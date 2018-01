Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy lunes (mañana no sirve)

Nueva semana, segunda quincena del mes de enero, y un microcentro que parece finalmente sentir el impacto de la época de vacaciones. Feriado en USA, lo que lleva a operar sin referencia al resto de los mercados. Ahora, eso no evitaba, que el comportamiento del dólar sea dato destacado.

EL DÓLAR Y SU DEBILIDAD (O LA FORTALEZA DEL EURO, LA LIBRA, EL YEN Y EL YUAN)

El viernes, el DXY cerró su cuarta semana consecutiva de baja, con una tendencia que profundizaba este lunes al caer a 90.5. Niveles en los que no operaba desde fines de 2014, y que lo llevaba a acumular una caída mayor al 12.5% desde fines del 2016 –y una baja de 1.7% en lo que va de este año-. Este movimiento debe conjuntamente analizarse con un euro que quebraba al alza la zona de 1.22 (se ubicaba en 1.225 este lunes) y marcaba máximos en tres años. En el año, subía 2%. Incluso debemos también mencionar el comportamiento de la libra, el yen y hasta el yuan. Todos ganadores frente al dólar. La libra operaba hoy en 1.37 –máximos desde el Brexit en junio del 2016 y acumulando una apreciación del 1.8%-, el yen debajo de 111 (fortaleciéndose 1.7% en el año frente al dólar), y el yuan en 6.43 en niveles que no presentaba desde fines de 2015.

La tendencia de la debilidad del dólar se podía refugiar en algunos temas propios del dólar y en consecuencia ligados estrictamente a EEUU, pero otros respondían en concreto a fortalezas de las otras monedas. Acá podemos mencionar varios temas que están desde la semana pasada como la lectura de las minutas del BCE, ciertas noticias relacionadas al Brexit –como que Holanda y España pueden respaldar un blando Brexit, y la posibilidad de una política menos flexible del BOJ, como hasta el dato (aunque se lo calificó como falso) de que China podría reducir la compra de bonos americanos que recordemos tuvo impacto sobre la tasa. En tanto, que se sumaban algunos otros, en las últimas horas como mejores perspectivas políticas en Europa (con centro en Alemania) más allá de las económicas que podrían llevar al BCE a ser menos gradualista en su política esperada de salida. Es más, también cierta atención recibía los debates en el parlamento de los Estados Unidos sobre el Brexit, que se celebrarán el martes y el miércoles. La posición de USA no será menor para definir el futuro exitoso, o no, de la salida de Reino Unido.

Por otra parte, este lunes era también dato –que empujaba al yuan puntualmente- la noticia de que Bundesbank alemán ha decidido incluir al yuan en sus reservas. El banco central alemán sigue así los pasos del Banco Central Europeo, que ya incluyó al yuan en su “lista de compras” el pasado año. También de China se conoció que el Banco Central prestó 398.000 millones de yuanes (61.760 millones de dólares) a entidades financieras el lunes a través de su instrumento de crédito de un año a mediano plazo, citando una reducción “relativamente grande” de la liquidez del sistema bancario. Esto se ligaba, además, al comunicado del regulador bancario del país del sábado que afirmó que dará prioridad a una supervisión más estricta de la banca informal y de las actividades interbancarias para reducir los riesgos financieros.

MERCADOS DE ACCIONES SIN LA REFERENCIA AMERICANA

Por su parte, como anticipamos arriba, el mercado de acciones operará hoy sin la referencia americana –todo un dato en cuanto a negocios- que estará cerrado por el feriado de Luther King. En este marco, los principales índices de Europa operan mixtos; la bolsa de Londres, Francia y Alemania caen hasta 0.2%, mientras que Italia y España en promedio suben 0.3%. A la vez, que en Asia, el índice de Japón cerró con una leve suba del 0.26%, pero la bolsa China cayó 0.5% -rompiendo una seguidilla de 11 ruedas de suba-.

En cuanto a las tasas, recordemos que el viernes –hoy no opera- la tasa a 10 años de USA cerró en 2.54%, y el resto de las principales tasas de referencia se movieron al alza en líneas generales. Este lunes, el movimiento de estos rendimientos en Europa era mixto, pero claramente tampoco determinante de una tendencia.

