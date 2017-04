Mix de opciones de inversión a tener en cuenta por si sube el dólar

Superado ya el primer trimestre del 2017, el panorama inversor parece mantenerse sin sorpresas para lo que resta del año. Sin embargo, el especialista en finanzas personales Mariano Otálora presentó, durante la última emisión de "¿Qué hacemos con los pesos?" –al aire todos los viernes a las 22 horas–, un análisis sobre cómo se pueden combinar las distintas opciones del mercado local para obtener el máximo rendimiento posible.

"Antes que nada, la proyección de la inflación para el Gobierno y los privados es del 17 al 23 por ciento, mientras que el dólar se va a mover entre el 14 y el 16 por ciento. Algunos economistas están diciendo que el dólar puede llegar en diciembre casi a los $ 19; otros, a los $ 17. Ya esto te dice que entre la inflación y el dólar, la inflación le debería ganar al dólar", comenzó diciendo el conductor, para luego realizar un repaso de las opciones de inversión en moneda local. "El plazo fijo cada vez rinde menos, porque si lográs una tasa del 19 por ciento ya es altísima; las tasas están en el orden del 16 al 17 por ciento, y ahí ya estás perdiendo contra la inflación", sentenció.

Frente a la opción del clásico depósito presentó los plazos fijos U.V.A., "que son los plazos fijos que ajustan por inflación. "¿Qué te garantizan? Obviamente no perder contra la inflación, aunque no tienen interés", agregó. Para finalizar con su exposición, añadió que "los bonos CER te pagan la inflación más una tasa que puede ir del 2 al 4 por ciento, y por último tenemos a las famosas Lebac, que aparentemente se van a sostener todavía en estos valores, porque la inflación todavía no está bajando y por eso siguen siendo las ganadoras".

En base a todo ello, Otálora hizo mención a una estrategia que, al contrario de una mayoría de las que circulan en el ámbito inversor, sí incluye al dólar.

"Según las proyecciones del dólar futuro, se espera que la divisa esté en abril en $ 15,73; en mayo, casi $ 16; y en diciembre, unos $ 17,66. Entonces hay que estar atentos; porque muchos dicen que hoy está bajo pero puede pegar un salto de corto plazo, de $ 0,30 o $ 0,40. Por eso muchos dicen que hay que comprar dólares hoy, que está bajo, y una vez que sube esa diferencia de $ 0,40, volver a pasarse a pesos para invertir en Lebac de largo plazo", propuso el conductor. Al respecto, el panelista Juan Manuel Carnevale, especialista en finanzas, opinó: "A grandes rasgos, el dólar no debería moverse hasta agosto. Aunque yo tengo miedo de que si todos decimos agosto, el ajuste se produzca antes".

Sobre su visión del mercado, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, dijo: "Hoy los bonos con CER siguen siendo los preferidos por el mercado". "Creo que indexan muy bien y tienen un recorrido por delante todavía positivo. Por otro lado tenés la tasa fija, que indexa a una tasa muy alta y eso debería estar bajando, pero que por ahora sigue siendo un regalo. Y si es un regalo hay que agarrarlo".

Mirá en el video el informe completo: