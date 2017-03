Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy viernes (mañana sábado ya no sirve)

Última rueda de la semana (y del mes) que nos encuentra en una mañana de buen tiempo, aunque el clima en los mercados externos no sea el mejor. Comenzando de lleno por los mismos, en Asia el Nikkei japonés cedió 0.8% y perforó a la baja el umbral de los 19 mil puntos. De esta manera, el índice cayó un 1.8% en la semana y alcanzó un mínimo de 7 semanas colocándose en 18.909 puntos. En el mes, incluso, cerró con una caída en dólares de 0.2%. En tanto, el Shanghai Composite finalizó la última jornada de la semana con un leve verde de 0.4% (empujado por algunos datos económicos), aunque en el balance de las cinco ruedas se haya retraído 1.4%. Incluso tampoco es favorable su balance en el mes (cae 0.9%).

En Europa, a media rueda, la tendencia no es muy distinta. Las principales bolsas operan entre neutras y negativas con bajas de hasta 0.5%. Igual su balance semanal es positivo en euros en su mayoría, aunque mixtos en dólares. El mes de marzo, no obstante, termina con excelente resultado: los principales índices del viejo continente suben entre 5-10% en promedio

Pasando a Wall Street, los futuros permanecen esta mañana en terreno negativo entre 0.2%-0.3%, tras la rueda de ayer en la que los principales índices avanzaron entre 0.3%-0.4%. En marzo, en tanto y aunque falta la rueda de hoy, el balance no es preocupante. El Dow Jones acumula una caída de 0.4%, pero el S&P500 y Nasdaq suben 0.2% y 1.5% respectivamente.

Entre las monedas, el Dollar Index –DXY- se conserva sin variaciones en 100.5 –por encima del umbral psicológico de los 100, pero debajo de los 102 que llegó a testear a principios de marzo y antes del efecto FED-. De hecho, el DXY sigue un 3% por debajo de los máximos de principios de enero. El resto de las monedas de reserva, se aprecian levemente. Tanto el euro, el yen y la libra se fortalecen entre 0.1%-0.2% frente a la divisa americana y cotizan en 1.069, 111.8 y 1.248, respectivamente.

Analizando los bonos, la tasa americana a 10 años se mantiene en torno a 2.42%, a la espera de nuevas noticias desde el ámbito político o fiscal que puedan generar algún movimiento significativa. El resto de las tasas europeas de misma duración presentan una tendencia bajista generalizada, aunque muy leve de hasta 1 pb. De esta manera, las tasas alemana, británica, española e italiana se posicionan en 0.32%, 1.12%, 1.63% y 2.14%, en ese mismo orden. Acá también se leían algunos datos económicos que actuaban sobre el movimiento de los precios.

En cuanto a los commodities, nuestra atención se la lleva el mercado del petróleo. Este viernes el precio del WTI cede levemente un 0.3%, y se ubica en USD 50.2 por barril. Un rebote de poco más de 6.5% en las últimas ruedas, impulsado en parte por las expectativas de que finalmente la OPEP decida extender los recortes de la producción y algunos datos del sector.

QUEDAN EN CLARO LAS BASES PARA LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DESPUES DEL BREXIT

Pasando a los drivers del día, los medios continúan con sus análisis de las negociaciones del Brexit. El punto clave en el que se hace foco en las últimas horas es el comercio entre la UE y Gran Bretaña, luego de la salida del bloque regional. Desde el gobierno británico, esperan obtener un trato privilegiado en cuestiones comerciales para minimizar los costos de la separación. Por su parte, la Unión Europea estaría lista para discutir con Reino Unido sobre un futuro acuerdo comercial, si entre ambas partes pactan los términos finales de la salida británica del bloque, en términos de cancelación de acuerdos y se garantizan los derechos de los ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido.

En este sentido, Donald Tusk afirmó que no habrá negociaciones paralelas sobre las futuras relaciones comerciales, sin antes finalizar las negociaciones de la salida.

Cambiando el foco a EEUU, Michael Flynn, ex consejero en seguridad nacional de Trump, está dispuesto a testificar frente a los investigadores legislativos, aunque lo haría a cambio de inmunidad a ser enjuiciado. Recordemos que Flynn mantuvo su cargo por poco tiempo, antes que el FBI avanzara sobre las pistas que dejaron supuestos contactos entre oficiales rusos y algunos miembros de la administración Trump durante la última campaña presidencial.

ALGUNOS DATOS DE LA AGENDA EN EUROPA Y ASIA

Haciendo un breve repaso por la agenda, algunas noticias desde Europa y Asia. La inflación de la zona euro se ralentizó en marzo más de lo que esperaba el mercado, lastrada principalmente por un menor crecimiento de los precios de la energía, mostraron el viernes estimaciones de la oficina europea de estadísticas Eurostat. La inflación subyacente marcó 0.7%, una décima por debajo del 0.8% estimado. Recordemos que el BCE sigue de cerca la inflación en la eurozona para iniciar su proceso de tappering. En este punto, la probabilidad de un ajuste al alza de la tasa de referencia del BCE para fines de año es del 30%.

