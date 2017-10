Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy miércoles (mañana no sirve)

Comienza un miércoles soleado en Buenos Aires, y dejando a un lado la brillante actuación de Messi para que Argentina clasifique al próximo mundial, los mercados no conservan una tendencia clara. La disminución de la tensión separatista en España, algunas peleas internas de Trump y la publicación de las minutas de la FED, asoman como dos elementos importantes para la jornada. Además, será fundamental estar atentos mañana a la llegada de los primeros balances, que como mencionamos en nuestro Resumen y Perspectivas 09-10-17, representa una buena oportunidad para que el mercado contraponga la valuación de las acciones con las cifras corporativas. En lo local, el BCRA mantuvo de forma esperable su tasa de referencia, y el Merval se recuperó de las últimas dos caídas y anotó un nuevo máximo.

¿Cómo se encuentran los mercados este miércoles? En Asia, el Nikkei japonés avanzó 0.3% esta madrugada, y así, anotó un máximo que no alcanzaba desde hacía 21 años. Por su parte, el Shanghai Composite hizo lo mismo por casi 0.2%. Siguiendo por el viejo continente, las plazas operan mixtas a estas horas. Por un lado, el FTSE100, DAX y CAC40 permanecen entre neutros y negativos con bajas que no superan el 0.3%, mientras que el MIB italiano y el IBEX español trepan 0.2% y 1.4%, respectivamente. Juegan aquí su rol las noticias provenientes desde Catalunya, donde ayer Puigdemont se mostró abierto al diálogo y ofreció ciertos plazos para el proceso independentista que pretende. Pasando a Wall Street, los futuros abren a la baja, presentando rojos de entre 0.1-0.2%. Recordemos que ayer, los índices principales americanos finalizaron al alza con verdes de hasta el 0.3% (Dow Jones).

Vale destacar, en este punto, un informe de Morgan Stanley que describe al rally de 2017 como uno de “épicas magnitudes”. En el mismo, destaca la baja dispersión de las valuaciones que ya se encuentra en los niveles mínimos en 40 años, a su vez que remarca que el crecimiento del precio de las acciones se dio a pesar de la calma en la tasa de expansión de la economía, las tensiones políticas y las señales de cambios en la política monetaria.

Además, el índice "fear and greed" de CNN Money, que mide el nivel de confianza de los inversores en Wall Street, alcanzó esta semana no sólo el mayor registro en el año sino el nivel más alto desde 2014. Si bien esto puede ser entendido a priori como un dato positivo, en realidad no lo es tanto ya que cuando este tipo de índices alcanzan niveles tan altos, en realidad lo que están anticipando es una próxima corrección por parte del mercado de acciones.

TASAS Y MONEDAS, ANTE LA ASAMBLEA DEL FMI Y LA PUBLICACIÓN DE LAS MINUTAS DE LA FED

Si vamos al mercado de tasas, el rendimiento del bono norteamericano a diez años cede poco más de 1 punto básico y se posiciona en torno al 2.35% anual. La pelea de Bob Corker, senador republicano, y Trump preocupan a los inversores de cara a las negociaciones por la reforma tributaria. En tanto, el resto de las tasas de referencia europea operan sin una tendencia definida con algunos rasgos de selectividad, por la disminución de la tensión en España. De esta manera, las tasas de Gran Bretaña (1.38%) y Alemania (0.46%) avanzan entre 1-2 puntos básicos. En sentido opuesto, la tasa italiana (2.12%) y española (1.66%) caen 1 y 3 puntos básicos respectivamente.

De acuerdo a las noticias que podrían afectar el comportamiento de las tasas –al menos de corto plazo-, encontramos la publicación de esta tarde de las minutas de la FED. Estaremos atentos a la lectura minuciosa del escrito, con el objetivo de resaltar alguna señal adicional sobre la continuidad de la política monetaria de la FED. Recordemos que en la última reunión, Yellen anunció que la entidad empezaría su programa de disminución de la hoja de balance, valuado en unos USD 4.5 billones.

Por su parte, en el marco de la Asamblea anual del FMI (se extiende toda la semana), resaltamos la presentación del Consejero Económico y Director de Investigación del FMI, Maurice Obstfeld, quien afirmó que "la recuperación mundial continúa, y a un ritmo más rápido”. Es de destacar que el Fondo observa un amplio panorama favorable ya que la aceleración en la actividad económica abarca a Europa, China, Japón y Estados Unidos, así como a Asia emergente. En consecuencia, se corrigieron al alza sus proyecciones de crecimiento mundial a 3,6% para este año y 3,7% para el próximo -en ambos casos 0,1 puntos porcentuales arriba y muy por encima de la tasa de crecimiento global del 2016 del 3,2%. Obstfeld señaló que en gran parte el optimismo que motivó la revisión al alza del crecimiento mundial está apoyado en "perspectivas positivas de las economías avanzadas", que en general deberán crecer 2,2% este año y 2,0% el año próximo.

