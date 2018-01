Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy viernes (mañana no sirve)

Fin de la primera semana del año para los mercados. El balance: excelente. Nuevos máximos en los principales índices accionarios americanos (con niveles arriba de los 25000 para el Dow Jones, y de los 2700 y 7000 puntos para el S&P500 y el Nasdaq), subas en Europa de entre 3-4% en dólares, y misma tendencia se repitió en Asia. El Merval local, no se queda nada atrás, sube 6.2%; contra un 5.1% del Bovespa de Brasil. Los drivers se mantienen focalizados en los mismos temas que nos dejó el 2017. Los cuales no se pueden encuadran en negativos, lo que aún sin catalizadores positivos, permite seguir la inercia al alza de los precios enfocados principalmente en una economía sólida y expectativas de ganancias corporativas.

SE ANTICIPA OTRA BUENA RUEDA PARA LOS MERCADOS EXTERNOS

En Asia, el Nikkei japonés volvió a trepar un 0.9% y anotó un nuevo máximo de 26 años en los 23.714 puntos. En tanto, el Shanghai Composite también cerró al alza con una suba del orden del 0.2%. Ambos mercados concluyeron la primera semana del año presentando ascensos de 4.2% y 2.6%, respectivamente. Siguiendo por Europa, las plazas replican la misma tendencia y operan a media rueda con verdes de entre 0.4% (IBEX 35 español) y 1% (DAX alemán). De esta manera, las bolsas del viejo continente se encaminan a cerrar un inicio de año casi perfecto, habiendo avanzado entre 2.5-4% en la semana. La única excepción, más moderada, fue la suba del FTSE100 (+0.4%).

Pasando a Wall Street, observamos los futuros proyectando otra nueva buena jornada. Los mismos amanecen en terreno positivo con verdes en el rango de 0.3-0.4%, y muy atentos a lo que dicten los análisis mixtos sobre el informe de empleo norteamericano –ver más abajo-. Recordemos que ayer, los índices norteamericanos volvieron a anotar un nuevo triple récord, impulsado por el sobresaliente dato de empleo privado que dejó el informe ADP. Puntualmente, el Dow Jones (25.075 puntos), S&P500 (2.724 puntos) y Nasdaq (7.078 puntos) avanzaron 0.6%, 0.4% y 0.2%, en ese mismo orden.

TASAS Y MONEDAS (HOY)

Si vamos a las tasas, el rendimiento del bono norteamericano a diez años se dio vuelta por poco más de un punto básico, gracias a las lecturas mixtas del informe de empleo, y se posiciona en torno al 2.44% anual. En su primera semana del 2018, la tasa avanzó 4 puntos básicos hasta el momento. El resto de las tasas de referencia europeas presentan una tendencia bajista de hasta 5 puntos básicos. Puntualmente, los rendimientos de los bonos de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña se ubican en 0.44%, 1.97%, 1.48% y 1.23%, en ese mismo orden.

En este punto, el BCE empezó en enero su reducción de estímulos monetarios, pero que no modificará significativamente las condiciones de liquidez en Europa. Así, el Banco Central Europeo (BCE) acelerará este año la normalización de su política monetaria. En 2018, el organismo reduce el ritmo de su programa de compras de deuda hasta los 30.000 millones de euros mensuales desde los 60.000 millones que compraba en 2017. El proceso será gradual, al menos la parte que está en manos de la autoridad monetaria. En conjunto, y tomando como referencia el escenario vaticinado por el consenso de analistas, el BCE comprará 461.173 millones de euros en deuda pública y corporativa europea.

Dentro de las monedas, pocos movimientos esta mañana. En concreto, el Dollar Index –DXY- (+0.2%) vuelve a superar el umbral de los 92, mientras que el euro y la libra amagan debilitarse hasta 0.2%, cotizando en 1.205 y 1.355, respectivamente. En esta misma línea, el yen japonés se deprecia alrededor de 0.4% y opera en 113.2.