Por el lado de Asia, la producción industrial japonesa creció en febrero a su ritmo más rápido en ocho meses y la tasa de desempleo alcanzó un mínimo en dos décadas, una señal de que un rebote de la demanda en el extranjero sigue iluminando las perspectivas de la economía dependiente de las exportaciones. Por último, la actividad del sector manufacturero de China creció en marzo a su mayor ritmo en casi cinco años, lo que se suma a la evidencia de que la segunda economía más grande del mundo ganó impulso a comienzos del 2017. El PMI fabricación anotó 51.8 por encima del 51.7 que esperaba el mercado. En tanto, el PMI de no fabricación alcanzó los 55.4 dejando en clara la fuerte recuperación del gigante asiático.

Mientras que de USA, se acaban de conocer los gastos e ingresos personales que se ubicaron en 0.4% y 0.1% respectivamente en febrero, en línea o levemente debajo del esperado. El PCE central, como reflejó de la inflación, subió 1.8% -cerca del 1.7% esperado y de la misma magnitud del mes previo-

DE CARA AL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, EL MERVAL EN NUEVOS MÁXIMOS

Última rueda del mes de marzo, final del primer trimestre. El Merval no afloja su avance y muestra un aumento de casi 20% en pesos y 24% en dólares en lo que va del año, y puntualmente en marzo acumula una suba del 5.9% y del 6.3% respectivamente.

Ahora bien, puntualmente, en el día de ayer el Merval se acopló a la tendencia externa y marcó un nuevo máximo de 20.248 puntos, tras un alza de 0.2%. Lo que no afloja es la selectividad ante un panel líder que terminó dividido –al igual, en concreto, que en el primer trimestre-. Ayer, las subas fueron encabezado por MIRG (7.4%), TRAN (4.3%) y JMIN (2.3%). Por el lado de las bajas, las más significativas fueron para AGRO, PSUR y SAMI, que retrocedieron 3.5%, 3.1% y 2.8%. En el primer trimestre, destacamos subas de más del 50% que encabezaron al panel. Estas fueron las de TRAN (+61%), PESA (+56%) y PAMP (+55%). Recordemos que como todo cambio de trimestre, habrá una recomposición del índice Merval. Saldrán PSUR y CARC y entrarán TGNO4 y AUSO. El volumen operado en el día de ayer en los papeles alcanzó los $387 millones, que se compara con los $378 millones promedio que lleva este 2017.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares finalizaron ayer con mayoría de subas, aunque sin mayores diferencias entre la parte larga, media y corta de la curva –con subas dentro del rango de 0,1%-0,3%-. Los títulos públicos en pesos a tasa fija y badlar, en cambio, operaron entre neutros y negativos. Los ajustables por CER mostraron el jueves mayoría de subas. Por último, los dollar-linked registraron una jornada positiva donde se pudieron ver una mayor proporción de alzas, las cuales se profundizaron sobre los provinciales.

En tanto, que el dólar alcanzó su menor valor desde noviembre tras caer 6 centavos y cerrar a $15.69. El descenso en el mercado mayorista e informal fue de solo un centavo hasta $15.43 y $15.89, respectivamente. En el mercado de futuros Rofex se operaron USD 532 millones y las cotizaciones para fines de abril, mayo y junio cerraron a $15,61 (-4 centavos), $15,85 (-3 centavos) y $16,08 (-3 centavos) respectivamente, lo que representa una devaluación implícita del 17.31%, 18.49% y 18.71%, en ese orden.

RESULTADO DE COLOCACIÓN DE LETES Y BONO BADLAR

Son varias las noticias de hoy a las que habrá que estar atentos. Comencemos por lo que nos dejó la última licitación de letras del Tesoro en dólares y la colocación del nuevo bono del Gobierno Nacional Badlar. En cuanto a las primeras, el Ministerio colocó Letes por USD 1.750 millones, refinanciando a más largo plazo USD 1.459 millones en vencimientos. Recordemos los plazos eran de 88 días, 179 días, 265 días y 375 días (el plazo más largo jamás ofrecido en este instrumento). Se colocaron USD 250 millones, USD 500 millones, USD 500 millones y otros USD 500 millones, desde la más corta a la más larga, es decir la totalidad del monto buscado. La demanda prácticamente duplicó la oferta, siendo de USD 3.584 millones. De esta forma, para las Letes, en particular, el factor de prorrateo fue bastante bajo. Para la más corta fue solo del 19,9%, siguiendo con 51,3% para la de 179 días, 71,23% para la Letra a 256 días y 76, 9% para la Letra a 375 días.

