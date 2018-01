Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy jueves (mañana no sirve)

Jueves de mañana soleada. Mercados intensos. Nuevo triple record en USA, algunas noticias económicas variadas –como el mayor crecimiento de China-, algo también político cuando se mantiene la amenaza de un “cierre de Gobierno” en USA (que igualmente no parece asustar mucho, al menos, hasta ahora) y bastantes noticias corporativas. Esto último, lógico, producto de que estamos en temporada de balances. Estrictamente, en lo local, el Merval mantiene su tendencia aunque de forma selectiva, y empujado sin dudas por negocios récords. Análisis de IPO, y emisiones de deuda se destacan como dato, en un mercado que parece encontrar un dólar más estable (esperado). En lo económico, los resultados del déficit fiscal del 2017.

DÉFICIT FISCAL: SOBRECUMPLIDO

Si comenzamos por lo local, justamente, los datos llegaron desde Hacienda. En cuanto al 2017, se sobrecumplió la meta de déficit primario. Era del 4.2%, y el año cerró en 3.9% del PBI. El déficit primario creció en términos nominales un 18%, en un marco en el que los gastos crecieron menos que los ingresos (por primera vez desde 2004). Puntualmente, los ingresos aumentaron +22,6% (+28,1% si no se cuentan los recursos del blanqueo), y el gasto primario +21,8%. No obstante, Dujovne enfatizó que esto se hizo sin descuidar el gasto social, que “alcanza una participación récord en el gasto total”.

Sin embargo, lo que no fue un buen dato -aunque ya se conocía- fue que el déficit total (financiero) representó 6,1 puntos del PBI y equivale a un incremento de 32% con relación al nivel que tuvo en 2016. Acá se ve el efecto de los intereses que subieron 1,6 puntos del PBI a 2,2 puntos. Dujovne se “defendió” en este sentido sosteniendo que “proyectamos que esto no se va a repetir este año, ya que se va a mantener constante en términos del PBI".

En tanto, para este año se plantea llegar a un 0,6% en el primer trimestre, 1,6% en el segundo, 2,2% en el tercero y 3,2% en el acumulado anual. Para 2019, la meta es del 2,2%.

Otros datos económicos, en tanto, apuntaban a confianza y consumo. Ambos privados. El primero, el Índice Líder, que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que registró en diciembre un retroceso de 0,58% en la serie desestacionalizada respecto del dato del mes anterior; sin embargo, tuvo una mejora del 13,71% frente al mismo mes de 2016. En lo segundo, el indicador de la consultora Kantar Worldpanel. Esta apuntó que el consumo masivo cerró el 2017 con una caída interanual acumulada del 1% producida por una merma en los números de diciembre tras el crecimiento observado en septiembre, octubre y noviembre. También con relación al consumo, recordemos que esta tarde el INDEC publicará sus encuestas de shoppings y supermercados del mes de noviembre.

En lo político, para finalizar, poco. Sí se habla del viaje de Macri y su agenda, análisis varios sobre la visita del Papa a la región (menos Argentina), y lógicamente las paritarias que comienzan con amenaza de paro de docentes – la novela de cada año en esta época-.

MERVAL (NUEVAMENTE) SUBE

El Merval, luego de la baja (leve) del martes, volvió a subir ayer. Lo hizo en 0.2% a 33.598 puntos. El dato, una vez más, fueron los negocios que sumaron más de $ 1.336 millones. Es importante destacar igualmente la concentración. Dentro del panel líder, CEPU, ERAR, PAMP y TRAN operaron poco más de $ 120 millones, 124 millones, 95 millones, y 95 millones respectivamente, concentrando más del 32% del total. Ahora, si sumamos lo operado en tres papeles del general (CVH, VALO y LOMA con 44 millones, 105 millones y 22 millones, en cada caso), la concentración en sólo estos 7 papeles explica más del 45% del monto operado.

Sobre el comportamiento de los papeles, y dentro de un balance, sobre 93 acciones operadas, se observaron 49 alzas, 6 sin cambio y 38 bajas.

Puntualmente, las acciones con mayores subas fueron CECO, ERAR, APBR y EDN con ganancias de entre 2,7% y 6%. Mientras que entre las de peor performance encontramos a PGR, CEPU, BOLT y PAMP con ajustes de entre 1% y 5%.

En tanto, analizando la renta fija, los bonos emitidos en dólares finalizaron la rueda mixtos, con variaciones negativas de hasta 0.5% y positivas de hasta 0.2%. La curva se mantiene asi con rendimientos que se encuentran entre 2.7% y 7.2% con durations de 1 a 14 años. En tanto, los emitidos en pesos a tasa fija y Badlar terminaron casi en su totalidad con subas, siendo la del AA22 (+3.4%) la más significativa, mientras que entre los ajustables por CER, se destacó el CUAP que trepó 1.2%.

