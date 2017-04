Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy (mañana ya no sirve)

Llegamos ya al jueves de una semana en la que los principales temas siguen girando alrededor de las elecciones en Francia, de los próximos pasos de la FED y de los avatares del presupuesto de Donald Trump. Mayoría de subas esta mañana en las principales plazas externas. Si empezamos por Asia, el Nikkei japonés finalizó casi sin variaciones en los 18.430 puntos, mientras que el Shanghai Composite cerró con una leve suba de 0.05% alcanzó los 3172 puntos. Yendo a Europa, los mercados a media rueda permanecen mixtos. Por un lado, el CAC40, IBEX y MIB avanzan entre 0.3%-0.8%. En sentido opuesto, el FTSE100 y DAX se encuentran entre neutros y negativos con bajas de hasta 0.1%. Pasando a Wall Street, los futuros permanecen en terreno positivo con subas de entre 0.2%-0.4%. Recordemos que ayer, los tres índices principales terminaron mixtos, con el Nasdaq trepando 0.2% pero con el Dow Jones y el S&P500 cayendo entre 0.2%-0.6%.

Entre las monedas, el Dollar Index –DXY- cede esta mañana un 0.2% y se posición en 99.6, permaneciendo por debajo del umbral de 100 que había perforado el martes. Tanto el euro como la libra se aprecian un 0.3% y 0.2% frente a la divisa americana cotizando en 1.074 y 1.28. Por el contrario, el yen japonés afloja la apreciación del último tiempo y se debilita un 0.2% hasta la zona de 109-109.5.

Analizando el mercado de tasas, el rendimiento del bono americano a diez años avanza poco más de un punto básico y se ubica en torno al 2.23% anual. El resto de las tasas de referencia presenta una tendencia alcista generalizada de entre 1-3 pb. En concreto, las tasas de igual duración de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña se encuentran en niveles de 0.23%, 2.28%, 1.7% y 1.08% respectivamente.

En cuanto a los commodities, la atención sigue concentrada en el mercado del petróleo. Puntualmente, Arabia Saudita y Kuwait dieron la señal más clara a la fecha de que la OPEP planea extender a la segunda mitad del año un acuerdo con los productores fuera del grupo para reducir los suministros de crudo. Esta mañana el precio del WTI tras el derrumbe de ayer rebota 0.9% y se ubica en USD 50.9 por barril. En tanto, el oro vuelve a ceder 0.3%, colocándose en USD 1280 por onza troy.

EL LIBRO BEIGE DE LA FED DEJA UNA BUENA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA AMERICANA

Pasando a los drivers del día, ayer la FED presentó su libro Beige. En el informe se destaca que la economía de los Estados Unidos se expandió a un ritmo entre modesto y moderado a partir de mediados de febrero y hasta finales de marzo, mientras que las presiones inflacionarias se mantuvieron controladas a pesar de las dificultades para atraer y retener a los trabajadores. En concreto, la inflación sigue su ritmo alcista, acercándose al objetivo del 2% que persigue la entidad monetaria, lo que asegura al menos dos incrementos más de las tasas de interés en 2017. El próximo encuentro de la Reserva Federal se celebrará a comienzos de mayo, aunque los expertos no esperan una nueva suba hasta junio (con una probabilidad del 53.5%). El organismo que preside Janet Yellen elevó las tasas en marzo por segunda vez en tres meses. El Libro Beige detecta, no obstante, cierta preocupación en algunas zonas sobre las políticas de Trump, especialmente, las que afectan al comercio internacional y a la inmigración.

Sin alejarnos de EEUU, los líderes republicanos del Congreso dieron a conocer su voluntad por extender una semana la fecha límite en la que se debe aprobar el presupuesto, y de esa manera, evitar el “Shutdown”. Hasta el momento la fecha límite es el viernes de la semana que viene (28 de abril). En lo puntual, el Congreso vuelve a legislar este lunes, luego de dos semanas de receso por Pascuas, y en una semana sería difícil lograr un consenso para evitar el Shutdown.

Dentro de la temporada de resultados, siguen llegando los reportes de las empresas. Esta vez fue el turno de Yahoo que presentó un buen balance, por encima de sus metas. Los ingresos alcanzaron los USD 1.33 mil millones, superando de esta manera, los USD 1.23 mil millones estimados. De hecho, la compañía registró 22% de aumento en sus ingresos en el trimestre. Los beneficios por acción alcanzaron los USD 0.18 contra los USD 0.14 esperados.

En tanto, el balance de Verizon no dejó la misma sensación. La compañía obtuvo ingresos por USD 29.8 mil millones, que quedaron por debajo de los USD 32.2 mil millones del mismo período del año anterior. En cuanto al resultado, Verizon reportó USD 3.6 mil millones de beneficio neto frente a los USD 4.4 mil millones del primer trimestre de 2016. Por último, los beneficios por acción alcanzaron los USD 0.84, por debajo del USD 1.06 del mismo trimestre del año pasado.

