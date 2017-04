Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy martes (mañana miércoles ya no sirve)

Comienza la mañana del martes y los mercados mantienen las señales de dudas de las últimas jornadas. Empezando por Asia, con la rueda finalizada por la diferencia horaria, el Nikkei japonés cayó un 0.9% y tocó un mínimo de 10 semanas -18.810 puntos-. En tanto, el Shanghai Composite en China avanzó cerca de un 0.4%. En Europa, a media rueda, los mercados operan con mayoría de bajas. Tanto el DAX, CAC40, IBEX e Italia ceden permanecen entre neutros y rojos de hasta 0.4%. En sentido opuesto, el FTSE100 sube casi un 0.4%. Mientras que, pasando a Wall Street, los futuros abren esta mañana con rojos de entre 0.3%-0.5%. Siguiendo la tendencia del lunes, en donde los principales índices, cerraron con caídas de entre 0.1-0.3%.

La excusa fueron las ventas de autos. Puntualmente, Ford, Toyota y Fiat Chrysler Automobiles (FAC) divulgaron ayer una caída de sus ventas en marzo, mientras que General Motors (GM) tuvo una ligera suba, aunque menor de la que preveía el mercado. Así las ventas de Ford retrocedieron en marzo un 7,2% interanual, mientras que las de FAC bajaron un 4,4%, las de Toyota un 2,1% y las de Honda un 0,7%. En concreto, lo que está pasando no es nuevo ni imprevisto, sino que los inversores comienzan a ponerse nerviosos ante la falta de detalles políticos. En consecuencia, podrán tomar mientras tanto con cierto escepticismo datos débiles de actividad.

Entre las monedas, el Dollar Index –DXY- mantiene el leve ascenso (+0.2%) y cotiza en 100.7. Las monedas de reserva que conforman la canasta, por su parte, presentan un comportamiento dispar. El yen esta mañana se aprecia un 0.5%, y se acerca al umbral de 110. La moneda japonesa viene acumulando un fortalecimiento del 4.5% desde la última vez que rondó la zona de 115 -10 de marzo pasado-. Por el lado del euro y la libra, ambas se deprecian 0.2% y 0.4%, y se ubican en 1.065 y 1.243.

Analizando los bonos, la tasa americana a 10 años permanece sin variaciones esta mañana en torno al 2.32%. Recordemos que ayer el rendimiento del Treasury cedió cerca de 5 puntos básicos, y se mantiene a la espera de los datos fundamentales de la agenda de esta semana –empezando por el adelanto del empleo privado de mañana-. El resto de las tasas de referencia de Europa, en tanto, presenta una tendencia bajista generalizada de entre 1-6 pb esta mañana. Puntualmente, los rendimientos de misma duración de Alemania, Gran Bretaña, Italia y Japón se encuentran en 0.24%, 1.03%, 2.08% y 0.06%, en ese mismo orden.

En cuanto a los commodities, estimulado por una mayor demanda asiática, el precio del WTI avanza un 0.4% y se posiciona en USD 50.5 por barril. En tanto, el oro hace lo mismo por casi un 0.7% y cotiza en USD 1.262 por onza troy.

EEUU: ¿QUÉ ESPERAR DE LA CUMBRE TRUMP-XI JINPING? ¿CÓMO CONTINÚA EL NOMBRAMIENTO DEL NOVENO MIEMBRO DE LA CORTE?

Pasando a los drivers del día, mucho se habla del próximo encuentro entre Trump y XI Jinping en la Florida. Una de las grandes preocupaciones, especialmente del lado chino, serán las cuestiones de etiqueta. El presidente republicano ya es conocido por su trato hostil y desconsiderado. Luego de las polémicas durante las reuniones con Abe y Merkel –a esta última el republicano no le extendió la mano para saludarla-, la administración oficial china quiere minimizar toda cuestión de interacción formal entre ambos mandatarios frente a la cámaras.

Asimismo, se espera que los grandes temas ronden entre la confirmación de la continuidad de la visión de “una sola China” y las medidas a tomar frente a las pruebas balísticas de Corea del Norte. A su vez, la cuestión comercial podría estar presente. En este punto, se estima que los chinos intenten ofrecer un plan de inversiones de infraestructura, similar al ofrecido por Shinzo Abe hace unos meses, con la promesa de generar miles de puestos de trabajo en EEUU.

