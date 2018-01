Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy miércoles (mañana no sirve)

Primera rueda del año superada. Máximos para el Nasdaq y S&P500, y subas fuertes en mercados de la región. No hubo grandes noticias, menos aún, si lo que buscamos son nuevas. Sí se mantiene la atención sobre algunos ruidos en Medio Oriente, cruces con Corea de Norte (a pesar del dialogo que se dice buscaría con Corea del Sur), y poco más. Igual queda claro, que el impacto por el momento en los precios, es nulo.

Pero vayamos a los mercados ya a mitad de semana. En Asia, el Nikkei japonés continúa cerrado por feriado, mientras que el Shanghai Composite chino trepó un 0.6% esta madrugada (luego de una fuerte suba ya ayer). Las acciones chinas subieron por cuarta sesión consecutiva, impulsadas por un fuerte avance en los sectores de consumo y de transporte.

Siguiendo por el viejo continente, las plazas operan a media rueda entre neutras y positivas con subas de hasta 0.5%. La única excepción, en este punto, es el MIB italiano que cede cerca de 0.3%. Mientras que pasando a Wall Street, los futuros vuelven a abrir al alza con ascensos promedio de entre 0.1-0.2%. Recordemos que ayer, en la primera rueda del año, los índices principales concluyeron con fuertes subas. Puntualmente, el Dow Jones (+0.4%), S&P500 (+0.8%) y Nasdaq (+1.5%) alcanzaron los 24.824, 26.95 y 7.007 puntos, respectivamente. Como dato, el S&P500 y Nasdaq cerraron en máximo histórico en el primer día de operación del año por primera vez desde 1992.

COREA DEL NORTE DE VUELTA A LA ESCENA GLOBAL

Pasando a los drivers, ya mencionamos, algo de Corea del Norte. Volvía a ser noticia, puntualmente, por dos lados. Por uno, volvieron las amenazas a EEUU, pero por otro se destacó cierto acercamiento a Corea del Sur. En su mensaje anual por el Año Nuevo, el líder celebró que su país "logró la meta de completar su fuerza nuclear estatal" y, por eso, advirtió a Estados Unidos: "No se atrevan a iniciar una guerra ahora porque siempre hay un botón nuclear en mi escritorio", afirmó Kim. La respuesta de Trump no se hizo esperar por mucho tiempo. El presidente norteamericano twitteó que él tiene un “un botón más grande y poderoso” encima de su escritorio.

Más allá de las nuevas amenazas cruzadas, la otra noticia fue el leve acercamiento del líder norcoreano hacia la recomposición del diálogo con su par del sur. De esta manera, Kim Jong-un llamó a mejorar las relaciones entre estos dos países, lo cual fue visto con buenos ojos por Corea del Sur y por el resto de la comunidad internacional. De hecho, China celebró el gesto afirmando que forma parte de los objetivos de su mediación. “China celebra y apoya que Corea del Norte y Corea del Sur aprovechen esta oportunidad para realizar esfuerzos por mejorar sus relaciones y fomentar la distensión de la situación en la península y la desnuclearización", dijo la cancillería.

Puntualmente, Kim hizo un gesto de apertura al mencionar que Corea del Norte podría participar en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en febrero en Corea del Sur. "Cuando se trata de las relaciones Norte-Sur, debemos reducir las tensiones militares en la Península de Corea para crear un entorno pacífico", dijo Kim.

Sin alejarnos del tema en cuestión, para Moody’s el principal riesgo para la deuda asiática es el conflicto geo-político de Corea del Norte. Tal escenario sigue siendo un "evento de baja probabilidad", dijo Moody's en un nuevo informe el miércoles después de las nuevas amenazas del líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente Donald Trump. Sin embargo, si las tensiones actuales evolucionan en actos bélicos, las consecuencias podrían ser inmensas.

La pérdida de vidas se ve como la mayor repercusión de cualquier choque importante que involucre a Washington, Seúl y Pyongyang, pero la economía mundial también sufrirá, dijo Moody's. El informe no discutió el peor escenario del uso de armas nucleares, sino que se concentró en la calidad del crédito para países e industrias en riesgo. Si el conflicto dura unas pocas semanas, Moody's advirtió de un golpe al crecimiento económico de Corea del Sur debido a la probable destrucción de capacidad de producción e infraestructura. Cualquier desaceleración sería temporal y compensada por el gasto fiscal, así como por los colchones de liquidez externos de Seúl, según el informe. Por otra parte, si el conflicto dura uno o dos trimestres, una amplia gama de industrias podría verse afectada además de las economías de China y Japón. Entre los sectores más afectados se encontrarían: Electrónica, Logística, Financiero y la exportación de hidrocarburos.

TASAS Y MONEDAS (HOY)

Por el lado de las tasas, el rendimiento del bono norteamericano a diez años cede poco menos de un punto básico y se posiciona en torno al 2.46% anual. Será relevante la lectura de las minutas de la última reunión de la FED de diciembre (16 hs. Arg.). En tanto, el resto de las tasas de referencia europea replican la tendencia bajista y caen entre 3-7 puntos básicos. En concreto, las tasas se ubican alrededor de 0.43%, 2.03%, 1.56% y 1.24% para los bonos a diez años de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña, respectivamente.

