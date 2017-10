Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy lunes (mañana no sirve)

Inicia la mañana del lunes, y con ella una nueva semana de octubre. Lo político seguirá siendo un elemento fundamental para el comportamiento de los mercados, aunque tendrá que compartir la escena ante la llegada de los resultados corporativos y algunas señales desde la política monetaria. En lo local, a poco menos de dos semanas de las elecciones generales, el oficialismo se adjudicó una nueva victoria ayer en Corrientes.

Ahora bien, ¿cómo arrancan los mercados esta mañana? En Asia, luego de los feriados por la “semana dorada”, el Shanghai Composite avanzó cerca de 0.8% esta madrugada, mientras que el Nikkei japonés subió 0.3%. Siguiendo por el viejo continente, las plazas de referencia operan mixtas a media rueda. Así, el FTSE100 y el CAC40 se ubican en terreno negativo con bajas de hasta el 0.3%. En sentido opuesto, el DAX, MIB e IBEX –este último, impulsado por el traslado de más empresas fuera de Catalunya- avanzan hasta 0.6%. Pasando a Wall Street, donde se festeja el feriado por el día del descubrimiento de América, el mercado operará, aunque seguramente esto repercutirá en el nivel de negocios. De esta manera, los futuros trepan entre 0.2%-0.3%.

Dentro de las monedas, el Dollar Index –DXY- permanece estable en 93.7, en la medida en que el euro y la libra se aprecian 0.1% y 0.7% para colocarse en 1.174 y 1.316, respectivamente. Por el contrario, el yen japonés se deprecia alrededor de 0.1%, cotizando en 112.7.

Si vamos al mercado de bonos, el rendimiento del bono norteamericano a diez años se posiciona en torno al 2.36% anual. El resto de las tasas de referencia europea conservan una tendencia bajista de entre 1-4pb, a excepción de la tasa británica que se encuentra estable. Puntualmente, las mismas se ubican alrededor de 0.45%, 2.1%, 1.64% y 1.37% para los bonos de Alemania, Italia, España y Gran Bretaña, en ese mismo orden.

WTI POR DEBAJO DE LOS USD 50

En cuanto a los commodities, el precio del WTI cede 0.1% y permanece por debajo de los USD 50 por barril, estacionándose alrededor de USD 49.3 por barril.

En este punto, destacamos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores de crudo podrían tener que tomar "algunas medidas extraordinarias" el próximo año para reequilibrar el mercado petrolero, dijo ayer el secretario general del grupo. “En forma gradual, pero constante estamos logrando nuestros objetivos comunes y nobles", dijo Mohammad Barkindo dijo que hay en marcha consultas para extender el pacto liderado por la OPEP más allá de marzo de 2018 y que más naciones podrían unirse al pacto, posiblemente en el próximo encuentro de la OPEP en Viena el 30 de noviembre.

En tanto, el oro asciende casi 0.7% durante la rueda de hoy y se ubica en USD 1.283 por onza troy.

SIGUE EL FOCO PUESTO EN CATALUNYA

No caben dudas, que dentro de la cuestión política, el conflicto independentista catalán sigue siendo un punto de interés para los mercados. En las últimas jornadas, empresas y bancos han expresado su disconformidad sobre la posibilidad de esta separación. De hecho, la lista de empresas del Ibex que seguirán los pasos de CaixaBank y Sabadell para trasladar su domicilio fiscal fuera de Catalunya se podría ampliar hoy con las decisiones que adopten los consejos de Abertis, Colonial y Cellnex. Los bancos se mantienen en el punto de mira de los inversores, a la espera de las consecuencias que tendía una declaración unilateral de independencia. El sector más sensible a la inestabilidad política contiene las caídas sufridas la semana pasada y gira notablemente al alza.

Además, al declarar la independencia, Cataluña dejaría de estar protegida por el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), algo que todos ya les advirtieron a las autoridades catalanas. "La salida de la UE implica de modo automático la salida del euro. Es un procedimiento automático", manifestó en su momento Linde. Algo sobre lo que el gobierno catalán discrepa, apelando a cierta comprensión (y ayuda) por parte del BCE. Esto podría generar una corrida sobre los depósitos de los bancos, e impulsaría una especie de “corralito” para proteger el sistema bancario catalán.

Por su parte, la deuda soberana, que en caso de independencia pasaría a ser equivalente al 134% del PIB catalán, nivel similar a la italiana y que representaría otro motivo más para que los catalanes (independentistas o no) elijan transferir los depósitos a lugares más seguros.