SE APROBÓ ADELANTAR LAS ELECCIONES EN UK Y ALGO DEL DEUTSCHE BANK

Cambiando el eje a Europa, el Parlamento británico aprobó las elecciones anticipadas. Theresa May necesitaba el apoyo de al menos dos tercios de los 650 diputados y lo consiguió sobradamente: 522 aprobaron que se celebraran el próximo 8 de junio las elecciones legislativas originalmente previstas para 2020. “Creo que fortalecerá nuestra posición en las negociaciones", dijo May, en una entrevista en la radio de la BBC, anunciando que no tomaría parte en ningún debate televisado de campaña.

Por su parte, Deutsche Bank va a recomprar deuda por valor de hasta USD 1.000 millones de la emisión llevada a cabo en otoño de 2016 por valor de USD 4.500 millones. La entidad ha dicho este miércoles que, paralelamente, también va a ofrecer a los inversores la posibilidad de intercambiar sus títulos de deuda de esa emisión de otoño por otros que estarán registrados con la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). La sustitución de los títulos originales por títulos registrados con la SEC permite a los tenedores negociarlos más fácilmente. Deutsche Bank emitió en otoño del año pasado deuda por valor de USD 4.500 millones en un momento de turbulencias en el que algunos inversores dudaron de su estabilidad después de que el Departamento de Justicia de EEUU dijera que quería imponerle una multa de USD 14.000 millones por sus negocios con hipotecas de entre 2005 y 2007. La entidad ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y pagará finalmente unos USD 7.200 millones.

Haciendo un breve repaso por la agenda, la producción de la construcción en el viejo continente marcó un aumento del 7.1% interanual en marzo, tras haber caído un 6.2% el mes anterior. Además, hoy se conocerá el índice de confianza de los consumidores en la Eurozona, para el cual los analistas estiman se ubique en 7.1.

SIGUE LA CORRECCIÓN EN EL MERCADO LOCAL

Pasando de lleno a lo local, el Merval alcanzó su cuarta caída consecutiva, cediendo 0.75% hasta los 20.513 puntos. El panel líder tuvo mayoría de rojos, entre los cuales los más significativos fueron los de CECO2 (-3.5%), ALUA (-3.1%) y TGSU2 (-2.9%). Sin embargo la selectividad sigue pisando fuerte, con varios papales que terminaron en verde. Dentro de estos, se destacan las de CRES (+3.3%), TECO2 (+1.5%) y JMIN (+1.3%). Las bajas siguen dándose en un contexto de caída en los volúmenes operados lo que le quita fuerza a la corrección; ayer se negociaron $301 millones, 25% menos que los $400 millones promedio que marcó la semana pasada.

Continúa el avance de los bonos soberanos en dólares, que ayer volvieron a operar con alzas prácticamente generalizadas Los títulos públicos en pesos e indexados por CER, operaron mixtos, aunque también predominaron las subas. Los de pesos a tasa fija, se apegaron a la misma tendencia mostrando un aumento leve. Por último, los dollar-linked, registraron una mayor proporción de bajas, tanto en los soberanos, como así también en los provinciales.

Como reacción a los dichos de ayer de Federico Sturzenegger de elevar las reservas del BCRA al 15% del PIB, el dólar saltó 16 centavos a $15.72. En el mercado mayorista, la divisa trepó 10 centavos hasta $15.42. Por su parte, el blue volvió a romper la barrera de los $16, con un salto de 23 centavos para alcanzar $16.10. La señal del BCRA se adjudicó como una señal de piso para el tipo de cambio. En el mercado de futuros Rofex, las cotizaciones para fines de abril, junio y diciembre cerraron a $15,51 (+14 centavos), $15,07 (+16 centavos) y $17,65 (+13 centavos) respectivamente.

CURVA PROVINCIAL: NUEVA EMISIÓN Y UNA EXTENSIÓN

Arrancando por el plano financiero, continúa incrementándose la extensa lista de colocaciones de deuda. Puntualmente, hoy nos centramos sobre las emisiones provinciales que incorpora un instrumento a la curva. Hablamos de la nueva emisión de la provincia de Neuquen, que busca colocar hasta USD 366 millones. Este bono tendrá vencimiento en el 2025 y amortizará en tres cuotas anuales los últimos tres años, lo que le otorga una duration de aproximadamente 5,2. A diferencia del Neuquén 2021 y Neuquen 2028, este nuevo instrumento no correrá con garantías del emisor. De esta forma, se estima que el instrumento otorgue una prima de riesgo que ubicaría su rendimiento cerca del rango de 7,375-7,5%. Si vemos los comparables dentro de la misma curva, este nuevo instrumento se podría ubicar entre Salta 2024, Mendoza 2024 y Chubut 2026. Mientras el rendimiento será similar a estos bonos nuevos, la duration no es exactamente la misma, siendo esta un poco más larga.