Además, se mantiene la expectativa en el Senado americano sobre el nombramiento del noveno miembro de la Corte Suprema de Justicia. Neil M. Gorsuch, conservador nominado por el poder ejecutivo, necesita la aprobación del Senado, que en este momento está siendo bloqueada por una minoría demócrata. La posibilidad de bloquear una aprobación “Filibuster”, es un artefacto de las reglas del Senado, que permitió históricamente que las decisiones de esta cámara fueran debatidas y consensuadas casi por unanimidad. Sin embargo, los republicanos tienen la posibilidad de utilizar la “opción nuclear” y vetar este bloqueo, permitiendo la aprobación del juez por mayoría simple. Si los republicanos avanzan a partir de la “opción nuclear”, las consecuencias a corto plazo no serían extraordinarias. De hecho la corte recuperaría el histórico equilibrio de 5 miembros conservadores vs 4 liberales. Sin embargo, sentaría un precedente tóxico a largo plazo, pudiendo generar complicaciones en el futuro.

SEÑALES DE ADVERTENCIA EN LAS ELECCIONES FRANCESAS Y RE-APARECEN VIEJOS CONFLICTOS IMPULSADOS POR EL BREXIT

Cambiando el eje a Europa, seguimos de cerca la evolución de la campaña para las próximas elecciones francesas. A partir de las últimas estimaciones se espera que en esta oportunidad se bata el récord de abstención, el cuál data de las elecciones del 2002, cuando se abstuvieron el 28% de los votantes. En esta oportunidad, debido al cansancio de la sociedad frente a la clase política tradicional y exacerbada por el bajo crecimiento económico, se estima que la abstención pueda estar alrededor del 38%. Los analistas creen que ante un escenario de alta abstención, la probabilidad de un triunfo de Le Pen, aumenta.

Más allá de los análisis de abstención, las últimas encuestas de ayer le dan la victoria a la candidata de ultra derecha en la primera rueda apenas por encima (26%-25%) del candidato liberal, Macron. En una eventual segunda vuelta –se celebraría el 7 de mayo- Macron obtendría el 60% de los votos para convertirse en el próximo presidente galo. Asimismo, una señal de alerta en el horizonte, es sobre el acuerdo entre la UE y Turquía respecto a la contención de inmigrantes provenientes de Siria y alrededores. En el caso de que el acuerdo caiga y la llegada de inmigrantes se multiplique, Le Pen podría aprovechar la situación y endurecer aún más su discurso xenófobo.

Por su parte, sin alejarnos del Viejo Continente, los medios siguen hablando de la confrontación entre Reino Unido y España por el Peñon de Gibraltar. Recordemos que el domingo un ex líder conservador inglés, Michael Howard, encendió las alarmas cuando afirmó que “May está dispuesta a ir a una guerra para defender Gibraltar, al igual que Thatcher hizo por las Falklands (Malvinas)”. El incidente es el primero de una serie, que esperamos sigan apareciendo a medida que se revean todos los acuerdos entre UK y los países miembros de la UE. Según los lineamientos de la UE para la salida del bloque, todos los pres acuerdos entre países miembros y Gran Bretaña deben ser vueltos a aprobar una vez que el Brexit se ejecute.

Por último, haciendo un breve repaso por la agenda, las ventas minoristas en la Eurozona crecieron a un ritmo interanual del 1.8% en febrero, por encima del 1% estimado y del 1.2% del mes anterior. Además, seguiremos esperando los datos importantes de la semana –empleo americano del próximo viernes- y las minutas de las últimas reuniones de la FED y el BCE.

EL MERVAL COMIENZA EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL PIE DERECHO

En lo local, el Merval arrancó el trimestre con una suba de 1.5% y alcanzó un nuevo máximo de 20.561 puntos. El panel líder, que cerró con mayoría de subas, fue encabezado por JMIN (6.8%), AGRO (6.4%) y CRES (4.2%). Por el lado de las bajas, las más significativas fueron para PAMP, PESA y TRAN, que cedieron 2.1%, 1.7% y 1%, en ese orden. El volumen de lo operado en acciones fue de $462 millones, que se compara con los $380 millones promedio que lleva el 2017.

Recordemos que el índice inauguró nueva composición durante la rueda de ayer. En el panel líder PSUR (+5.1%) y CARC (-1.1%) fueron reemplazadas por AUSO (+0.2%) y TGNO4 (+1.2%).

