Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy martes (mañana no sirve)

Comienza la mañana del martes, y todos los ojos están puestos sobre la posible declaración unilateral de la independencia de Catalunya (España). Aquí la máxima tensión radica en la declaración de Carles Puigdemont, hoy a las 14 hs (hora Arg.), y en el contenido de su mensaje. Por el otro lado, yace la posibilidad de la utilización del artículo 155 por parte del gobierno español en un intento desesperado de evitar la rebelión catalana.

Ahora bien, ¿cómo operan los mercados esta mañana? En Asia, el Nikkei japonés trepó poco más de 0.6% y se continúa acercando a máximos históricos. En tanto, el Shanghai Composite avanzó también cerca de 0.3%. Siguiendo por el viejo continente, la tendencia general es bajista. Aquí la principal baja la presenta –lógicamente- el IBEX35 español, ante el conflicto en Catalunya. Asimismo, el resto de las plazas ceden hasta 0.6%, a excepción del FTSE100 que avanza 0.25%. Pasando a Wall Street, los futuros abren en terreno positivo con subas de hasta 0.2%. Recordemos que ayer, los índices principales presentaron totalidad de bajas, aunque sin magnitudes mayores al 0.2%. Vale destacar, que el nivel de negocios fue bajo por el “semiferiado” en EEUU, donde hubo operaciones en acciones, pero los bancos y el mercado de bonos no operaron.

TASAS Y MONEDAS (HOY)

Si vamos al mercado de bonos, la tasa norteamericana a diez años vuelve a operar, luego del feriado de bonos en Wall Street, y cae casi un punto básico para posicionarse en torno al 2.35% anual. En sentido opuesto, las tasas de referencia europeas permanecen al alza con avances de hasta 3 puntos básicos. Puntualmente, las mismas se ubican en 0.45%, 2.14%, 1.67% y 1.38% para los bonos de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña, en ese mismo orden.

En este punto, seguimos bajo el marco de la Asamblea anual del FMI, en donde la entidad elevaría sus pronósticos de crecimiento para la economía global esta semana y eso significaría que ya es tiempo de que los bancos centrales empiecen a dar pie atrás en sus estímulos monetarios ultra expansivos. Mañana hablará en este evento Mario Draghi, a quién escucharemos atentamente con el objetivo de buscar alguna señal adicional sobre la continuidad del plan de compra de activos del BCE.

Dentro de las monedas, el Dollar Index –DXY- cae 0.4% y se ubica en 93.3. De esta manera, el euro, la libra y el yen se fortalecen frente a la divisa norteamericana y cotizan alrededor de 1.18, 1.32 y 112.4, respectivamente.

PETRÓLEO POR ENCIMA DE LOS USD 50

En cuanto a los commodities, el precio del WTI trepa casi 1.2%, rompiendo nuevamente el umbral de los USD 50, y se coloca en USD 50.2 por barril. Vale destacar que el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, le pidió a los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos que ayuden a reducir la oferta global de crudo y advirtió que podrían requerirse medidas extraordinarias el próximo año para sustentar el reequilibrio del mercado en el mediano y largo plazo.

Por su parte, el oro asciende alrededor de 0.8%, ubicándose alrededor de USD 1.295 por onza troy.

MÁXIMA TENSIÓN EN CATALUNYA (ESPAÑA) (I)

Pasando a los drivers del día, la atención de los mercados recae en Catalunya (España), ante la posibilidad de que Carles Puigdemont declare hoy la Independencia de la Comunidad. A pesar de la negativa del gobierno español, y de la presión de ejercida por la mayor parte de empresas y bancos catalanes de trasladar sus sedes fuera de Catalunya, las autoridades seguirán adelante con el proceso separatista.

En concreto, Puigdemont se plantea una declaración de independencia con «efectos progresivos», en la que para algunas cuestiones se proclamaría que Cataluña pasa a ser soberana –previsiblemente las que conciernen a su marco institucional–, mientras que en otros asuntos la desconexión requeriría una negociación directa con el Estado o una mediación internacional para resolver el contencioso. Sin un acuerdo con el Estado, el Govern no puede aplicar entero el marco legal catalán que establece la ley de transitoriedad jurídica –por ejemplo, la administración de justicia o las finanzas–, por lo que consideran que la apelación al diálogo y la mediación es imprescindible.

Además, la declaración también aludirá a la activación de un proceso constituyente, como establece la ley de transitoriedad jurídica, que preveía que si ganaba el “Sí” en el referéndum del 1-O, el Govern pondría en marcha un proceso “democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República” catalana, una tarea en la que los independentistas confían que se implicarán los comunes. Uno de los objetos de debate es el plazo a establecer hasta la convocatoria del siguiente “filtro democrático”, que serían unas elecciones constituyentes. Algunos borradores fijaban un plazo de seis meses hasta las constituyentes, aunque en los debates internos hay quien plantea un máximo de ocho o doce meses, mientras otros desaconsejan concretar un límite temporal.