INFORME DE EMPLEO EEUU (SEÑALES MIXTAS)

Haciendo un repaso por los datos, vale la pena destacar el informe de empleo norteamericano que se publicó esta mañana y dejó señales contrapuestas. Por un lado, el cambio de nóminas no agrícolas reflejó una creación de 148 mil puestos durante diciembre, dejando una sensación algo amarga, dadas las expectativas que esperaban una expansión de 190 mil puestos. De hecho, el ADP de empleo privado de EEUU había dado una buena señal ayer, al presentar un ascenso de 250 mil personas en diciembre frente a los 185 mil de noviembre. No obstante, si observamos el vaso medio lleno se corrigió al alza el empleo de noviembre, pasando de una creación de 228 mil a 252 mil puestos. En tanto, las planillas privadas mostraron un aumento de 146 mil puestos, también sin poder superar los 193 mil puestos estimados, y por debajo de los 239 mil de noviembre (revisado al alza desde 221 mil).

Por su parte, el otro gran interrogante permanece intacto: ¿cuándo aparecerá la presión inflacionaria? Una tasa de desempleo que no se modificó con respecto al 4.1% de noviembre, junto a una participación del 62.7% (sin variaciones) y salarios que siguen creciendo a un ritmo interanual del 2.5% en diciembre. De hecho, los salarios por hora de noviembre se corrigieron a la baja hasta el 2.4% en noviembre.

EL BUEN INICIO DEL PETRÓLEO EN EL 2018

En cuanto a los commodities, el conflicto político-social en Irán, ayudó al buen arranque del petróleo en este nuevo año. Aun con una baja de 0.9% de esta mañana, el WTI asciende un 1.7% en lo que va de la semana, habiendo tocado máximos de más de 3 años. Además, ayer sirvió la publicación de los inventarios por parte de la EIA norteamericana. Los mismos cayeron en 7.9 millones de barriles durante la semana pasada, superando la expectativa de los analistas que apuntaba a una reducción de 5.1 millones.

En tanto, el oro cede un leve 0.2% y se ubica en USD 1.318 por onza troy. No obstante, la pequeña baja de hoy no opaca el ascenso de 2% que muestra el metal, en lo que va de la semana.

MERVAL NUEVO MÁXIMOS (RÉCORD DE NEGOCIOS)

En lo propio, el Merval siguió el mismo comportamiento que la rueda del miércoles; bajas en las primeras dos horas de la rueda, para luego recortar y llevarlo a terreno positivo en las últimas dos horas. Así el índice marcó nuevamente ayer nuevo máximo cerca de los 32000 puntos (31951), cierta selectividad dentro del panel, y altos negocios –quizás el dato más impensado para esta época, y que le da sustento a la suba-. Entre las de mejor performance, se volvió a destacar Central Puerto (apoyado en noticias puntuales, ver abajo), DGCU, GGAL, FRAN, CRES, APBR, AGRO, TGS y TS que subieron entre 2-6.2%. En tanto, que en las bajas de entre 0.1-3% se destacaron BHIP, AUSO, BYMA (las tres debutantes del Merval), JMIN, y ERAR entre otras.

Los negocios, algo que dijimos puede resultar llamativo en esta época, sumaron más de $ 1.115 millones tras ruedas en donde habían superado los $ 900 millones. Cerca del 13% lo explica CEPU ($ 142 millones), y otro 10.5% el papel de BYMA ($ 117 millones), 2.5/3 veces más operaron estos papeles que por ejemplo YPF ($ 47 millones).

En nuestra visión repetimos lo mencionado ayer. El rally acumulado en tan corto plazo, en suma algunas señales de mayor selectividad y presión por momentos a toma de ganancias (en su comportamiento intradiario), nos lleva a ser cautelosos con el accionar de corto. Acompañamos tendencia para posiciones tomadas, subiendo stop loss para proteger ganancias ante la posibilidad, que creemos aumenta de una corrección. Aprovecharemos incluso un probable movimiento de este tipo para asumir nuevas posiciones.

