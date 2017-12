¿Kim Kardashian inversora bursátil? El llamativo regalo navideño que recibió

El matrimonio entre la mediática Kim Kardashian y el rapero Kanye West no solo se caracteriza por ser uno de los que más flashes atraen por parte de los paparazzis sino también por su constante ostentación. Esta vez, el músico se despachó con un regalo navideño para su esposa que podría ser el sueño de muchos inversores. Según afirma Fortune, West le obsequió acciones valuadas en más de US$ 200.000 de algunas de las compañías más importantes del mundo.

La líder del clan Kardashian compartió con sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram la sorpresa que le entregó su pareja. La primera caja contenía un muñeco de Mickey Mouse, medias Adidas, headphones de Apple y gifts cards de Netflix y Amazon. Sin embargo, el verdadero regalo se encontraba en la segunda caja, que contenía los certificados de los títulos de estas empresas.

Durante el video, asegura el medio, se puede observar que el certificado de la compañía del ratón especifica que son 920 acciones valuadas en US$ 100.000. En tanto, en el de la empresa alemana de indumentaria deportiva se logra apreciar que se tratan de 995 títulos –actualmente, la acción de Adidas se cotiza a 169,65 euros. Hoy, las acciones de Apple tienen un valor de US$ 170,12; las de Amazon, US$ 1180,83; y las de Netflix se venden a US$ 185,75, según Bloomberg.

Fuente: Fortune