Listado de acciones para apostar a más de 12 meses (y subir la adrenalina)

El mercado local de acciones ganó más de 20 por ciento en el último año, marcó varios récords en el comienzo de 2017 y aunque, se toma sus respiros, los analistas coinciden en que hay chances que, a mediano plazo, la tendencia continúe al alza, acompañando la incipiente recuperación de la economía argentina.

Las acciones son diametralmente distintas a los bonos: acá no hay nada asegurado y así como el precio sube, puede bajar. De ahí el nombre de renta variable. Dar el salto y poner un pie en este sector no es para cualquiera. El inversor que no pueda tolerar pérdidas o al que le dé urticaria de solo pensar que el valor de la empresa elegida se desplome en la Bolsa de Comercio es mejor que se abstenga de entrar. En cambio, quien esté dispuesto a probar “suerte” puede llevarse buena ganancia. Eso sí: el plazo previsto para esa inversión no debería ser inferior a un año y el monto colocado, no mayor a 15/20 por ciento de su cartera total. De manera que, si hay daños, estén acotados.

“Somos constructivos con la renta variable en el mediano y largo plazo, aunque de corto no descartamos alguna corrección o mayor volatilidad que, en realidad, pueden ser buenos puntos de entrada al mercado”, advierte Sabrina Corujo, Research Manager de Portfolio Personal. “Entendiendo, igual, que las elecciones de octubre serán, en los próximos meses, un factor de peso para el comportamiento de los precios”, agrega.

Pablo Tavelli, gerente de Santander Río Sociedad de Bolsa, también es positivo. “Hay varios supuestos que apuntalan la idea de un fortalecimiento del mercado de acciones”, postula. “En primer lugar –avanza-, el crecimiento de la economía, que estimamos en el 3 por ciento anual promedio para el período 2017-2019, y la reducción de la inflación y, por lo tanto, de la tasa de interés doméstica, que impulsaría a los inversores a asumir riesgo”.

Dos ítems más técnicos pero no menos importantes para proyectar el recorrido que podría hacer el índice de acciones: la Argentina sería recategorizada desde Mercado de Frontera a Mercado Emergente, lo cual atrae más capital inversor a los activos locales, y el riesgo país tendería a la baja desde los 450 puntos actuales a niveles más cercanos a los de otros países de la región, como Brasil (350).

Qué comprar

Los sectores que los especialistas coinciden en recomendar son los vinculados a, principalmente, energía y bancos. “Mantenemos una visión positiva en aquellas industrias que están transitando por una transformación, como las de generación eléctrica e hidrocarburos, y la de energía en general”, explica Juan Manuel Vazquez, head de Equity Research en Puente.

En su repaso por el panel de acciones listadas en la Bolsa de Comercio, Vazquez dice: “Nos gustan los fundamentos de empresas relacionadas a la producción de gas (YPF, Pampa Energía) y la generación eléctrica (Central Puerto, Pampa Energía). También tenemos una visión positiva sobre los bancos (Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y BBVA Francés), en un contexto donde el sistema financiero debería mutar de un negocio transaccional a uno tradicional, donde los márgenes de las entidades van a ser mantenidos mediante la expansión de crédito y mayor eficiencia, ya que el fondeo barato en términos reales tenderá a disminuir”.

“Creemos que el sector eléctrico es uno de los que más potencial tiene dentro de un escenario proyectado de crecimiento sostenido”, dice Corujo, y detalla: “Nos gustan empresas como Pampa Energía y Edenor. Fuera de ese sector, otras favoritas bajo la lupa de la analista son TGS (Trasportadora del Gas del Sur), YPF, Telecom, Consultatio, Agrometal y Cresud, entre otros”.

Las acciones, si bien más riesgosas, encierran también mayor posibilidad de capitalizar el crecimiento de la economía o las buenas perspectivas de un sector. Se las considera, además, un buen activo para cubrirse de la inflación y de la evolución del tipo de cambio. Depende a qué se apunte es el tipo de empresas que hay que mirar.

“Hay industrias cuyas compañías tienen las ventas atadas al tipo de cambio, como las empresas relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos, firmas en el rubro de generación de electricidad y aquellas cuyos productos son exportados, entre otras”, explica Vazquez, de Puente. En este caso, son un paraguas protector contra un alza inesperada en el precio del dólar.

“En el largo plazo, las acciones dan cobertura contra la inflación”, asegura Diego Martinez Burzaco, de Inversor Global. “Desde 2003, mientras que la inflación acumulada fue de 1000 por ciento y la devaluación de 416 por ciento, el índice Merval subió más de 3300 por ciento. Los números hablan por sí solos”, añade.

Burzaco se corre del panel de empresas líderes, las que cotizan en el Merval, para recomendar compañías que tienen, a su entender, buenos fundamentos y buena base para cotizar en alza. Se refiere a un puñado de empresas del panel general. “Firmas pequeñas como Longvie (LONG), Garovaglio (GARO) o Ferrum (FERR), atadas a la construcción y a bienes de consumo durable de línea blanca, pueden ser una buena apuesta agresiva que pague fuerte”, dice, no sin antes advertir que es una inversión de riesgo y con apuesta a futuro porque hoy son sectores castigados.

Para los que quieren ir por las acciones y no se animan a dar el paso solos, los FCI de Renta Variable son la puerta de entrada. Con riesgo también, pero más acotado porque dentro de cada fondo hay una cartera diversificada de papeles.

La versión original de esta nota fue publicada en el one shot Guía para invertir en la Argentina & Finanzas Personales, de El Cronista Comercial.

M Mónica Fernández