Aires son otras de las instituciones que figuran en el currículum de la especialista de inversiones. Desde 2012 que preside Megainver, sociedad con la que administra más de $ 13.000 millones. Por qué los inversores extranjeros aún no confían en la Argentina, su visión sobre la tarea del organismo dirigido por Federico Sturzenegger y cuál es la receta para que el inversor argentino deje de ser temeroso.

¿El resultado de las PASO 2017 permite hacer una previsión para lo que queda del año en el mercado de inversiones o todavía habrá que esperar a octubre?

La Argentina siempre nos da sorpresas. Sobreviví a varias crisis económicas porque uno siempre tiene que ser conservador. Además, estamos ante un escenario internacional complicado. Trump es más preocupante que lo que se preveía que fuera. En cuanto al escenario local, yo no subestimaría a la oposición. Igualmente el Gobierno tiene que hacer muchas cosas desde lo económico, hay muchas reformar por hacer. Pareciera que en octubre se va a reafirmar el resultado de agosto, pero con eso no alcanza para que nos nombren como “mercado emergente” porque van a esperar a 2019. No nos tienen confianza, nosotros siempre les damos una sorpresa.

¿Hacen bien en no tenernos confianza?

Si, lamentablemente, porque somos un país muy rico y es increíble que tengamos más riesgo país que Bolivia. Todavía estamos en la juventud, somos adolescentes desde el punto de vista político.

¿Qué les recomienda entonces a los inversores?

Siempre recomiendo ser conservador, hay que tener un mix adecuado de dólares y pesos. En el mediano plazo, si hacés una curva larga de 5 o 10 años, el peso siempre le gana al dólar. El que quiere ser conservador puede armar una cartera mitad en dólares y mitad en pesos; el que es más arriesgado puede tener un 35 por ciento en dólares y el otro 65 por ciento en pesos.

¿Qué se necesita para desarraigar la cultura del ahorro en dólares de los argentinos?

La gente precisa muchos años de que no haya engaños. Se van a necesitar mínimo 10 años de estabilidad, casi una generación.

¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo el Banco Central?

Tiene un trabajo enorme porque es el responsable de que creamos en los pesos. Hoy eso tiene un costo muy alto porque la tasa de Lebacs está arriba del 26 por ciento y me gustaría que fuera más baja para permitir la recuperación de la economía. Es arduo, pero hay excelentes profesionales manejándolo, ojala que baje la inflación rápido porque eso también es responsabilidad del BCRA.

Reactivar el consumo es importante también…

Te diría que bajar la inflación es más importante. Hay un plan de reducción de inflación, aunque el Gobierno no va a cumplir esa meta. Si para fin de año la gente percibe que baja la inflación, el consumo se va a ir reacomodando solo.

¿Cuál es el perfil del inversor argentino hoy?

Es un inversor de muy corto plazo. El perfil hoy es en pesos o en dólares, pero siempre temerosos.

¿Temerosos de qué?

En general el inversor de lo que está temeroso es de la devaluación y los inversores del exterior van a seguir esperando. Algunos se arriesgarán ahora y otros esperarán a 2019.

Tendrán que esperar hasta 2019 para el boom de inversiones entonces…

Eso es lo que dice mi socio Miguel Kiguel. El cree que si salen bien las elecciones (para el Gobierno Nacional) vendrá un poco de plata, pero que la plata grande vendrá después de 2019.

¿Cómo ves a la Bolsa local hoy?

Tiene una potencialidad enorme porque hay muy pocas empresas que cotizan, la Bolsa es muy chica. Pero necesitas varios años de confianza para que las empresas abran el capital. Tiene un papel muy importante para recorrer, pero, nuevamente, depende de la confianza y va a llevar un par de años.

¿Y cómo fueron cambiando los actores de este mercado desde que comenzaste a trabajar?

Se retiraron muchos players internacionales. En la década del '90 habían venido muchos inversores del exterior y en la década ganada paso exactamente lo contrario porque se los trató muy mal. Por eso tenemos tanta potencialidad cuando el mercado se de vuelta, cuando permitan volver a invertir en la Argentina hay plata en el mundo que va a venir.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le podría pasar al mercado argentino en 2017?

Lo peor sería una crisis internacional. Me preocupa mucho más que haya un cisne negro que todo el tema interno. Por otro lado, lo mejor que puede pasarle al país es que se frene la inflación porque si sucede la gente va a retomar confianza, se va a empezar a consumir y se van a alargar los plazos de sus inversiones.