Sobre noticias, y sacando lo mencionado por el dólar, había –como es habitual- algunas políticas con Trump en el centro de la escena. Por un lado, lógicamente, los balances de su primer año de Gobierno. Por otro lado, sus declaraciones en contra de The Wall Street Journal al negar haber dicho que tiene una "buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en una entrevista con el diario; y su defensa a los trascendidos que apuntaron el viernes que Trump describió a los inmigrantes de Haití y las naciones africanas como procedentes de “países de mierda”. Este domingo, el presidente americano insistió que no es racista, y que se refirió a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de inmigración. "Estamos listos, dispuestos y en condiciones de llegar a un acuerdo sobre el DACA - programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia -", dijo. Pero apuntó a los demócratas: “No creo que ellos quieran llegar a un acuerdo. Los beneficiarios del DACA deberían saber que los demócratas son los que no van a llegar a un acuerdo", aseguró.

Recordemos, no obstante, que estamos dentro de una nueva temporada de resultados que tomará ritmo en las próximas ruedas y que será determinante para el movimiento del mercado. Se entiende que las expectativas son buenas lo que podrán seguir sosteniendo de ser así, aunque con volatilidad creciente, la tendencia del mercado. Entre las compañías más importantes, reportarán Citi, USB, BAC, GS, entre martes y miércoles, MS, AXP, IBM y SLB ya sobre la última parte de la semana.

De hecho, esto y poco más, tengamos en cuenta que serán los principales drivers para la semana que comienza.

EL MERVAL COMIENZA LA SEMANA EN MÁXIMOS

Dicho esto, lo local. Aquí, los drivers no varían respecto a los que venimos mencionando en el último tiempo pero sí destacamos que en las próximas semanas se sumarán los resultados corporativos del último trimestre del 2017. Se espera que la nueva temporada de balances vuelva a presentar resultados positivos para las empresas, lo que le podría generar un impulso adicional a las cotizaciones. Pero igual para ello falta -estos llegarán recién sobre fines de febrero-.

Ahora bien, el Merval comienza la tercera semana del año en su máximo nivel histórico (32.719 puntos), tras haber avanzado 1.8% la semana pasada y ya acumula ganancias cercanas al 9% en lo que va del año, y superiores al 21% en los últimos 30 días. De hecho, de las 9 ruedas transcurridas en 2018, en sólo 2 cerró en terreno negativo –y de forma bastante limitada-.

En este punto, como dato positivo, se destaca el volumen operado, el cual se ubica en torno a los $950 millones diarios en promedio en el 2018, cifra que se compara con los $600-630 millones de promedio entre septiembre y noviembre pasado. De todas maneras, este punto se combina con algunas otras señales de cautela, en especial de corto, como la mayor selectividad observada y a la concentración creciente de los negocios.

Por lo tanto, en este escenario volvemos a repetir que la estrategia es mantenerse acompañando la tendencia fijando stop loss progresivamente al alza para proteger ganancias acumuladas en posiciones de trading, aunque no podemos descartar para posiciones muy agresivas y tras la suba acumulada, tomar parcialmente ganancias. Ver Resumen y Perspectivas del 15-01-18.

En cuanto al análisis técnicos del Merval, determinamos algunos niveles claves a monitorear. A la baja, los soportes primarios los ubicamos en 32068-31220, en donde perforaciones directas de esas instancias implicarían un posible recorte adicional a 30260-30000 de siguiente soporte en torno a la MA20-MA30 diaria, pero se mantendría un view optimista de corto plazo. En tanto que 29565 delimitará un soporte inferior para la secuencia de los últimos dos meses como crítico de corto.

En lo corporativo, en tanto, se destacaban algunas noticias. Entre ellas, el Grupo Financiero Galicia (GGAL) informó en la última rueda de la semana pasada que presentó una oferta no vinculante para adquirir activos y asumir pasivos privilegiados del Banco Finansur S.A., que está suspendido para operar desde el pasado 9 de noviembre hasta el 9 de febrero próximo por una resolución del BCRA, un plazo que el Central puede extender por otros 60 días si lo considera importante para asegurar el proceso de venta del banco controlado por Cristóbal López.