Ahora bien, dentro de las monedas, el Dollar Index –DXY- cae cerca de 0.1% y se ubica en 93.1. Tanto el euro como el yen japonés se fortalecen 0.2-0.3% frente a la divisa norteamericana y cotizan en 1.184 y 112.1, respectivamente. Por el contrario, la libra esterlina se mantiene estable en 1.32.

En cuanto a los commodities, el Instituto Americano del Petróleo (API) publicará hoy su reporte semanal de inventarios de crudo, gasolina y destilados. De acuerdo a lo estimado, las existencias de crudo habrían caído en 1,8 millones tras disminuir la semana previa en 6,0 millones, a 465 millones de barriles de crudo. Puntualmente, el precio del WTI amanece estable en USD 50.95 por barril. Por su parte, el oro cede alrededor de 0.1% y opera en USD 1.293 por onza troy.

TENSIÓN EN CATALUNYA (DISMINUYE)

Pasando a unos de los drivers destacados del último tiempo, ayer Carles Puigdemont, el presidente de Catalunya, ofreció su discurso tan esperado frente al Parlamento catalán. Allí, pidió declarar la independencia, pero a continuación solicitó su inmediata suspensión –temporal- para abrir una etapa de negociación con el objetivo de separarse de España, y respetar el anhelo de permanecer dentro de la Unión Europea. El discurso fue considerado un agravio para parte del arco independentista catalán, lo cual posiblemente provoque una ruptura entre los propios separatistas.

A su vez, esta mañana, Mariano Rajoy dio a Puigdemont un plazo para que “confirme si ayer declaró o no la independencia”. El presidente del Gobierno leyó un breve comunicado por el que insta al de la Generalitat a dar “certezas a los españoles y a los catalanes” tras la “confusión generada por la Generalitat”. De momento, el Gobierno no ha decidido si aplica o no el famoso artículo 155 de la Constitución, por el que se suspendería la autonomía de Catalunya. Está a la espera de la respuesta de Puigdemont a ese requerimiento. Una respuesta que, según Rajoy, “marcará los acontecimientos de los próximos días”.

Pero, ¿qué establece el 155? "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

MERVAL VOLVIÓ A MARCAR UN NUEVO MÁXIMO

Pasando al escenario local, el Merval retomó su sendero alcista –el cual había abandonado en las dos últimas ruedas- y avanzó 1.25% hasta su nuevo máximo histórico en los 27.100 puntos. El panel líder, que cerró con la selectividad que lo viene caracterizando, fue liderado por AGRO (+6.6%) y la siguieron CECO2 (+5.3%), MIRG (+4.7%), DGCU2 (+4.5%) y CEPU (+4%). Del lado opuesto, TRAN, TGNO4, TGSU2 y PAMP retrocedieron hasta 2.4%. El volumen negociado en papeles superó los $700 millones y, de esta manera, volvió a ser mayor al promedio diario anual ($424 millones).

Analizando la renta fija, los bonos emitidos en dólares cerraron con subas generalizadas –aunque leves-, las cuales se profundizaron en la parte larga de la curva, con el AA37, PARY y AA46 avanzando hasta 0.4%. Pasando a los emitidos en pesos, tanto los indexados por CER, como los bonos a tasa fija y Badlar, finalizaron con mayoría de ascensos.

PROYECTAN DÓLAR MÁS BAJO PARA FIN DE AÑO

Entrando en el mercado de cambios, el dólar minorista cayó cuatro centavos hasta $17,74, mientras que en el mercado mayorista, la divisa estadounidense descendió tres centavos hasta $17,45 y cortó una racha de tres subas consecutivas. En el mercado de futuros ROFEX las cotizaciones para fines de octubre, noviembre y diciembre cerraron a $17,67 (-5 centavos), $18,0 (-4 centavos) y $18,32 (-4 centavos), respectivamente.