MÁXIMA TENSIÓN EN CATALUNYA (ESPAÑA) (II)

La respuesta del gobierno no genera dudas. Mariano Rajoy ya avisó que no distinguirá entre una proclamación formal y una simbólica. "La declaración que hagan no va a tener efectos. Habrá decisiones para restaurar la ley y la democracia", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sugirió que la respuesta incluirá la invocación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender parcial o totalmente la autonomía de una región.

¿Qué condena se podría dar a Puigdemont? Expertos juristas apuntan a que, en todo caso, los acontecimientos ocurridos hasta el momento suponen la posible comisión de delitos como son la desobediencia y la prevaricación -de carácter continuado-, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. Aunque la declaración de la independencia provocaría el procedimiento penal por rebelión, que tiene una pena de hasta 30 años.

MERVAL COMIENZA LA SEMANA LATERALIZANDO

Cambiando el eje al plano doméstico, el Merval cedió 0.1% en la rueda del lunes, y así finalizó en los 26.770 puntos. Dentro del panel líder, CECO2 (-2.3%), EDN (-2%) y BMA (-1.9%) presentaron los rojos más significativos. Por otra parte, MIRG, AGRO y CEPU encabezaron el panel con verdes de entre 4.2%-3.1%. El monto operado en los papeles alcanzó los $557 millones, ubicándose por arriba del promedio diario anual que suma unos $424 millones en lo que va del 2017.

Entrando en el mercado de cambios, en una jornada con poco volumen, el dólar minorista cerró casi estable a $17,78, mientras que en el mercado mayorista, la moneda estadounidense ascendió a $17,48 (+3 centavos) y anotó su tercera alza consecutiva en una jornada atípica donde no operaron los exportadores e inversores y el volumen de negocios fue de apenas USD 153 millones. En el mercado de futuros ROFEX se operaron sólo USD 70 millones y las cotizaciones para fines de octubre, noviembre y diciembre cerraron a $17,71 (-2 centavos), $18,05 (-2 centavos) y $18,36 (-2 centavos), respectivamente.

Tal como venimos destacando en nuestros informes, no descartamos una mayor volatilidad de corto aun cuando el escenario político de cara al 22 próximo parece bastante claro y no modificamos por ahora nuestro rango de comportamiento para el billete, aunque sí ya pensando en subir el piso de $17 mucho más cerca de $17,5.

En este contexto, se informó que la liquidación de divisas por exportación de granos alcanzó los USD 288 millones la semana pasada, cifra que representa un descenso del 14% en la comparación con la semana pasada y también en términos interanuales. De esta manera, en el acumulado del año, se liquidaron USD 19.541 millones, un 9% menos que en el mismo período del año anterior.

NUEVA EMISIÓN DE LA RIOJA

Analizando la renta fija, los bonos emitidos en dólares no presentaron variaciones mayores al 0.2% en valor absoluto, debido, en gran parte, a la falta de referencia desde el exterior –feriado del mercado de bonos en Wall Street-. Por su parte, los emitidos en pesos a tasa fija y Badlar terminaron mixtos, destacándose el TM18 (-1.2%) y el TO26 (+0.4%). Además, los ajustables por CER retrocedieron hasta 0.7%.

En cuanto a las emisiones, el gobierno de la provincia de La Rioja informó que antes de fin de año saldrá a colocar en el mercado local e internacional deuda pública por USD 100 millones, lo que será su segunda operación de ese tipo en lo que va del año. Recordemos que en febrero, emitió USD 200 millones para ampliar el Parque Eólico de Arauco, en un bono a 2025 con cupón del 9,75% y que actualmente rinde 8,4%. “Los recursos que se obtengan, deben destinarse a financiar la ejecución de proyectos y/o inversión pública actualmente en desarrollo para la generación de energía limpia y fluentes de financiamiento que propicien y/o sustenten la ejecución de otras obras públicas”, agregaron.

MAÑANA LETES + REAPERTURA AA22 Y TO23

Entrando en el plano financiero, hasta mañana habrá tiempo para ingresar en una nueva licitación de letras del Tesoro en dólares. En esta oportunidad, serán dos series por USD 800 millones en total: 1-. Plazo de 210 días con vencimiento el 11 de mayo del 2018, a una tasa de 2.83% anual; y 2-. Plazo de 364 días con vencimiento el 12 de octubre de 2018, a una tasa de 3.1% anual. Como es habitual, la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. En el primer caso, el tipo de cambio será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del cierre de hoy. A la vez, que las ordenes debajo de los USD 50.000 tendrán prioridad. La suscripción ya está disponible a través de nuestra página web.

