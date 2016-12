Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy jueves (mañana viernes ya no sirve)

Jueves caluroso en la ciudad de Buenos Aires con promesas de lluvias, y mercados externos –que es lo que nos interesa en concreto- que vuelven a abrir con cierta presión a la baja. No nos sorprende, sino que al contrario creemos responde a una mayor cautela que en algún momento debía aparecer.

Siendo sinceros, los temas de fondo son algunos datos económicos americanos y parte de la mirada sobre el frágil presente de la banca europea; puntualmente, sobre el Monte dei Paschi que parecería no lograr captar el capital privado que necesitaba. A pesar de esto, no parecerían ser exclusivamente malas noticias, ya que el plan B del rescate público seguiría a flote (ver más abajo). Además, continúan los nombramientos en el gabinete de un Trump, que hará que el inicio del 2017 no sea un comienzo de año normal. En especial, para los mercados. Claramente podrá haber cierta luna de miel, aunque está ya podría haberse adelantando en gran parte. De hecho, si hablamos de rally navideño, este año podemos decir que fue Trump quién se disfrazó de Santa Claus. Si miramos algunos números, el Dow Jones avanzó 9% desde la elección del republicano, demostrando que estaban equivocadas las expectativas de que su triunfo llevaría a un desplome de los precios. En tanto, el S&P500 no se quedó atrás, con un alza de 6.6%; muy cerca incluso está el Nasdaq.

Por su parte, el petróleo se mantiene volátil y defiende como nuevo piso los USD 50. Ayer se leyeron algunas noticias favorables de los inventarios americanos -estos aumentaron la semana pasada, pero los de gasolina y destilados disminuyeron, según datos de la AIE-, mientras que hoy se sumaban declaraciones del ministro de Energía ruso que elevan las esperanzas de que se logre mantener el acuerdo sobre la producción.

Específicamente, Alexander Novak declaró que es crucial la confianza entre los países productores para alcanzar el éxito del acuerdo para reducir el bombeo de petróleo. Esto podría ser tomado con ciertos aires esperanzadores y un mensaje en contra del escepticismo que aumentó en el último tiempo con respecto al cuerdo sobre la producción. Recordemos que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores fuera del grupo liderados por Rusia pactaron este mes reducir la producción de crudo en casi 1,8 millones de barriles por día, con el fin de incentivar los precios y apuntalar el mercado.

Hoy, no obstante, el WTI volvía a abrir a la baja luego de un miércoles volátil. Retrocede 0,3% para cotizar en los USD 52,3 por barril.

PRINCIPALES MERCADOS EXTERNOS, EN BAJA

En este marco, como dijimos, los mercados externos operan con mayoría de bajas. Arrancando por Asia, Japón y China finalizaron esta madrugada con resultados dispares, aunque con poco movimiento. Comenzando por el primero, el índice de la bolsa de Tokio bajó 0,1% desde un máximo en un año por una toma de ganancias. China, en cambio, avanzó 0,1% hasta los 3.140 puntos.

En Europa, hay una tendencia bajista generalizada con la excepción de Italia que avanza 0,3% que parecería tomar de manera positiva la posibilidad del rescate público del tercer banco más grande de su país. En cambio, Londres, Alemania, Francia y España retroceden entre 0,1%-0,4%. A la vez, que Wall Street, luego de haber finalizado a la baja ayer aunque con pocas variaciones, mostraba hoy futuros cotizando con la misma tendencia; descienden 0,1% en promedio. Recordemos que el Nasdaq y el Dow Jones se mantienen muy cerca de sus máximos históricos conseguidos hace dos ruedas. A pesar de esto el Dow Jones se ha mantenido reacio a la idea de cruzar los 20.000 puntos marcando una barrera que se le complica romper, la cual parecería no romperse hoy tampoco.

Analizando el comportamiento de los bonos, hay un comportamiento alcista en la mayoría de los rendimientos con algunas excepciones. La tasa americana a 10 años avanza 1 punto, hasta 2,56% anual, aunque los emergentes tomaban como buena señal (ver abajo) la mayor estabilidad que parecen estar reflejándose. La tasa del bono a 10 años alemán, italiano y español sube entre 2 y 3 puntos para ubicarse en 0,28%, 1,84% y 1,39%, cada uno. El bono británico y japonés de la misma duration se despegan de la tendencia general, y se mantienen casi sin variaciones, aunque con leves bajas.