Entre las monedas, ante la llegada de las minutas de la FED, el dólar se toma un respiro. De esta manera, el Dollar Index –DXY- avanza poco más de 0.2% y vuelve a colocarse por encima del umbral de 92. En este sentido, el euro y la libra se deprecian 0.3% y 0.2% frente a la divisa norteamericana para cotizar en 1.202 y 1.356, en ese orden. En sentido opuesto, el yen se fortalece levemente un 0.1% (112.2).

En cuanto a los commodities, el precio del WTI avanza un 0.8%, ubicándose en USD 60.8 por barril. Valdrá la pena estar atentos a la publicación del informe de inventarios norteamericanos del Instituto Americano del Petróleo (API). Los sondeos indican una reducción de 5.3 millones de barriles durante la semana pasada, luego de la caída de 4.6 millones barriles de la semana anterior. Por su parte, el oro sube un 0.2% y cotiza en USD 1.318 por onza troy.

MERVAL MARCA NUEVOS MÁXIMOS CON FIRMES NEGOCIOS, BONOS Y DÓLAR CEDEN (PRESVISIBLE)

Argentina no sólo no fue la excepción, sino que fue la de mayor suba. Merval ganó 3.4% a un nuevo récord de 31084 puntos. La debutante dentro del índice, Boldt, encabezó el ranking con un alza de 16.1%, seguida por CEPU, DGCU, MIRG, AUSO (también ingreso), TRAN, ALUA, AGRO, COME y ERAR con subas de entre 4-8.5%. Los negocios, para esta época del año, fuertes. Se transaron unos 913 millones de pesos, lo que da sustento más firme a la tendencia. Nos movemos dentro de los parámetros de niveles que mencionamos ayer a la suba, o a la baja para el índice.

En cuanto a los bonos, los de dólares operaron con presión bajista, en un marco de descenso del dólar. El cierre fue así, en particular en la parte media y larga de la curva, de caídas entre 0.2-0.6%. Por su parte, los emitidos en pesos a tasa fija, Badlar y CER concluyeron casi neutros sin grandes variaciones.

Esto nos lleva directamente al dólar y tasas de interés. El billete, como habíamos anticipado el viernes pasado y tras un movimiento exagerado del mercado el jueves (luego del cambio en las metas de inflación), volvió a caer el martes por segunda rueda consecutiva. Ajustando de esta manera la reacción del jueves. En el mercado mayorista cedió 24 centavos a 18,41 pesos, y el minorista 18 centavos más abajo se ubicó en $ 18,74. Tengamos en cuenta que el jueves el billete había cerrado en $ 19.46. Lógicamente la tendencia a la baja se trasladó también a las posiciones de futuros. La caída promedio a lo largo de la curva fue de entre 1-1.3% para los vencimientos de abril, mientras que la parte media y larga lo hizo entre 0.7-0.4%. Si buscamos alguna referencia, la posición a marzo cerró en $ 19.3, a junio en $ 20.3 y a octubre en $ 21.62.

Por su parte, las tasas del mercado secundario de Lebacs se mantuvieron o bien mostraron cierta presión al alza, luego de la caída abrupta del jueves y la recuperación parcial del viernes. Su movimiento, no hay dudas, depende de las expectativas del mercado respecto a la política monetaria y el movimiento del dólar.

INFLACIÓN DE DICIEMBRE (Y HOY ANUNCIO DE SUBA DE TRANSPORTE)

En este marco, lógicamente, el otro tema es la inflación. El dato oficial se conocerá el 11 próximo pero las consultoras privadas apuntan a que está se ubicará entre 2.5-3%, llevando la inflación del año a niveles de 23-24%. El número se sabía estaría empujada al alza por el aumento de los combustibles (del 6%), mayores tarifas de electricidad (19%) y gas (45%), subas en prepagas (6%) como personal de casa particulares (12%).

Por otra parte, ayer hablamos de la batería de aumentos en diferentes servicios que se esperan para los primeros cuatro meses del año. Uno de ellos, era el de transporte. Finalmente, hoy en los medios se habla que este se estaría anunciando esta mañana. En principio, los trascendidos apuntan a que el incremento en tres tramos. El primer tramo, que regirá desde el mes próximo, significa un alza de 33% en el boleto mínimo, al pasar a $ 8 en los colectivos (con la idea de llegar a $ 13). El segundo aumento sería en abril, y el tercero en julio. También se aumentaría el pasaje en los ferrocarriles que tendrán un incremento similar, y en los mismos plazos. Desde ese sector, anticiparon para el boleto mínimo de trenes se barajaba llevarlo de $ 2 a $ 3,5 en el primer tramo en las líneas Roca y Belgrano Sur, en tanto que pasaría de $ 4 a $ 6 en las Mitre, Sarmiento y San Martín.

Por su parte, sincronizado con el anuncio del Ministerio de Transporte, el Gobierno porteño anunciará la convocatoria a la audiencia pública para aumentar el boleto del subte, sin cambios desde octubre de 2016. Se buscaría llevarlo a $ 9,50 o $ 10.