AGENDA DE LA SEMANA (BALANCES DESTACADO)

Pasando a los drivers que marcarán el rumbo de los mercados esta semana, el protagonismo reside en una nueva temporada de resultados que comienza (primero en EEUU, y después se trasladará a Europa). Será un driver sin dudas de peso para los precios, que permitirá una vez más con contraponer las valuaciones –en algún punto hoy discutidas- con los fundamentals. Los análisis no sólo se focalizarán en los números del III trimestre, sino en las proyecciones de ganancias para los últimos tres meses.

Hay que saber que en el mercado hoy está ya descontando una excelente temporada. Los earnings per share del S&P500 se estima se ubicará en 32.9 dólares por acción, que se compara contra 28.69 del año pasado para el mismo trimestre; un incremento del 14.5% interanual. Si las publicaciones no satisfacen estas expectativas, podría ser una buena excusa para una corrección de corto plazo, aunque por ahora sin poner en cuestionamiento la tendencia de fondo. Los primeros a reportar, esta semana y desde el jueves, serán los bancos. Puntualmente, Citi y JP Morgan presentan el jueves, y Bank of America y Wells Fargo, el viernes.

Saliendo de los balances, no obstante, no debemos dejar de prestar cierta atención a algunos datos económicos y señales de política monetaria, como la Asamblea anual del FMI y Banco Mundial en Washington donde hablará gran parte del elenco de oficiales de la FED y el mismo Draghi, por parte del BCE.

No habrá sí reuniones de Bancos Centrales, aunque dentro de la agenda en este sentido, se destacan las minutas de la FED -aunque no se esperan den nuevos detalles a los ya conocidos-, varios testimonios de funcionarios de la FED –que recibirán cierta atención, en particular, luego de la presión alcista sobre los salarios observado en el reporte del viernes pasado- y el número de inflación que llegará el viernes. Se estima se ubique en 2.3% por el consenso de economistas –sería la más alta desde marzo-. El nivel se ubicaría así por arriba del objetivo de la Fed, algo que no sólo convalidaría la política de ajuste que viene llevando (aunque sea gradualmente) el organismo, sino que además justificaría la posibilidad de una nueva suba antes de terminar el año. La probabilidad de una suba en diciembre es del 80% con respecto a un 27% de un mes atrás, e incluso subió la de marzo, desde 30% a 89%. Otro dato será ventas minoristas, que también llegará el viernes. Las estimaciones acá apuntan a una expansión del 1.6% interanual.

Ahora, ya fuera de EEUU, desde el viejo continente y Asia también publicaran algunos datos, aunque de menor relevancia. En Europa, destacamos el Índice de Confianza de los inversores del día de hoy (29.7 vs el 28.5 estimado), y la producción industrial que llega el jueves.

Asimismo, China volvió a la actividad luego de los feriados por la “semana dorada”, y como vimos, reflejó en sus cotizaciones todos los drivers de la semana pasada. Además, recordamos que el Banco Central anunció el sábado antes de los feriados que reducirá la cantidad de dinero que algunos bancos deben mantener como reserva por primera vez desde febrero de 2016, en un intento por alentar el otorgamiento de más crédito a empresas pequeñas y por reactivar a su deslucido sector privado. En cuanto a los datos, resalta el PMI Caixin de Servicios publicado esta madrugada que se ubicó los 50.6 puntos, mientras que el jueves se publicarán las cifras de la balanza comercial. En Japón, por su parte, ordenes de maquinarias e IPP.

MERVAL COMIENZA LA SEMANA CERCA DE SUS MÁXIMOS

Pasando al mercado local, tras otra semana positiva para los papeles argentinos, continuamos remarcando que los drivers serán más políticos que económicos hasta las elecciones. Recordemos que el índice subió cerca de 30% en menos de dos meses, marcando máximos arriba de los 27.000 puntos, y un volumen que se disparó en la última semana a un promedio diario de $ 765 millones –muy por arriba del observado de entre $ 350-450 millones en la mayoría de las ruedas del año-. Tal como mencionamos en Resumen y Perspectivas 09-10-17, esperar un descanso del mercado parece hoy la visión más racional. Hay convencimiento que este respiro podría darse a través de un lateralización de los precios, o en su defecto una corrección, que igual no pondrá –que es lo clave- la tendencia alcista de fondo bajo cuestionamiento. Un movimiento que, en realidad, permitirá mejores precios de ingreso al mercado. En consecuencia, para posiciones de trading la recomendación es acompañar la tendencia, pero manteniendo como estrategia la fijación de stop loss o stop gains para proteger ganancias acumuladas.