En cuanto al mercado de monedas, hay pocos movimientos, aunque el dólar parecería –al igual que ayer- seguir debilitándose. De esta manera, el Dollar-Index retrocede 0,1% para ubicarse por debajo de los 103 –en 102,9-. El euro se fortalece esta mañana apreciándose 0,3%, hasta los USD 1,045. El yen y la libra, en cambio, se deprecian –en leves proporciones- hasta los 117,7 y USD 1,235, cada uno.

ITALIA EN LA MIRA DE EUROPA

Como adelantamos arriba, lo más relevante del día pasa por las noticias de la frágil banca europea y el dudoso presente del Monte dei Paschi –MDP- que a pesar de que su búsqueda de capital privado no fue exitosa, el rescate público podría llegar a darle un respiro a la entidad lo que llevaba al papel a recortar la caída mayor del 10% que llegó a presentar bien temprano.

Exclusivamente, la adhesión obtenida en el rescate privado fue solo de 2.451 millones -incluyendo 1.385,2 millones del tramo institucional y otros 1.065 millones de la oferta dirigida a inversores minoristas- cuando el MDP buscaba casi el doble 5.000 millones. Pero cuando todo apuntaba a que el banco no tendría salida, el poder Ejecutivo liderado por el flamante primer ministro –Paolo Gentiloni- propuso una inyección de 20.000 millones de euros con el fin de reforzar el sector financiero y adoptar las medidas necesarias que protejan a los inversores. Es así que las dos cámaras del Parlamente le han dado la vista buena a la propuesta de elevar el ratio de la deuda italiana –actualmente la segunda mayor en la eurozona, solo detrás de Grecia- hasta el 134% del PBI. En concreto, la medida del gobierno sería incrementar el endeudamiento del estado en 20.000 millones de euros para solucionar los problemas de capital no solo del MDP, sino de la banca italiana. Esto se refleja en el índice italiano, que a diferencia de los demás índices europeos, avanza 0,3% pasada la media rueda.

Sin salir de Europa, mencionamos que el BCE detiene temporalmente su programa de compra de activos entre los días 22 y 30 de diciembre ante la previsión de un menor volumen de actividad durante la Navidad y con el objetivo de no distorsionar el mercado. De esta manera, reanudará sus compras el próximo 2 de enero. A pesar de esta suspensión en las compras, la entidad cumplirá son su objetivo mensual de 80.000 millones de euros al haber intensificado el período de compras entre los días 29 de noviembre y 21 de diciembre para aprovechas ñas mejores condiciones del mercado.

NUEVOS ANUNCIOS DE TRUMP Y DATOS BUENOS DE LA ECONOMIA AMERICANA

Pasando al plano político, Donald Trump continúa con el armado de su gabinete, el cual se pondrá en acción a fines de enero, en lo que será un arranque del 2017 al que habrá que estar atentos. ¿Cuáles fueron sus nuevos nombramientos? Primero, el millonario Carl Icahn ayudará al nuevo presidente a desmontar las regulaciones instauradas por Barack Obama. Para contextualizar, Icahn mencionado como un “guru de Wall Street” de 80 años que ha mostrado públicamente su oposición a las normas de varios organismos federales de regulación, en particular, la Agencia de Protección del Medioambiente. El inversor y filántropo aseguró que tras años de excesiva regulación durante la presidencia del demócrata Barack Obama es hora de dejar a los empresarios "hacer lo que saben hacer mejor: crear empleo y apoyar a las comunidades".

Otro nombramiento polémico fue el de Peter Navarro que estará a la cabeza de un recién formado Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca. Navarro es un economista, académico que escribió una serie de libros de divulgación y dirigió un documental que describe la amenaza que representa China para la economía de Estados Unidos, así como el deseo de Pekín por convertirse en la potencia económica y militar dominante en Asia.

Ante esto, es también relevante mencionar declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores chino -Wang Yi- que se basan en la complicada relación que existe hoy en día entre su país y los Estados Unidos. Mencionó que las relaciones “enfrentan nuevas incertidumbres, pero con respeto mutuo para sus intereses básicos seguirán siendo estables”. También señaló que la voluntad de un individuo –en referencia al presidente electo Trump- no podrá ser obstáculo para los lazos.

Mientras que en lo económico se destacaba la revisión del dato de crecimiento del III trimestre del año, con una tasa del 3.5%, por arriba del esperado 3.3% y superando a la del trimestre previo. El consumo personal se destacó con un incremento en el período de 3% contra el 2.8%. Mientras que órdenes de bienes durables reflejó una caída de 4.6%, contra una estimada por el mercado en noviembre de 4.8%. Sin transporte, el número fue positivo. Se ubicó en 0.5%, contra el 0.2% estimado, pero debajo de 0.9% de octubre. Por último, con una lectura quizás no tan favorable pero que lógicamente no cambia la visión, los pedidos de desempleo semanales se ubicaron en 275000 por arriba de los 257000 proyectados.