Justamente con relación al tipo de cambio, el Latinfocus Consensus Forecast de octubre -una encuesta de expectativas que releva a unos 40 fondos, bancos y consultoras-, mostró que el consenso de los expertos financieros estimaron que el billete americano cerrará el año en $17.99, lo que representa un retroceso de nueve centavos respecto a los $18.08 considerados en el relevamiento de septiembre. En caso de cumplirse el pronóstico, el dólar subiría en todo el año apenas un 13.3%, claramente por debajo a la inflación del período (estimada en 22.9%).

Entre los analistas que proyectaron un tipo de cambio más elevado, se encontraron Econométrica ($18,70), Invecq Consulting ($18,60) y Fundación Capital de Martín Redrado ($18,30). En cambio, del otro lado, Goldman Sachs pronosticó un dólar a $17 para diciembre y HSBC, a $17.50.

BCRA MANTUVO LA TASA –ESPERADO-

Entrando en el plano financiero, tal como se esperaba, el BCRA mantuvo inalterada su tasa de política monetaria en 26.25%. En su comunicado oficial, la entidad expresó que en septiembre, la inflación núcleo no habría quebrado los valores observados desde mayo, mientras que el nivel general se vería afectado por aumentos de precios regulados. Sin embargo, admitió que en octubre, los indicadores de alta frecuencia disponibles muestran una desaceleración.

Además, comentó que si bien la inflación núcleo del tercer trimestre sería levemente menor a la de trimestres anteriores, se mantiene por encima de los niveles buscados por la autoridad monetaria. Finalmente, concluye diciendo que el Banco Central seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario para asegurar que el proceso de desinflación continúe hacia su objetivo de una inflación de 10% ± 2% para 2018 (claramente ya resignándose a cumplir con la meta de este año).

HOY LETES + REAPERTURA AA22 Y TO23

Continuando con las emisiones, hasta hoy al mediodía habrá tiempo para ingresar en una nueva licitación de letras del Tesoro en dólares. En esta oportunidad, serán dos series por USD 800 millones en total: 1-. Plazo de 210 días con vencimiento el 11 de mayo del 2018, a una tasa de 2.83% anual; y 2-. Plazo de 364 días con vencimiento el 12 de octubre de 2018, a una tasa de 3.1% anual. Como es habitual, la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. En el primer caso, el tipo de cambio será $17.44 (cierre del BCRA 3500 de ayer). A la vez, las órdenes debajo de los USD 50.000 tendrán prioridad. La suscripción está disponible a través de nuestra página web.

Creemos que la demanda para estas letras se mantendrá alta, entendiendo que para inversores conservadores e incluso moderados, la tasa ofrecida es mucho más alta que la posible en colocaciones bancarias a plazo. Incluso es un rendimiento alto, en comparación al que hoy presenta, la parte corta de la curva de bonos en dólares. Para más información, leer Nueva Licitación de Letras en USD.

Por otra parte, el Tesoro también llevará a cabo la reapertura de los bonos en pesos AA22 (Tasa Badlar +200pb) y del TO23 (Tasa Fija en pesos; 16%). Podrán ser suscriptos tanto en pesos como en dólares y se indicará un precio incluyendo los intereses devengados.

Con respecto a nuestra visión sobre los mismos, el TO23 rinde actualmente un 16.1%, y precio de 109.5. Es uno de los bonos que mejor performance en lo que va del año, con un retorno total en dólares de alrededor del 9%, empujado básicamente por su incorporación a los índices de renta fija emergente a mediados de año. Para inversores minoristas, no vemos atractivo en este tipo de bono, salvo que el precio de colocación sea muy por debajo del mercado –poco probable-.

En tanto, el AA22 se encuentra levemente sobre la curva de bonos en pesos a tasa Badlar. Con un rendimiento anual del 24.3% y precio de 103, unos 90 puntos básicos por encima de la tasa de referencia, con una duration de 2,3. Dentro de la curva de bonos a tasa variable, el título se encuentra por debajo de la misma. Creemos que hoy, existen opciones en pesos más interesantes, que el AA22. Para más información, ver Reapertura del AA22 y TO23.

Siguiendo con el tema de las emisiones y teniendo en cuenta que aún restan emitir aproximadamente USD 4500 millones para cerrar el plan financiero de este año, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se reunió ayer en Nueva York con el CEO del banco Citi, Michael Corbat, con quien analizó posibilidades de inversión en el país. Hoy, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, iniciará su participación en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

FMI PRONOSTICA UN CRECIMIENTO DEL 2.5% PARA ESTE AÑO

Analizando los informes económicos más recientes, el Fondo Monetario Internacional publicó el “World Economic Outlook”. Con respecto a Argentina, espera que se consolide la economía durante este año y el próximo - con un crecimiento previsto de 2,5% del PBI tanto para 2017 como 2018 - en un contexto de recuperación de la actividad económica mundial. Sin embargo, dichas cifras son inferiores a las estimadas por el Gobierno.

