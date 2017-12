Los activos bajo administración alcanzarán los US$ 145 billones en 2025

Los activos gestionados por fondos de inversión a nivel global treparán hasta alcanzar los US$ 145,4 billones en 2025, lo que significará un aumento de un 70% respecto a los US$ 84.9 billones administrados en 2016. Así lo proyectó un estudio realizado por PwC, titulado “Asset & Wealth Management Revolution: Embracing Exponential Change”.

El exponencial crecimiento de los activos bajo administración (AuM, por sus siglas en inglés) será impulsado por un significativo incremento de los ahorros relacionados a planes de pensiones a medida que las poblaciones envejecen y una mayor riqueza personal en los mercados emergentes, explica el estudio elaborado por PwC.

De acuerdo al trabajo, el incremento de este tipo de activos se verá en mayor medida en dos mercados emergentes: Latinoamérica y Asia-Pacífico. Incluso se estima que en esta última región, la tasa de crecimiento será más de dos veces mayor que la que se registre en zonas históricamente dominantes, como los Estados Unidos y Europa.

“Si las tasas de interés se mantienen relativamente bajas a nivel global y el crecimiento económico es sostenido, nuestras proyecciones prevén que los AuM crecerán desde US$ 84.9 billones en 2016 a US$ 111,2 billones en 2020 y a US$ 145,4 billones en 2025. El crecimiento será desigual; en términos porcentuales será menor en mercados desarrollados y más rápido en los emergentes”, precisa el informe.

En 2016, los AuM se gestionaron mediante un 71% de administración activa (US$ 60,6 billones), 17% pasiva (US$ 14,2 billones) y el 12% restante (US$ 10,1 billones) correspondió a administraciones alternativas. El estudio proyecta que si bien en 2025 la administración activa continuará creciendo y jugando un rol importante, alcanzando los US$ 87,6 billones (60% del total de AuM), se verá un mayor incremento en las administraciones pasivas, que alcanzarán los US$ 36,6 billones (representarán el 25%) y las alternativas, que treparán hasta los US$ 21,1 billones (15% del total global de AuM).