El Gobierno, por último, anunciaría también la implementación del llamado boleto polimodal en la red de transportes del AMBA, que cubre colectivos y trenes, que tendría un descuento de hasta un 50% para atenuar la suba en el segundo viaje y un 75% en el tercero.

Esto en una coyuntura, ya mencionada ayer, en donde además se comienza a negociar las paritarias. El Gobierno parece estar focalizado en intentar fijar un tope de 15%, mientras que los gremios –el bancario que está en estos momentos negociando, entre ellos- apuntan a una cifra más cerca del 20%. Incluso oficialmente se buscaría llegar al número mencionado limpio. En otras palabras, sin agregar montos no remunerativos, sumas puente ni cláusulas gatillo, herramientas que fueron claves el año pasado para cerrar las discusiones sin mayores conflictos y que en su mayoría se gatillaron ante una inflación anual mayor al 20%.

RECAUDACIÓN 2017

En cuanto a los datos, como se esperaba, recaudación. Sumó finalmente en el año unos $ 2.57 billones en el año, con un alza del 29,2% con relación a 2016. Mientras que, específicamente, en diciembre los ingresos alcanzaron los $ 275.542 millones (27%).

Entre lo destacado, se resalta el IVA -el impuesto que más peso tiene sobre la recaudación total- creció el año pasado un 31,2%, y el IVA impositivo, que se asocia al dinamismo del mercado interno, avanzó un 33,5%. En diciembre, puntualmente, registró una tasa de crecimiento del 30,4% con respecto a igual mes de 2016. También merece atención el impuesto a las ganancias -representa el 21,9% de los ingresos del fisco- que avanzó en el año 28,2% (25,1% sólo en diciembre), y los tributos a la seguridad social -el 27,7% de la recaudación- crecieron un 31,3% (30,8% en diciembre). Mientras que débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) tuvo una buena performance: creció 31,3% en el año y 35,6% en diciembre.

Por derechos de exportación, en cambio, se recaudaron $ 66.121 millones el año pasado, con una caída de 7,5% anual, que Abad explicó por la retención de stock por parte de los exportadores de soja y una sobre liquidación de stocks en 2016 por retención en 2015.

PARA TENER PRESENTE:

LOMA NEGRA COMPRA: La cementera Loma Negra comprará alrededor del 60% de la nueva potencia eléctrica que instaló Genneia en el Parque Eólico Rawson, Chubut. Se trata del resultado del primer contrato de venta de energía renovable entre privados, firmado en octubre por un período de 20 años.

FUSIÓN TECO-CABLEVISION DA UN NUEVO PASO: Se concretó la fusión de Telecom y Cablevisión con vigencia desde el 1 de este mes, según informaron ambas empresas en la Bolsa. La operación ya cuenta con la aprobación del ENACOM pero todavía falta que se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Cablevisión indicó que tras haber tenido efecto la fusión, "la sociedad se ha disuelto sin liquidación", y se procedió al traspaso de las operaciones y actividades a Telecom Argentina. Por su parte, Telecom anunció la emisión de 1184 millones de acciones, de las cuales 342 millones Clase A son para Fintech Media, del empresario David Martínez; 406 millones Clase D para Cablevisión Holding (CVH) de los accionistas controlantes del "Grupo Clarín" y 434 millones Clase D para VLG Argentina, perteneciente a CVH. Como ya estaba previsto en los acuerdos previos, el directorio fue nombrado según la propuesta de CVH, para lo cual debió ejercer previamente la semana pasada la opción de compra por el 13,5% de la telefónica, que equivale a un 6,08% de la sociedad ya fusionada.

ROJO COMERCIAL CON BRASIL: El saldo comercial con Brasil arrojó un déficit de u$s829 millones en diciembre pasado (creció 162% interanual), encadenando cuatro meses consecutivos de profundización del rojo bilateral. De esta manera, el déficit comercial en 2017 se elevó a u$s8.193 millones, lo que es un 89% superior al de 2016. Específicamente, las importaciones provenientes de Brasil treparon 31% interanual en el año, muy por encima del ritmo de expansión de las importaciones totales de Argentina (+19,9% i.a. acumulado a noviembre). El incremento se explica por el aumento que tuvieron las importaciones de todos los usos económicos. El más dinámico fue Combustibles y lubricantes. En tanto, las exportaciones a Brasil subieron sólo 3,8% i.a. en 2017.

CHINA SUPERARÁ A JAPÓN COMO EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE GAS EN 2018: El Gigante asiático ya es el principal importador de crudo y carbón, y probablemente pronto supere a Japón como el máximo importador de gas natural, ya que debe importar el 40% de la totalidad de sus necesidades domésticas. El cambio de política para transitar a medios de energía más sustentables amplió esa brecha y llevó las importaciones hasta las 67 toneladas, todavía por debajo de los 83.5 toneladas que importa Japón. No obstante, se espera que en el 2018, China supere al país nipón.

Fuente: Portfolio Personal