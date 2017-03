Llega a la Argentina la plataforma que te dice a qué crédito bancario podés aplicar

Suena el teléfono y al atender un empleado del banco le ofrece un crédito bancario. Usted no lo quiere, rechaza la propuesta y se pregunta por qué lo llaman, si jamás manifestó interés en obtener un crédito. Mientras tanto, en otro lugar de la Argentina, alguien quiere el crédito que más le convenga, pero la cantidad de bancos y propuestas lo superan. ¿Cuál le conviene? ¿A cuál puede aplicar?

Marcos Lombardo tuvo una idea al respecto: crear una plataforma online donde cualquiera pudiera cargar sus datos, qué crédito quería y a partir de ahí el sistema buscara entre todas las opciones del mercado le dijera a qué línea de financiamiento podía aplicar. De esa iniciativa nació RapidoyFacil.com.

“Hay dos jugadores: el tomador de préstamo, que generalmente no está muy informado, y por el otro los prestadores. Nosotros mejoramos la eficiencia de venta para ambas partes”, explica Lombardo, quien primero lanzó el sitio en su Uruguay natal y ahora llegó a la Argentina, donde ya trabaja con más de 57 instituciones financieras.

¿Cómo funciona? “Una persona que quiere un crédito llena un formulario. Nosotros hacemos un análisis de variables duras, como ingresos, edad y si tiene trabajo; luego analizamos si están las entidades financieras correspondientes en su zona; y luego se hacen los análisis del riesgo del Banco Central. A partir de ahí le damos cuatro opciones en base a nuestra base de datos. Allí la persona elige –o no- la que quiere y el propio banco se contacta”, relata el paso a paso Lombardo.

El emprendimiento nació en 2011 tras una inversión de US$ 500 mil y, a la fecha, tiene 1 millón de usuarios, 5000 solicitudes diarias y una estimación de otorgamiento de créditos mensuales por encima de los US$ 10 millones.

“El sistema de solicitud y otorgamiento de crédito es muy ineficiente, porque se le ofrece un préstamo a gente que no lo quiere. Entonces tenés call centers llamando a gente que no le interesa, poniéndola de mal humor”, grafica Lombardo y agrega: “Nosotros analizamos patrones de navegación e invertimos US$ 100 mil por mes en publicidad online para dar con los verdaderos interesados”. De fondo persiste el concepto de los Leads, es decir, clientes potenciales que buscan un producto pero no están dando con él.

El negocio del emprendedor uruguayo es cobrarle al banco una comisión por el crédito o tarjeta de créditos colocados, mientras que para el cliente es gratis.

@ @JoacoGarau