Apegándose a la tendencia externa, los bonos soberanos en dólares finalizaron con mayoría de subas, aunque sin grandes sobresaltos. La parte larga de la curva no mostró demasiadas diferencias contra la parte larga de la misma. La parte corta, en cambio, mostró algunas escasas excepciones que terminaron la jornada con un leve descenso (como por ejemplo el AA17 (-0,9%)). Los títulos públicos en pesos a tasa fija y badlar operaron mixtos, con el mayor movimiento sobre la parte más larga. Los de pesos indexados por CER, tampoco lograron encontrar una tendencia definida. Por último, los dollar-linked finalizaron el lunes con pocas variaciones, aunque con mayor proporción de bajas –en especial sobre los soberanos-.

El dólar oficial subió 4 centavos hasta $15.71, y así revirtió una racha de cincos descensos consecutivos. En el segmento mayorista, a pesar de haber sido una jornada volátil, terminó sin variaciones en $15.41. Por su parte, en el mercado informal, la divisa bajó 1 centavo hasta $15.99. En el mercado de futuros Rofex se operaron USD 230 millones y las cotizaciones para fines de abril, junio y diciembre cerraron a $15,59, $16,07 y $17,58, respectivamente. Todas las posiciones finalizaron casi sin variaciones respecto al cierre del viernes pasado.

HOY SE DIFUNDIRÁN LOS DATOS OFICIALES DEL BLANQUEO ¿SE CONFIRMA EL ÉXTIO?

Ya con el blanqueo que llegó a su fin, lo más importante pasa ahora por el conocimiento de los datos oficiales. Los análisis y las proyecciones sobran, pero no hay excepciones en categorizar a este sinceramiento fiscal como uno exitoso. El número oficial se conocerá esta tarde, pero desde el Gobierno indican que se ubicará entre los USD 120.000 – USD 140.000 millones. El anuncio oficial se hará esta tarde (16:00 hora local), siendo los encargados de realizar esto Dujovne y Abad.

De la mano de los datos del blanqueo, también se difundirán los números con respecto a la recaudación impositiva de marzo –en el cual entraron los ingresos fiscales que surgieron por el pago de la multa especial-. Según algunas proyecciones, se estima que a través de este impuesto podrían ingresar cerca de $35.000 millones entre enero y marzo. De esta forma, en marzo se habrían ubicado en $25.000 millones, luego de los $7.711 millones y $1.097 millones de los primeros meses del año. Recordemos que estos números son muy importantes para el Gobierno Nacional, ya que se utilizarán para realizar el pago a los jubilados en la famosa reparación histórica.

VARIAS NOTICIAS DESDE EL BCRA –POLÍTICA MONETARIA Y DECLARACIONES DE STURZENEGGER-

Pasando al plano financiero, vuelven a desprenderse algunos análisis de cara a una nueva posible modificación en la tasa de referencia del banco Central –los pases pasivos-. Está más que claro que el rebote de la inflación en los primeros meses del año viene siendo una preocupación para el BCRA. En el último mes, el Central logró absorber cerca de $ 90.000 millones con venta de Letras –en el mercado primario y secundario- y $24.500 millones con los pases pasivos. De esta forma, buscan tratar de contrarrestar los pesos que emiten para financiar el Tesoro y cambiar divisa americana tanto a provincias como a empresas en el proceso de colocación de deuda.

En pos de una mayor absorción, el BCRA decidió intervenir con mayor contundencia en el mercado secundario de Lebacs, llevando las tasas cortas de las letras que operan en este mercado cerca del 24% anual. De esto forma, también buscan poder controlar el ritmo de expansión del dinero. Es así que la entidad deja la puerta abierta a un cambio en la política monetaria contractiva a la que nos tienen acostumbrados en el último tiempo.