También era dato que finalmente el Banco Patagonia no estaría en venta. Puntualmente, el Banco do Brasil (controlante) confirmó que esperará mejores condiciones de mercado.

Respecto a la renta fija, recordemos que los bonos en dólares cerraron la semana pasada con cierta debilidad, de la mano de la suba y la volatilidad de la tasa americana durante la semana. De esta forma, la parte corta y media de la curva presentó mayoría de bajas de hasta 0.5% en promedio, que se ampliaron al 1% en la parte más larga. El riesgo país, por su parte, cerró en 364 puntos –contra los 362 en los que comenzó la semana-.

En lo que es el análisis de corto, vamos a seguir siendo sensibles a los movimientos de las tasas de interés americana, en los que esperamos una mayor volatilidad. De todas maneras, al igual de lo que sucede con la renta variable, la visión a mediano plazo para la renta fija continúa siendo positiva, con retornos proyectados en dólares que se ubican en promedio entre el 5-10% para este año. Además, nos mantenemos con un objetivo de riesgo país en la zona de 300-320 puntos.

Las Lebac en el mercado secundario, en tanto, se mantuvieron prácticamente sin cambios punta a punta en la semana. La más corta en niveles de 27,3-27,2% anual, y la más larga entre 25.2-25.5% anual, con un curva con tendencia invertida. Mientras que los bonos en pesos indexados o tasa variable, en líneas generales, operaron con cierta tendencia positiva.

DÓLAR MÁS ESTABLE

Siguiendo con el mercado cambiario, tras la decisión de la semana pasada del BCRA de bajar la tasa de referencia –el centro del corredor de pases- 75 puntos básicos hasta el 28%, el dólar se reacomodó en las últimas ruedas. Sin embargo, vale remarcar que lo hizo marcando un valor piso mucho más alto que el de hace un mes, pero con un techo de corto determinado.

Puntualmente, en la semana que pasó, el billete minorista cayó 24 centavos y cerró en $19.04, mientras que el mayorista cedió 21 centavos hasta $18.71. En tanto, en el mercado de futuros ROFEX, las cotizaciones para fines de enero, marzo y mayo cerraron a $18.93, $19.55 y $20.21.

PRIMERA LICITACIÓN DE LEBACS DEL AÑO

Entrando en el plano financiero, esta semana se llevará a cabo una nueva licitación de Letras del Banco Central, la cual tendrá como particularidad que será la primera del año, pero también será la primera desde el anuncio del cambio en las metas de inflación. Un cambio de metas que tuvo ciertos impactos muy puntuales (ya discutidos en otros informes) sobre el tipo de cambio nominal –agregándole volatilidad al mismo-, sobre las expectativas de inflación para los próximos meses y también sobre el rendimiento de estas Letras en el mercado secundario (en una curva que volvió a invertirse).

En esta ocasión, el BCRA buscará renovar unos $400.000 millones (aproximadamente 35% del stock total), en seis letras con vencimientos que van de entre 35 y 273 días. Sin embargo, lo importante apunta a cuál es el escenario probable en cuanto a rendimientos. La decisión de la semana pasada del BCRA -de sólo recortar 75 puntos la tasa de referencia (menos de lo esperado)- puede ser acertada, por la moderación o el gradualismo aplicado. Más allá de las interpretaciones políticas variadas, la lectura del comunicado en el que se resalta el uso de la palabra "cautela" permitió despejar parte de la incertidumbre monetaria que en las últimas semanas presionó sobre la sensibilidad del dólar y las tasas.

Hoy, la referencia para la próxima colocación la ofrece el mercado secundario. El viernes, las tasas cerraron en 27,3% a un plazo de poco más de un mes, y en 25,1% a más de 250 días. Tasas de entre 120 y 350 puntos básicos más bajas que en la última licitación, ante una meta de inflación que se recalibró al 15%, pero con expectativas que subieron al 19,5% anual. En concreto, en la última licitación del 2017, las tasas fueron de 28,75% anual para la más corta y 28,7% para la más larga, aplanando la pendiente de la curva, en una coyuntura donde el BCRA mantenía una meta de inflación del 10% para este año, proyectaba una inflación de diciembre alta (fue de 3,1%) y luchaba contra expectativas que se mantenían lejos de ese objetivo.