CEPU BUSCA COTIZAR EN USA

Pero no nos vayamos de la renta variable sin antes algunas noticias. Se conoció ayer que dos compañías argentinas preparan su IPO en USA. La primera es Corporación América Airports, una división del holding de Eurnekian, que incluye a los aeropuertos que controla en la Argentina bajo el nombre de Aeropuertos Argentina 2000 y en donde tiene su operación principal al manejar 36 terminales, y otras 18 se encuentran en Armenia, Italia, Perú y Brasil, entre otros-. Se habla que buscaría unos u$s 750 millones en nuevas acciones. La otra, algo que se reflejó en su precio de mercado (más allá del atraso que tenía el papel) es Central Puerto. Solicitó puntualmente la autorización necesaria para poder comenzar a operar en la bolsa de Nueva York, y lo informó a la Bolsa de Comercio porteña reconociendo que inició las gestiones para "posibilitar la oferta pública secundaria de acciones por parte de ciertos accionistas existentes de la sociedad y el listado de la sociedad en el New York Stock Exchange". Buscaría recaudar entre USD 100 y USD 500 millones vendiendo ADR en Wall Street

En cambio, en los bonos en dólares, se reflejó cierta debilidad que puede refugiarse en un marco en donde la atención se centralizó en las nuevas emisiones de bonos que realizó ayer el Gobierno (ver detalles abajo). El riesgo país cerró así con una leve suba, a 356 puntos. Mientras que al alza, y a pesar que el billete mostró cierta presión hacia arriba, se movieron con prácticamente subas generalizas –aunque no de gran magnitud-.

En lo que respecta al dólar, y a diferencia de las primeras dos ruedas del año, la tendencia fue al alza. Movimiento que igualmente no nos lleva a modificar nuestra visión. El billete minorista subió 18 centavos a $ 18.96, y el mayorista otra cifra similar a $ 18.65. En el ROFEX la tendencia se repitió con subas en todas las posiciones de entre 0.9-0.7%; a enero cerró en $ 18.97, a marzo en $ 19.59 y a junio en $ 20.55.

Por su parte, las tasas del mercado secundario de lebac se movieron levemente a la baja, pero mucho menos abrupto –sin dudas- del que tuvieron sobre fines de la semana pasada. La tasa corta a 48 días cerró en torno al 27.17%, y la más larga en el 25.6% (manteniendo invertida la curva). Recordemos que estas se analizan en el marco de que la semana próxima, más precisamente el martes, podría oficialmente darse a conocer una caída en la tasa de referencia que hoy se ubica en 28.75%.

Ahora es claro que no podemos hablar puntualmente del dólar y las tasas sin mencionar el rumor que apuntaba ayer a una renuncia del presidente del BCRA, e incluso a sus posibles reemplazantes. Lógicamente no fue una noticia confirmada, ya que hubiera sido el dato más destacado. Igualmente no es una buena señal que, además, siendo sinceros se ata al papel de Sturzenegger en la conferencia del jueves y hasta a la ratificación en su puesto por funcionarios un día después. Una salida no hay dudas que podrá generar de corto algún ruido e impacto en las variables sensibles que maneja el BCRA, algo de lo que podemos decir tuvimos una muestra ayer.

EL GOBIERNO EMITIÓ USD 9000 MILLONES (CERCA DE UN TERCIO DE LO QUE NECESITA PARA EL AÑO)

Por la mañana del jueves anticipábamos que se estaba estudiando una nueva emisión de deuda. Horas después, se confirmó y se cerró. El monto fue de USD 9.000 millones, cerca de un tercio de los 30.000 millones que anunció la semana pasada debía financiar y más del 60% de lo que específicamente busca colocar en los mercados internacionales.

El objetivo se apuntó fue adelantarse a una suba de tasas en USA, y fuertes emisiones que se esperan de otros emergentes que podrían “saturar” la plaza. No es la primera vez que lo hace. El año pasado, Caputo hizo una estrategia similar.