Además, destacamos también ampliación de la emisión del Córdoba 2026 (PDCAR26) por USD 150 millones, llevando a la emisión total a unos USD 300 millones. Hoy en día, este instrumento tiene una duration de 4.5 y un rendimiento dentro del área del 7% (el cupón había sido de 7,125%). Esto simboliza un aumento de la liquidez del bono, haciéndolo más atractivo. Dentro de lo más comparable, se encuentra el Buenos Aires 2024, que muestra una fuerte liquidez y rinde cerca del 6,4%. También podemos tomar como referencia las demás emisiones de Córdoba, como Córdoba 2021 y Córdoba 2024 que rinden 5,8% y 6,95%, cada una.

Por último, dentro del plano financiero, se hablaba ayer de la posibilidad de que el Gobierno buscara colocar deuda de alrededor de USD 2.500 millones en euros, yenes y/o francos suizos (y no en dólares como nos tienen acostumbrados). De esta forma, se buscará una mayor diversificación según indicó Caputo en una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York. Recordemos que en lo que va del año, ya lograron cubrir el 70% de las necesidades de financiación. La fecha estimada para estas colocaciones no está definida, aunque sí se sabe que la ley de los instrumentos continuará siendo Nueva York.

DATOS MIXTOS CONTINÚAN PONIENDO EN JAQUE A LOS BROTES VERDES

Pasando a la agenda económica, algunos datos mixtos que continúan dejando a los brotes verdes bastante rezagados. Comenzando con el positivo, el ingreso de dólares en el mes de marzo registró un sólido aumento. Ingresaron un total de USD 908 millones, casi duplicando los número del mes de febrero (USD 588 millones). Este ingreso se dividió en USD 535 millones en inversión de cartera y USD 370 millones a inversión directa. Además, se conoció también que los egresos netos retrocedieron cerca de USD 142 millones, registrando un total de solo USD 610 millones. Desde el central, explicaron que la "reducción interanual en la salida neta estuvo explicada principalmente por el incremento en los ingresos netos de inversiones de no residentes y en la reversión de la operatoria de compra-venta de títulos valores, parcialmente compensados por las acreditaciones por canjes con el exterior".

Por otro lado, tanto los registros laborales, como así también la producción industrial, fueron decepcionantes. Comenzando por el primero, el INDEC publicó su informe sobre los registros laborales para el cuarto trimestre de 2016. En todo el 2016 se perdieron 44.465 empleos en el sector privado, lo que representa una caída del 0,7% en el acumulado del año. En el cuarto trimestre se alcanzaron los 6.463.751 de puestos de trabajo asalariado registrados en el sector privado, observándose una variación de 0,1% en términos desestacionalizados con respecto al tercer trimestre, y de -1% con relación al mismo período del año anterior. El sector que más varió la cantidad de puestos de trabajo fue la construcción con una caída del 8% interanual. Pasando a la producción industrial, continúa sin levantar cabeza. Según el informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción industrial registró en el mes de febrero una contracción del 9%, acumulando en el primer bimestre una caída del 5%. A pesar de esto, desde UIA informaron que hay algunos sectores en específico que comenzaron a mostrar un repunte (producción de acero, despachos de cemento e insumos para la construcción). Por su parte, recordemos que el INDEC había medido una baja del 6% en febrero y solo 3,5% en el bimestre.

Además, como si fuera poco, se conoció un informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés) que ubica a la inflación del país como la tercera en el ranking mundial. Por encima de nosotros se ubican Venezuela y Angola y nos mantenemos por encima de Sudán y Egipto. El WEO ubicó la inflación de este año en 25,6%, en comparación con las metas inflacionarias del BCRA de 12%-17%. Acerca de este punto, ellos indicaron que “nuestro pronóstico de inflación para Argentina está entre 25 a 26%, solo un punto de diferencia con relación a nuestras anterior estimación de octubre (2016) de 23,2%, así que no es una estimación muy nueva. Respecto a la causas las razones por las cuales es más alta que el objetivo es cuán persistente es el proceso de inflación, la persistencia en la formación de salarios y solo una reducción gradual en la inercia (inflacionaria) y también la incidencia de la tarifas en los precios". Además, dieron a conocer que esperan que el país crezca 2,2% en este 2017, continuando con la visión de que el país está en vías de expansión. A pesar de esto, la ubicán por debajo del pronóstico oficial que estima que el país crecerá un 3,5%.

PARA TENER EN CUENTA:

CAMPAÑA RECORD DE TRIGO: Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, estiman que la próxima campaña de trigo alcanzará 17,5 millones de toneladas y un área sembrada de 5,5 millones de hectáreas, marcando un nuevo record. Esto registra un incremento del 7,4% contra la campaña anterior que se ubicó en los 16,3 millones de toneladas.

EURNEKIAN ABANDONA EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE DE GAS: Eduardo Eurnekian decidió abandonar el negocio del transporte de gas, en el cual participa a través de las acciones que su controlada (Compañía General de Combustibles (CGC)) tiene en varias empresas pertenecientes a este sector. CGC es una uno de los mayores accionistas en Transportadora de Gas del Norte (TGN). Estamos hablando de la venta del cerca del 22% del capital de TGN.