Además, en el reporte, el organismo le reclamó al país acelerar los procesos para consolidar el crecimiento y avanzar en dos puntos fundamentales; la contracción monetaria y la consolidación fiscal. “Con su economía saliendo de la recesión luego de un período de adaptación, Argentina debería acelerar su consolidación fiscal en 2018 y, en cuanto a su política monetaria, necesita mantenerse contractiva por permanecer la inflación aún por encima de las metas del Banco Central", agregó. Con respecto a la región, estimó que América Latina y el Caribe crecerá 1.2% este año.

Por su parte, el Latinfocus Consensus Forecast también elevó la proyección de crecimiento del país para este año a 2.7% (desde el 2.6% anterior). En cuanto a los pronósticos más alentadores de los economistas, sobresale el de Orlando Ferreres, con el 3,3% para este año, y Barclays Capital, con 3,1%.

IPC NACIONAL –MAÑANA-

Pasando a la agenda económica, mañana se espera que el INDEC publique el IPC Nacional correspondiente al mes de septiembre. Según las estimaciones privadas, la inflación del mes pasado se ubicaría entre 1.5-2%, bastante por encima del 1% mensual que apunta el BCRA y con una inflación núcleo que podría superar incluso el 2%.

En este sentido, el Latinfocus Consensus Forecast mostró que el consenso de los analistas espera que la inflación cierre este año con un avance del 22,9% punta a punta. Este es un leve avance respecto del consenso de septiembre, que estimaba un 22,7% y un movimiento de más relevancia respecto del 22,2% de julio. Además, se estimó que la inflación en 2018 será del 15,5%, cifra que representa un leve avance frente al 15,4% del mes previo y la cuarta suba mensual consecutiva.

Por su parte, el FMI, señaló que el costo de vida este año aumentará un 26,9%, muy por arriba de los 17% planteados por el Banco Central y estimó que para el 2018 sería del 17,8%.

PARA TENER EN CUENTA:

POSIBLE REAVIVAMIENTO DE LA TENSIÓN EN COREA DEL NORTE: Dos bombarderos estratégicos estadounidenses volaron el martes sobre la Península Coreana en una demostración de fuerza, y Donald Trump, se reunió con funcionarios de defensa para discutir cómo responder a cualquier agresión de Corea del Norte. Después de entrar en el espacio aéreo surcoreano, los bombarderos llevaron a cabo simulacros de uso de misiles aire-tierra en aguas frente a la costa oriental de Corea del Sur, y luego volaron al sur sobre las aguas entre ese país y China para repetir el ejercicio. El Ejército estadounidense dijo en un comunicado separado que aviones de combate japoneses también se unieron al simulacro, con lo que este pasó a ser el primer ejercicio nocturno combinado de bombarderos estadounidenses con aeronaves militares de Japón y Corea del Sur.

ACUERDO CNV Y BOLSA DE COMERCIO: La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) suscribieron un Acuerdo de Colaboración destinado a unificar sus esfuerzos para el análisis de documentación relativa a emisiones de valores negociables. De esta manera, buscan establecer un mecanismo de comunicación informático entre ambas instituciones para agilizar procesos relacionados con empresas emisoras, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, a fin de evitar la duplicación de procesos.

INFLACIÓN CGT: El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que la inflación de septiembre fue de 1,45%, mientras los precios acumularon en los doce últimos meses un incremento de 25,76%.

MEJORAN LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS: El índice General de Expectativas Económicas de los argentinos (IGEE) de septiembre elaborado por Kantar Tns Gallup subió 2 puntos con relación a agosto y 6 puntos en la comparación interanual. De esta manera, alcanzó los 99 puntos, el mayor valor en la gestión Macri. En el informe se destacó que la percepción es más crítica en el conurbano bonaerense que en el resto del país, y que existe una mayor incertidumbre entre los más jóvenes.

DEBATE DE LA CIUDAD: Hoy, los candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, Daniel Filmus, Martín Lousteau, Matías Tombolini y Marcelo Ramal participarán de un debate televisivo previo a las elecciones. La discusión será transmitida desde las 22hs en el programa "A dos voces", de la señal TN, que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.