Además, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, volvió a reforzar en el día de ayer en un encuentro organizado por el IIF y Banco Galicia, la idea que de la economía se encuentra en un proceso desinflacionario. Según el banquero, "en el mundo ya no hay debate. Todos tienen claro que la mejor manera de mejorar el poder adquisitivo es bajar la inflación". A pesar de esto, reconoció que luego del proceso desinflacionario que comenzó a partir del segundo semestre del 2016, hoy en día están viendo señales mixtas. Otro de los temas en el cual entró en la conferencia fue el tipo de cambio. Indicó que solo se depreció un 2% durante el 2017. Él dijo que “se mira demasiado cómo se mueve el dólar. Pero lo que hay que observar es cómo se comportó el peso en relación a lo que pasó con otras monedas de socios comerciales argentinos, como Brasil, México o Europa". Además agregó que “hay que ser consecuente con lo que uno dice, a varios países les costó bastantes años implementar el sistema. Acá no tenemos miedo de flotar, sino miedo de no flotar". Aseguró que casi no tienen intervención en el mercado cambiario, donde solo realizaron la compra de reservas debido al bajo nivel en el cual se encontraban. Por último, dijo que el tipo de cambio real mostró bastante estabilidad durante el 2016, lo que marca las ventajas de la flotación.

Continuando con las noticias del día, continúa avanzando el diálogo acerca de los acuerdos bilaterales entre el Gobierno Nacional y otras 17 provincias. Este acuerdo habla acerca de la refinanciación de vencimientos de deuda de este año con la Nación por cerca de $11.000 millones. Esto será, sin lugar a dudas, un aspecto clave para las finanzas de los distritos en un año electoral. Recordemos que el 31 de diciembre había expirado el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias realizado por el gobierno de Cristina Kirchner. En una análisis se destacan algunas diferencias entre la reprogramación del gobierno anterior y la de este. La mayor diferencia se encuentra en la obligación, desde este año, de los mandatarios de presentar a Nación un programa de sustentabilidad financiera (de dos años), el cual buscará tratar de reducir el déficit de cada provincia. La mayor atención se depositará sobre la reducción del déficit corriente. La idea sería reducirlo en un tercio este año y dos tercios en el 2018.

ALGUNOS BROTES VERDES

Entre ellos, el patentamiento de autos 0 km en marzo que subío un 36,4% interanual. En total, se patentaron 76.745 vehículos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Además, en todo el primer trimestre, se alcanzaron las 230.861 unidades, un 42% más que en el mismo período del año anterior. Además, los patentamientos de motos se incrementaron un 57,1% interanual en marzo, alcanzando las 64.384 unidades. En los tres primeros meses del año, se patentaron 176.605 motos, un 54% más que en el mismo período del año anterior. Mientras que otro buen dato, que se intenta leer así, es que la venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 57% interanual en febrero, al sumar 3.012 registros. Por su parte, el monto total de las transacciones realizadas se elevó un 187% a $7.658 millones, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En comparación con enero, la cantidad total de escrituras cayó un 12,1%. Además, en febrero las escrituras formalizadas con crédito hipotecario totalizaron 693 casos, 165% más que las registradas un año antes y registraron el 21% del total.

También se conoció la balanza comercial bilateral para el mes de marzo con Brasil. Esta dio un déficit de USD 703 millones, el mayor rojo desde septiembre del 2013. Este número también arroja una variación interanual del 122%. Esta variación del saldo se vincula más que nada con el incremento de las importaciones desde el país vecino, las cuales sumaron USD 1.538 millones (+33% interanual) para marcar la quinta suba al hilo. Por su parte, las exportaciones cayeron cerca del 1% interanual a USD 835 millones, finalizando un sendero de cuatro subas consecutivas. Si analizamos el dato conjunto del primer trimestre, el rojo asciende a USD 1.692 millones, lo que da un aumento interanual de más del 50%. Durante los primeros tres meses del 2017, las exportaciones argentinas aumentaron un 11% contra las importaciones brasileras que se expandieron más del 26%.

Por último, pasando al plano político, se destaca la renuncia de Martin Lousteau de la sede diplomática en Washington. Según Lousteau, este cambio se debe más que nada a revivir su figura política para la próxima candidatura en la Ciudad. Anunció que llegó su tiempo de trabajar en la Ciudad, donde su contribución será mayor que en el exterior. De esta forma, se acaba la supuesta tranquilidad política que había en la Ciudad, con una nueva figura política –ECO- en crecimiento.

PARA TENER EN CUENTA:

PRECIO NAFTA Y GASOIL: EL Ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó en una conferencia de prensa que los precios de las naftas bajarán 0,1% y el gasoil replicará el comportamiento en 2,6%. El ajuste se aplicará entre hoy y mañana.

Fuente: Portfolio Personal.