En cuanto al bono Badlar, la demanda replicó la misma tendencia y excedió la oferta, aunque en menor proporción a las Letes. Esta fue de $ 25.022 millones, cuando se colocaron $20.000 millones. De esta forma, el factor de prorrateo fue del 88,7%. Como se esperaba salió por encima de la par, con un rendimiento de Badlar +107 puntos, el precio de corte se ubicó en $1.028,75 por cada VN $1.000, dejando un rendimiento de poco menos del 21%.

SIN NÚMEROS OFICIALES, SE CONSIDERA AL BLANQUEO COMO UN ÉXITO

Pasando a las noticias del día, hoy no solo se marca el final de marzo, el final del primer trimestre, sino también el final del sinceramiento fiscal –a pesar de haberse extendido hasta el 17 del próximo mes el plazo para entregar documentación-. Hasta hoy habrá tiempo para pagar la totalidad del impuesto especial. Una vez terminada la jornada financiera de hoy, no se podrá aumentar el valor de lo declarado. Sin conocer los números finales, el gobierno ya lo considera un éxito –aunque esto no es una sorpresa-. Los últimos números oficiales, que rondaban los USD 100.000 millones, ya ubicaba al proceso en uno de los blanqueos más grandes de la historia. Desde el gobierno anticipan cerca de unos USD 130.000 millones. Se estima que para los primeros días de la semana que viene, ya saldrán a la luz los datos oficiales.

NUEVOS DATOS ECONÓMICOS POCO OPTIMISTAS ¿DÓNDE ESTÁN LOS BROTES VERDES?

Pasando a la agenda financiera, los datos verdes que tanto se buscaban continúan haciéndose esperar. Ayer se conoció tanto la producción industrial, como también la construcción. Ninguno de los dos datos fue muy optimista y las alarmas continúan encendidas. Comenzando por la industria, esta registró una fuerte caída del 6% interanual, sumando una contracción en el primer bimestre de 3,5%. La caída más fuerte se registró en la industria textil, con un 22,5% y la automotriz con un 18,6%, ambas interanuales. A pesar de esto, se deberá esperar al cierre del primer trimestre para poder tener una comparación más completa. Los sectores que menos cayeron fueron los de la elaboración de sustancias y productos químicos con una baja del 4,1% y la industria alimenticia, que se contrajo un 4,2%, respecto de febrero de un año atrás. Pasando al segundo dato, la construcción no fue la excepción y registró una caída del 3,4% interanual en el mes de febrero. De esta forma, en el bimestre se contrajo 2,9%.

Sin ser menos, el crédito tampoco muestra un repunte. Hasta el día 20, había parecido que el crédito iba a dar otro dato positivo que simbolizara un repunte. Faltando pocos días para finalizar el mes y con los datos del BCRA al 28 de marzo, las datos que parecían optimistas mostraron una desaceleración, llevando a los préstamos privados a ubicarse en los $17.500 millones. Todavía peor es el panorama para los créditos privados que se crecieron solo $ 11.700 millones, el menor aumento desde agosto del 2016. El crecimiento total estaría sostenido prácticamente por las líneas vinculadas a Personales, Prendarios e Hipotecarios. En el mes de marzo, estos crecieron cerca del 44% -unos $8.900 millones-. Por su parte, las financiaciones con tarjeta aumentaron más del 26% interanual –en más de $1.200 millones-, mostrando una recuperación de la caída de febrero.

En busca del repunte del consumo, confirmaron desde el gobierno el lanzamiento de los programas Ahora 3 y Ahora 6 para la compra de ropa, calzado y marroquería. Recordemos que estos eran los rubros más afectados desde la salida de precios transparentes. Además, también anunciaron la renovación de Ahora 12 y Ahora 18 a través de una disposición que será publicada en el Boletín Oficial. Los cuatro programas antes mencionados tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Desde el comunicada oficial, incan que “el objetivo de los programas es estimular la demanda de bienes y de servicios mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo dirigidas a los usuarios y consumidores".

PARA TENER EN CUENTA:

PRODUCCIÓN PETROLERA Y DE GAS: La producción de petróleo continuó contrayéndose. En el mes de enero registró una caída del 4,3%. Por su parte, la extracción de gas, en cambio, continúa aumentando. Para el mismo período registró un aumento del 2,8%.

SUBA DEL GAS: El Ministro de Energía y Minería anunciará hoy un nuevo aumento en las boletas de gas. Este rondará el 40% en promedio. Brindará al mediodía una conferencia, informando acerca de este nuevo aumento que representa una nueva escala en el progresivo plan del gobierno para ir reduciendo los subsidios.

BCRA Y COMISIONES DE LAS TARJETAS DE LOS BANCOS: El Banco Central dispuso la fijación de un tope máximo a las comisiones que los bancos podrán cobrar mediante la tarjeta de crédito o débito en cada transacción realizada. Según indicaron desde el BCRA, "del 3% sobre la transacción que actualmente es el tope legal para cobros con tarjeta de crédito, el banco emisor obtiene aproximadamente entre el 2,7% y 2,9% del monto de la compra".