Recordemos que pasado mediados de enero de 2017 salió a emitir unos USD 7.000 millones, en un bono a 5 años y 10 años. En esos momentos el 2022 fue a una tasa de 5.62% anual y al 2027 de 7%. Por esos días, las tasas son más bajas de las que había conseguido el gobierno en abril de 2016. En aquella oportunidad, por el bono a 5 años había pagado 6,875%, y por el bono a 10 años había pagado 7,50%.

Ayer, exactamente, colocó unos: 1) 1.750 millones de dólares a 5 años con un rendimiento de 4,625% (cupón 4,625%); 2) 4.250 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de 6% (cupón 5,875%); y 3) 3.000 millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 6,95% (cupón 6,875%). Tasas aún más bajas, en conclusión. Respecto a la curva del mercado soberano actual, los rendimientos se ubicaron en línea o un poco más arriba, lo que llevaba hoy a presentar leves subas en los precios de estos títulos.

Los tres bonos tendrán amortización bullet, pagos de intereses semestrales y serán emitidos bajo ley de Nueva York.

Oficialmente, de hecho, se destacó que "estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017".

Pero sacando las tasas, otro dato destacado fue la demanda. Unos USD 21.400 millones superando 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Estados Unidos (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%). La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

JUICIOS PENDIENTES

En tanto, Ámbito destaca esta mañana que en el prospecto –obligatorio- que presentó ayer el Gobierno en el mercado americano para colocar los bonos debió reconocer que aún se mantiene abierto juicios contra el país por unos u$s5.100 millones. Cifra que podría aumentar sustancialmente si finalmente, como se supone, los tribunales de los Estados Unidos le dan la razón al fondo buitre Burford le hace al país por haber comprado la causa por la reestatización de Aerolíneas Argentinas.

“Según el documento, al que tuvo acceso este diario, Argentina reconoce ante la autoridad que existen aún abiertas, y como herencia de la crisis del 2001, 92 demandas individuales contra el país (personas que no aceptaron la propuesta a los fondos buitres cerrada en abril del año pasado) por unos u$s629 millones; más otras demandas colectivas (varios acreedores unificados) por USD 24 millones. Menciona el documento que ya se pagaron en la causa por el "Juicio del Siglo" unos U$S 8.100 millones más intereses y que se continuará negociando Se enumeran en la presentación ante la SEC las causas que el país tiene aún abiertas ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias internacionales dependiente del Banco Mundial. En esta instancia, según el documento conocido ayer, hay 4 causas con sentencia negativa por unos u$s445 millones; 3 con pedido de anulación por parte del país por unos u$s742 millones; otras por u$s1.600 millones que están en curso y aún no fueron resueltas y otras 5 que estarían siendo "negociadas" por otros u$s1.000 millones. Reconoce Argentina que ya pagó unos u$s885 millones desde 2013”.

PARA TENER PRESENTE:

INFLACIÓN (SEGÚN CGT): El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT informó ayer que la inflación de diciembre fue de 2,7% y que el año pasado cerró con una suba de precios del 27,12%. La estimación mensual estuvo en línea con mediciones privadas, aunque la anual es más arriba ya que los privados la estiman entre 24-25% en promedio.

PRODUCCIÓN DE AUTOS (SEGÚN ADEFA): La producción nacional de vehículos cayó 0,1% en 2017 (472.158 unidades salidas de las fábricas). La suba de las exportaciones de 10,3% en relación a 2016 no logró incentivar a las terminales a producir más, en un mercado interno copado por vehículos importados que concentraron el 70% de las ventas -principalmente por la sobreoferta de productos brasileños a bajo precio-. Muestra de esto es que las ventas a concesionarios de parte de las automotrices durante el año pasado sumaron 883.802 unidades, un incremento interanual del 22,5%, pero de las cuales solo 259.000 fueron vehículos nacionales. En diciembre, puntualmente, el volumen se ubicó en 26,4% por debajo de las 45.228 unidades que se produjeron en noviembre anterior, y 17% por debajo de las 40.087 registradas en diciembre de 2016.