En lo que respecto a los bonos, estos se mantienen firmes. El riesgo país se acerca así a la zona que era objetivo de corto en 350 puntos. Su actual nivel (359) implica una caída de más de 85 puntos respecto al que mostraba pre PASO, y reduciendo la brecha con el promedio de riesgo de Brasil, Colombia, México y Perú, a menos de 180 puntos. Este era, para tener como referencia, de más de 220 puntos entre junio-agosto. ¿Hay espacio para seguir acercándonos? Seguro, pero en principio, no será al ritmo reciente.

Mientras que si lo que miramos es el dólar, no descartamos una mayor volatilidad de corto aún cuando el escenario político de cara al 22 próximo parece bastante claro. No obstante, no modificamos por ahora nuestro rango de comportamiento para el billete, aunque sí ya pensando en subir el piso de $ 17 mucho más cerca de $ 17.5. El techo, por ahora, lo mantenemos de corto en $ 18.

AGENDA DE LA SEMANA (LOCAL)

La agenda financiera aportará bastante esta semana. Este martes se reúne el Comité de Política monetaria del BCRA, donde se pondrá en discusión (como ocurre dos veces por mes) la tasa de referencia –el centro del corredor de pases a 7 días-. Esta se ubica actualmente en 26.25%, desde el 12 de abril, cuando la misma aumentó desde 24.75%, y en concreto no hay motivos para pensar que se alterará esta vez.

Se tienen, en realidad, fundamentos para pensarlo. El mismo presidente del BCRA afirmó una y otra vez en sus últimas apariciones públicas, que todavía no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política contractiva. Convalidando así la expectativa de que niveles de tasas reales positivas altas se prolongarán por varios meses más.

Pero si hablamos justamente de tasas, no está demás, mencionar la agenda económica de esta semana que entre otros datos contempla la publicación del IPC Nacional de septiembre. Según las estimaciones privadas, la inflación del mes pasado se ubicaría entre 1.5-2%, bastante por encima del 1% mensual que apunta el BCRA y con una inflación núcleo que podría superar incluso el 2%.

LETES ESTA SEMANA

También dentro de la agenda financiera, debemos mencionar, las colocaciones del Tesoro entre martes y miércoles. Por un lado, tendremos una nueva licitación de Letes. En esta oportunidad serán dos series por USD 800 millones en total: 1-. Plazo de 210 días con vencimiento el 11 de mayo del 2018, a una tasa de 2.83% anual; y 2-. Plazo de 364 días con vencimiento el 12 de octubre de 2018, a una tasa de 3.1% anual. Como es habitual, la suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. En el primer caso, el tipo de cambio será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 10 de octubre de 2017. A la vez, que las ordenes debajo de los USD 50.000 tendrán prioridad.

Creemos que la demanda para estas letras se mantendrá alta, entendiendo que para inversores conservadores e incluso moderados, la tasa ofrecida es mucho más alta que la posible en colocaciones bancarias a plazo. Incluso es un rendimiento alto, en comparación al que hoy presenta, la parte corta de la curva de bonos en dólares.

Por otra parte, el Tesoro también presentó la reapertura de los bonos en pesos AA22 (Tasa Badlar +200pb) y del TO23 (Tasa Fija en pesos; 16%). Podrán ser suscriptos tanto en pesos como en dólares -al tipo de cambio BCRA del martes 10 de octubre-, y se indicará un precio incluyendo los intereses devengados.

Con respecto a nuestra visión sobre los mismos, el TO23 rinde actualmente un 16.1%, y precio de 109.5. Es uno de los bonos que mejor performance en lo que va del año, con un retorno total en dólares de alrededor del 9%, empujado básicamente por su incorporación a los índices de renta fija emergente a mediados de año. Para inversores minoristas, no vemos atractivo en este tipo de bono, salvo que el precio de colocación sea muy por debajo del mercado –poco probable-.

En tanto, el AA22 se encuentra levemente sobre la curva de bonos en pesos a tasa Badlar. Con un rendimiento anual del 24.3% y precio de 103, unos 90 puntos básicos por encima de la tasa de referencia, con una duration de 2,3. Dentro de la curva de bonos a tasa variable, el título se encuentra por debajo de la misma. Creemos que hoy, existen opciones en pesos más interesantes, que el AA22.

ANTICIPAN RECATEGORIZACIÓN DEL PAÍS A EMERGENTE

En cuanto a los informes destacados del fin de semana, se lee el realizado por Consultatio, en el cual los analistas estiman que el país volvería ser categorizado como emergente ya que la evolución del mercado de deuda y de capitales, así lo amerita. Luego de que en junio, Morgan Stanley decidiera postergar la re-categorización por la falta de certeza sobre la continuidad de las reformas, ahora, con los resultados electorales cada vez más favorables al oficialismo y la evolución positiva de las acciones, debería un ser un hecho a principios del año que viene.