Creemos que la demanda para estas letras se mantendrá alta, entendiendo que para inversores conservadores e incluso moderados, la tasa ofrecida es mucho más alta que la posible en colocaciones bancarias a plazo. Incluso es un rendimiento alto, en comparación al que hoy presenta, la parte corta de la curva de bonos en dólares. Para más información, leer Nueva Licitación de Letras en USD.

Por otra parte, el Tesoro también presentó la reapertura de los bonos en pesos AA22 (Tasa Badlar +200pb) y del TO23 (Tasa Fija en pesos; 16%). Podrán ser suscriptos tanto en pesos como en dólares -al tipo de cambio BCRA del cierre de hoy-, y se indicará un precio incluyendo los intereses devengados.

Con respecto a nuestra visión sobre los mismos, el TO23 rinde actualmente un 16.1%, y precio de 109.5. Es uno de los bonos que mejor performance en lo que va del año, con un retorno total en dólares de alrededor del 9%, empujado básicamente por su incorporación a los índices de renta fija emergente a mediados de año. Para inversores minoristas, no vemos atractivo en este tipo de bono, salvo que el precio de colocación sea muy por debajo del mercado –poco probable-.

En tanto, el AA22 se encuentra levemente sobre la curva de bonos en pesos a tasa Badlar. Con un rendimiento anual del 24.3% y precio de 103, unos 90 puntos básicos por encima de la tasa de referencia, con una duration de 2,3. Dentro de la curva de bonos a tasa variable, el título se encuentra por debajo de la misma. Creemos que hoy, existen opciones en pesos más interesantes, que el AA22. Para más información, ver Reapertura del AA22 y TO23.

REUNIÓN DE POLÍTICA MONETARIA –HOY-

Siguiendo en el sector financiero, hoy se reúne el Comité de Política Monetaria del BCRA, donde se pondrá en discusión (como ocurre dos veces por mes) la tasa de referencia –el centro del corredor de pases a 7 días-. Esta se ubica actualmente en 26.25%, desde el 12 de abril, cuando la misma aumentó desde 24.75%, y en concreto no hay motivos para pensar que se alterará esta vez.

Se tienen, en realidad, fundamentos para pensarlo. El mismo presidente del BCRA afirmó una y otra vez en sus últimas apariciones públicas, que todavía no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política contractiva. Convalidando así la expectativa de que niveles de tasas reales positivas altas se prolongarán por varios meses más.

IPC NACIONAL –JUEVES-

En relación con las tasas, recordemos que este jueves el INDEC publicará el IPC Nacional del mes de septiembre. Según las estimaciones privadas, la inflación del mes pasado se ubicaría entre 1.5-2%, bastante por encima del 1% mensual que apunta el BCRA y con una inflación núcleo que podría superar incluso el 2%. Según la consultora Bein & Asociados, “la inflación rondará el 1.5% ya que hubo aumentos fuertes en alimentos y también por el impacto de prepagas en el rubro salud”. Tampoco es extraño para los analistas que la inflación no ceda cuando observan la base monetaria ya que la misma se expande a una velocidad del 31.2% interanual (10% en términos reales).

Además, el organismo publicará el jueves, el índice de costo de la construcción (ICC) y el sistema de precios mayoristas (SIPM) también correspondientes al noveno mes del año.

DUJOVNE, CAPUTO Y STURZENEGGER VIAJAN A WASHINGTON

En lo que respecta a la agenda de la semana, el gabinete económico viajará a Washington para participar de la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial. Si bien cada uno tendrá un rol definido, básicamente lo que tratarán de explicar es su proyecto para reducir el déficit fiscal y la alta inflación, dos de las variables que más les preocupan a los organismos internacionales. Recodemos que en el último informe del FMI sobre la perspectiva de la economía mundial, se observó que Argentina junto a Brasil, recuperará la senda de crecimiento pero advirtió como debilidades el crecimiento de la deuda y que el costo de vida se mantiene alto.

Por su parte, Luis Caputo se reunirá con inversores y representantes bancarios en un momento en el cual el país busca salir al mercado para captar USD 4.500 millones para concluir el plan de financiamiento de este año, a la vez que perfila su proyecto financiero para el 2018. Además, es probable que no adelanten detalles de las reformas estructurales que se vendrán después de octubre, ya que entienden que “no es el momento ni el lugar adecuado”.

PARA TENER EN CUENTA:

PRODUCCIÓN PETRÓLEO: La producción de petróleo bajó en agosto un 6% interanual y acumuló en los ocho primeros meses del año una reducción del 7,7%, destacándose las fuertes caídas verificadas en Chubut y Santa Cruz.