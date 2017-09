La empresa creadora del Angry Birds quiere financiar su resurgimiento saliendo a la Bolsa

Luego de haber desatado la guerra entre las enfurecidas aves y los risueños cerdos hace siete años, la empresa finlandesa Rovio Entertainment Ltd planea dar un paso más en su nueva estrategia de negocios. Además de haber cambiado el modelo de ingresos del videojuego Angry Birds, su nave insignia; la compañía planifica dar el salto bursátil, lo cual, según Bloomberg, podría valuar a Rovio en US$ 2.000 millones.

Si bien los otros títulos de entretenimiento que lanzó la compañía no tuvieron el mismo éxito que su primer hit, durante el segundo trimestre del año los ingresos de la empresa crecieron un 94 por ciento. Asimismo, la película basada en el videojuego producida por Columbia Pictures en 2016 tuvo una recaudación de US$ 350 millones en la taquilla mundial. Uno de las explicaciones para este crecimiento es el cambio que realizaron en la estrategia de ventas al dejar de centrarse en las descargas pagas para poner el foco en los anuncios y las compras dentro de la aplicación.

Aunque todavía no hay fecha confirmada para que el dueño de Rovio haga sonar la campana en la Bolsa de Helsinki, ya comienzan a sonar los nombres de los bancos que se encargaran de la oferta pública inicial (IPO). De acuerdo a lo informado por Bloomberg, los elegidos serían el Carnegie Bank A/S, Danske Bank A/S y el Deutsche Bank AG.

Los fondos servirán a la compañía para poder financiar el desarrollo de nuevos títulos, además de encarar la producción del largometraje “Angry Birds 2” planeado para el 2019. Los principales accionistas de la compañía – Kaj Hed, tío de uno de sus cofundadores, y las firmas de venture capital Accel Partners y Atomico – venderán algunos de los títulos que poseen, aunque, según el citado medio, Rovio también ofrecerá alrededor de US$ 36 millones en nuevas acciones.