En el informe se destaca que la apuesta de los inversores “es bastante evidente en los precios y volúmenes operados” y que “los jugadores internacionales renovaron apuestas sobre el equity de una manera contundente, incluyendo la compra de las ampliaciones de capital que realizaron varias compañías, en su mayoría del sector bancario”.

CAMBIEMOS SE IMPUSO EN CORRIENTES

Entrando en el plano político, y a tan sólo dos semanas de las legislativas, Cambiemos se impuso en las elecciones para gobernador de Corrientes. Con más del 99% de las mesas escrutadas, Gustavo Valdés –el candidato oficialista- obtuvo el 54% de los votos, 9 puntos más que la boleta del frente peronista “Podemos Más”. De esta manera, el partido oficialista ECO-Cambiemos retuvo la gobernación en primera vuelta por haber superado el 45% de los votos.

Entre los funcionarios del Gobierno Nacional que se sumaron al festejo en dicha provincia se destacan las figuras de Rogelio Frigerio y Marcos Peña. Justamente éste último mencionó que "El triunfo de Valdés consolida el cambio que se viene dando en todo el país".

Siguiendo con lo político, Mauricio Macri tiene previsto llegar hoy a Puerto Iguazú, Misiones, para apuntalar a los candidatos de Cambiemos en esa provincia donde el gobernante Frente Renovador de la Concordia superó en las PASO al oficialismo nacional por 12 puntos. El 22 de octubre se renuevan tres diputados y tres senadores.

ENCUESTAS A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES

En cuanto a los drivers, seguimos destacando que en las próximas semanas, no serán tanto económicos, sino más bien políticos. No hay dudas de que los precios volverán a estar más dependientes de las encuestas; no obstante, con el resultado de las PASO ya conocido y descontando que este se repetirá –o incluso podrá mejorar para el Gobierno-, la volatilidad esperada por este punto realmente es bastante menor.

En este contexto, en la provincia de Buenos Aires, los sondeos continúan siendo positivos para Esteban Bullrich. Comenzando por el de Poliarquia publicado este fin de semana, el ex ministro de Educación contaría con el 37.7% de intención de voto (que con la proyección de indecisos podría alcanzar el 42%), mientras que Cristina Kirchner alcanzaría el 35.2% (proyectado llegaría hasta el 38%). Por su parte, Massa (12.2%) ocuparía el tercer lugar y lo seguirían Randazzo (4.1%) y Pitrola (3.5%). El porcentaje de indecisos de esta encuesta es del 4.7%.

La encuesta, no obstante, sostiene que la evaluación de la situación general del país ofrece una paradoja en la lectura del resultado: Cambiemos ganaría pese a que sólo un 19% la considera "buena" y el resto se reparte entre "regular" (48%) y "mala" (33%). Sin embargo, ante la pregunta de cómo cree que va a estar la situación del país el próximo año, una mayoría del 47% considera que estará "mejor".

Por su parte, según Management & Fit (M&F), el exministro de Educación obtendría en la provincia bonaerense un 33,9% de los votos, frente al 29,6% de la exmandataria. En tanto, Sergio Massa obtendría un 11,7%. Igualmente, más allá de la Provincia, se espera que Cambiemos también pueda revertir el resultado en Santa Fe, y consolidar el resultado positivo obtenido en San Luis y La Pampa.

PARA TENER EN CUENTA:

EVALÚAN COMPRA DE ACTIVOS PETROLEROS DE SINOPEC: Asesores de la empresa china Sinopec han ofrecido sus activos petroleros en Argentina a cerca de una decena de posibles interesados, debido a que las pérdidas y los problemas laborales han llevado al mayor refinador de Asia a buscar una salida. El valor total de los activos argentinos de petróleo y gas, principalmente en la provincia sureña de Santa Cruz, podría ubicarse entre USD 750 millones y USD 1.000 millones.

MACRI EN MAR DEL PLATA: El presidente, clausurará este viernes en Mar del Plata el 53er. Coloquio de IDEA que, con el diálogo con los “millenials”, la reforma laboral y la inminencia de las elecciones como telón de fondo, reunirá desde el miércoles a los principales empresarios del país.

CRÉDITOS BANCARIOS: Un informe de la consultora económica Ecolatina reveló que en los primeros nueve meses del año, los créditos bancarios crecieron 32,5%. Según el relevamiento, uno de cada dos nuevos préstamos hipotecarios se ajusta por UVA.

ASAMBLEA ANUAL FMI: Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, participarán esta semana en Washington de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Fuente: Portfolio Personal