SE MANTIENE EL REBOTE DEL MERVAL

Pasando al plano local, el Merval volvió a presentar subas en la rueda de ayer, siguiendo la tendencia del martes, y que podemos encuadrar -apoyado en temas propios y externos- dentro de un rebote. No obstante, nos deja aún salir de la cautela que proyectamos de corto plazo. El índice avanzó ayer 3,3% hasta los 16.587 puntos. Recordemos que el máximos del Merval fue cerca de fines de octubre en 18431, aunque en las próximas ruedas entendemos que la zona de resistencia más importante –remarcada en informes previos- se ubica en 17000-17300 puntos.

El panel líder operó ayer con totalidad de subas. La mayor suba corresponde a SAMI que subió 17,4% apuntalada por las noticias acerca de la aprobación de la exportación de limones por parte de los Estados Unidos –que negoció unos $34 millones, o 10% del total en acciones-. Las demás subas correspondieron a AGRO (+6,5%), CELU (+6,3%) y GGAL (+6,3%). El volumen operado volvió a ubicarse por encima del promedio anual de los $300 millones. Puntualmente, se negociaron $327 millones, aunque lejos de los niveles de 500-700 millones que se negociaron cuando el Merval fue llevado a los máximos antes mencionados.

Analizando la renta fija, los bonos en dólares mostraron mayoría de subas. La parte larga -lógicamente- fue la que mostró mayores aumentos. El AA46 lideró estas subas aumentando 1,1%, seguido por el AA26 que hizo lo mismo en 1%. Esto nuevamente validado por una caída en la tasa americana larga –aunque aún se mantiene arriba de 2.5% anual, ayuda la mayor estabilidad con la que opera-, y también porque no por la resolución de algunos ruidos propios que pesaron en las últimas semanas (léase, Ganancias entre ellos). Por último, también apoya a los bonos en general temas impositivos ante el cierre de fin de año.

Pasando a los bonos emitidos en pesos, los indexados por CER mostraron mayoría de subas, a excepción del TC21 que retrocedió 0,3%. Los de tasa fija y ajustables por Badlar también operaron entre neutros y positivos. Los dollar-linked, en cambio, finalizaron con altibajos con el NDG21 aumentando 1,5% y el BDC20 retrocediendo 1,3%. Esto en un escenario en el que el billete también gana estabilidad.

ULTIMOS DIAS DEL BLANQUEO AL 10%

Como dato, seguimos teniendo presente, el blanqueo de capitales. En donde parece estar claro que la fecha para pagar el 10% no se postergará y vencerá el 31 de diciembre, junto con la posibilidad de suscribir el bono a 7 años. Después de esa fecha ya hasta el 31 de marzo, la alícuota será del 15%. No habrá bonos que exceptúe su pago, sólo los FCI cerrados –los cuales despiertan polémica al no tratarse la reforma de la ley de mercado de capitales-. Mientras que sí se mantendrá la alícuota del 10% para quienes paguen con Bonar 2017 o Global 2017, de acá el interés, que están despertando estos títulos en las últimas semanas. Esto explica el rendimiento negativo en más de 0.5% del AA17.

Puntualmente, como dato, la AFIP aclaró hoy que considerará la aplicación de la alícuota del 10% para el pago del impuesto especial por el sinceramiento fiscal, a aquellas transferencias bancarias internacionales que hayan sido realizadas antes del 31 de diciembre inclusive. La decisión se comunicó a través de la circular 6/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial. “La medida surge ante las demoras ocasionales ocurridas desde el inicio de la transferencia bancaria internacional y hasta la acreditación efectiva de los fondos”, indicó el organismo.

Sobre el monto total ya blanqueado, se sigue apuntando a una cifra arriba de los USD 50.000 millones.

ROFEX OTRA VEZ EN LA MIRA

El dólar repuntó dos centavos este miércoles a $ 16,13, donde fue contenido por los bancos oficiales. El billete avanzó seis centavos hasta los $16,16. En contraposición, los futuros de ROFEX operaron en su totalidad a la baja. El dólar a fin de mes –cuando sólo restan 6 ruedas- cayó 6 centavos a $15.89, mientras que el dólar al 31 de marzo se mantuvo sin variaciones en $16.88, significando una devaluación implícita de alrededor de 25,5%.