En este contexto, si bien es real que el diferencial entre el objetivo y las expectativas cayó y eso llevó al BCRA a justificar un recorte de tasas, los aumentos autorizados de precios regulados que presionarán sobre el primer cuatrimestre del año e incluso la inercia que cuesta vencer a la baja en la inflación núcleo, limitan una flexibilización mayor. Creemos que para esta nueva licitación, el mayor atractivo estará en las Letras de vencimientos más cortos, con la posibilidad de captar el beneficio de la capitalización de intereses, con rendimientos que se esperan por arriba del 27%. Así, la tasa real sería positiva y le ganaría a la devaluación en los próximos meses. Recordemos que nuestros clientes, puntualmente, podrán licitar a través nuestra plataforma de trading hasta mañana al mediodía.

AGENDA ECONÓMICA DE LA SEMANA (LOCAL)

Dejando de lado la ya mencionada licitación de Lebacs, la cual acaparará la atención de los inversores en el comienzo de la semana, desde la agenda económica no se esperan publicaciones de gran relevancia o al menos con un fuerte impacto sobre las cotizaciones. Tras haber divulgado el IPC Nacional la semana pasada, el INDEC presentará mañana el índice del costo de la construcción (ICC) y el sistema de índices de precios mayoristas (SIPM), ambos del mes de diciembre, los cuales nos brindarán una visión más amplia sobre el comportamiento de los precios. En tanto, para el jueves se esperan algunos datos sobre el consumo, entre los que se destacan la encuesta de centros de compras y de supermercados correspondientes al mes de noviembre.

LO POLÍTICO DE CADA DÍA

Pasando puntualmente a la escena política, destacamos que el presidente Macri retomará hoy su agenda oficial tras las vacaciones. Su primera actividad será visitar las obras de la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires junto con Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que la semana que viene realizará una gira internacional que lo llevará a Moscú, Davos y Paris. En esa gira, el presidente buscará incrementar el comercio bilateral e impulsar nuevas inversiones, sobre todo en el caso de los rusos, con quienes se busca potenciar las erogaciones en materia de energía nuclear y astilleros.

Por otro lado, continúan los análisis sobre el mega-decreto emitido la semana pasada que tiene como objetivo simplificar y agilizar trámites del Estado para apuntalar a una mejor competitividad. Puntualmente, en la jornada de hoy se enfocan en la medida por la cual el gobierno habilita a la ANSES a dar préstamos a empresas privadas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La búsqueda del oficialismo apunta a proyectos privados vinculados con infraestructura de servicios públicos, viviendas, inversión con potencialidades de alto valor exportador y otros proyectos que serán analizados por el organismo. De todas maneras, el DNU de la semana pasada tendrá que ser reglamentado por la ANSES para saber el alcance exacto de la medida.

PARA TENER EN CUENTA:

MÁS CONTROL DE LA UIF: La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin fecha límite, la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De esta manera, gremialistas, jueces, empresarios, funcionarios y diplomáticos extranjeros serán objeto de controles en sus operaciones financieras, aun después de dejar sus funciones.

TURISMO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO: Según CAME, durante los primeros 15 días del mes de enero, viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6% más que en la misma época del 2017. Con un consumo diario promedio de $920, se llevan gastados en total unos $22.400 millones, 28,5% más que en la primera quincena de enero que en 2017. Además, se estima que 1,5 millones de turistas optaron por veranear en las playas uruguayas, chilenas o brasileñas.

VENTA DE AUTOS USADOS: La Cámara del Comercio Automotor informó que las ventas de automóviles usados registraron en 2017 las 1.767.962 unidades, con lo cual cerraron el año con un crecimiento de 16,9% interanual. Además, se indicó que este año esperan llegar a las 2 millones de unidades vendidas.

EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN: En los primeros 10 meses del 2017, el empleo registrado en el sector de la construcción alcanzó los 404.016 puestos, lo que significó una variación interanual de +8.6%.

Fuente: Portfolio Personal