En este punto no podemos dejar de destacar el ruido que también está generando el nuevo impuesto que contemplaría la ley de Ganancias que se busca aprobar en estas horas en Diputados, luego de su tratamiento express en el Senado. Puntualmente, contempla un impuesto del 15% -por única vez- en las ganancias generadas por las operaciones de dólar futuro. No obstante, más allá de las críticas recibidas desde el sector financiero en este tema (recordemos que estas operaciones son gravadas ya por el 35% de ganancias), se destaca que hay dudas sobre cuál es realmente el período que se contemplará para su aplicación y también la diferenciación entre las operaciones que se dice se tendrá en cuenta (operaciones de cobertura vs. especulativas).

Relacionado con el párrafo previo, y de forma generalizada, debemos decir que el acuerdo de ganancias cerrado entre el Gobierno, la CGT y los Gobernadores podrá ser votado en las próximas horas en Diputados, y convertido en Ley. Además, fueron extendidas por facultad presidencial las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 2 de enero, plazo en el cual que Gobierno podría llegar a tratar algunas leyes claves como la de la nueva ley de mercado de capitales, para estimular aún más el sinceramiento fiscal.

Sin salir de lo político, se conoció que en su primer año, el Gobierno repartió entre las provincias $18.606 millones. De ellos, unos $2.845 millones fueron discrecionales a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros $ 18.606 millones en adelantos de coparticipación. Buenos Aires y Jujuy, gobernadas por el mismo signo político que el Gobierno nacional, fueron las más beneficiadas en la distribución de los recursos nacionales, $4677 millones y $2774 millones respectivamente para ambas provincias.

RENUNCIA LA PRESIDENTE DE AEROLINEAS

En cuanto a los temas corporativos, todo giraba en torno a la renuncia de Isela Constantini como Presidente de Aerolíneas Argentinas. La ex General Motors tras casi un año de gestión presentó su decisión al Directorio de la empresa. Según los especialistas, Constantini había hecho una gestión satisfactoria reduciendo el déficit de la empresa. Específicamente, en el promedio de los últimos 8 años, Aerolíneas había reportado una pérdida anual de USD 678 millones, mientras que en 2016 el rojo cerraría en alrededor de los USD 300 millones. El lunes también se había anunciado la renegociación de la deuda con el fabricante de aeronaves Boeing, que permitirá la llegada en 2017 de aviones de última generación.

En los principales medios, se mencionaba la mala relación entre Constantini y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y se suponía que los recortes de subsidios para el año entrante, podrían haber sido causantes de la renuncia. Para el ministro, el ajuste operativo llevado a cabo por la empresaria había sido demasiado gradual e insuficiente. La noticia cayó como un balde de agua fría para los empleados de la empresa y los sindicatos de Pilotos y Operarios de Aerolíneas. Según estos últimos, la empresaria había mantenido un buen trato en las negociaciones laborales, ponderando el consenso, lo que había minimizado los casos de huelgas y paros. En tanto, Mario Dell´Acqua, ex Techint-ITBA-Harvard y actual encargado de Intercargo, pasaría a cargo de la aerolínea de bandera.

EL CONSUMO NO LEVANTA CABEZA, ¿INDUSTRIA TOCO PISO?

Por su parte, hoy hay varias noticias que apuntan a los brotes verdes, que aparecen o no aparecen según el dato que analice. Hoy, de la agenda, para tener presente el INDEC reportará el crecimiento del III trimestre.

Mientras que de ayer, haciendo un breve repaso por los datos, INDEC publicó su relevamiento de ventas minoristas en supermercados y shoppings. Puntualmente, las ventas en supermercados en el mes de octubre fueron de $25.737 millones, un 25,5% superiores al mismo mes del año pasado, pero deflactadas por inflación cayeron un 12.2%. Por el lado de los centros de compras, las ventas marcaron los $4.724 millones, un 14% por encima de la misma medición de octubre 2015, pero un 20% por debajo si le quitamos el efecto del aumento de precios.

Por su parte, continúan los signos de recuperación de la actividad manufacturera, a pesar de que en los titulares de los medios se mencionaban los datos interanuales -lógicamente negativos-. La industria anotó en noviembre su segundo mes consecutivo de suba (0.6%) según la serie desestacionalizada del IPI de FIEL. La misma medición para Ferreres acumuló un 0.4% de mejora y también significó el segundo mes consecutivo de avance. Los datos sugieren que la industria está formando un piso y podría ser el motor de la tan esperada recuperación económica.

Fuente: Portfolio Personal