NUEVOS IPOs Y MÁS

En cuanto a las noticias corporativas locales, como anticipamos, varias. Por un lado, se mantiene la atención sobre el IPO de Corporación América Airports, la empresa que preside Eduardo Eurnekian. Empezó su road show. Recordemos que ofertará unos 28,6 millones de acciones, en un rango de precios de entre u$s19 y u$s23, para recaudar unos USD 657 millones. Los colocadores de un IPO que se espera cerrar en los próximos días, son Oppenheimer, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs. Puntualmente, Corporación América Airports incluye los aeropuertos que controla en la Argentina bajo el paraguas de Aeropuertos Argentina 2000 y otras 18 terminales internacionales, en Armenia, Italia, Perú, Brasil y Uruguay, entre otros países. En total, unos 51 aeropuertos en todo el mundo.

También, aunque quizás no de forma tan inmediata (sino ya en febrero), recordemos que se habla también de la posible salida de Bioceres al mercado americano, la cotización de CEPU en dicha plaza y de Genneia. La empresa de energía alternativa anunció a la Bolsa porteña que tratará en su asamblea de accionistas del 7 de febrero la posibilidad de una apertura de capital accionario, tanto en el mercado local como en el internacional.

Pero Genneia no sólo prepara su IPO, sino también una emisión de deuda. Ofrecerá obligaciones negociables con vencimiento en 2022, a una tasa del 8,75%, por u$s150 millones (que podrá incluso ampliarse a USD 200 millones). En tanto, otra compañía a endeudarse en los mercados externos es AYSA. Los bancos que se encargan de la emisión son el Deutsche y Bank of America.

DÓLAR Y LIQUIDEZ

El billete tuvo una rueda tranquila, en parte, esperada. No hubo sorpresas en la licitación de letras, lo que le permitió ganar estabilidad. Algo que nos permite mantener nuestra visión. Ver Resumen y Perspectivas del 15-01-18. El minorista cerró así en $ 19.24, y el mayorista en $ 18.88. En ROFEX, por su parte, la inclinación en las posiciones de futuros fue levemente bajista. Todas las posiciones cerraron con caídas promedio de 0.1%. El dólar a marzo, junio, septiembre y diciembre cerraron en $ 19.64, 20.6, 21,52, 22.38 respectivamente.

Tampoco hubo grandes cambios en el mercado secundario de letras, donde la tasa a más corto plazo operó en 27.1% y la más larga en 25.3%, en línea prácticamente con el resultado de la colocación un día antes.

Por otra parte, fue dato la intervención del BCRA en el mercado para retirar –previsiblemente- parte del excedente de pesos que debió volcar en la licitación del martes el BCRA. Lo hizo, como también se esperaba, a través de las nuevas Leliq a 7 días (letras de corto que sólo pueden operar los bancos). Puntualmente, ayer aspiró unos $ 9.000 millones, sumando un stock –en menos de una semana de operaciones- de cerca de $ 50.000 millones.

MERCADOS EXTERNOS FIRMES (DOW JONES SUPERA LOS 26.000 PUNTOS)

Dicho esto, lo externo. Comenzando el análisis por la renta variable y más precisamente por el continente asiático –el cual ya culminó con sus operaciones por la diferencia horaria-, el escenario fue mixto. Por un lado, el Nikkei japonés cayó 0.4%, mientras que por el otro, el Shanghai Composite avanzó 0.9%. Siguiendo por Europa, a media rueda, las principales bolsas de referencia operan sin una tendencia definida. Los rojos (de hasta 0.4%) los presentan el FTSE inglés y el IBEX español, mientras que los verdes (de entre 0.2-0.4%) corresponden al DAX alemán, CAC francés y MIB italiano.

En cambio, en Wall Street, los índices se mantienen sólidos. Ayer, el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq treparon entre 0.9-1.3% para marcar así un triple máximo histórico. Además, como dato, el Dow Jones cerró por primera vez por encima de la barrera psicológica de los 26.000 puntos. De esta manera, fue la séptima ocasión en lo que va de año que los tres indicadores más importantes del mercado han coincidido con nuevas marcas históricas. En este contexto, los futuros americanos operan esta mañana sin variaciones superiores al 0.1%.

APPLE SE ADAPTA A LA REFORMA TRIBUTARIA DE EEUU

Entre las noticias corporativas, Apple anunció ayer que en el marco de la reforma impositiva (Tax Cut) impulsada por Donald Trump, la repatriación de una considerable suma de los capitales que tiene en sus filiales del extranjero, como parte de una serie de medidas que permitirán inyectar cerca de USD 350.000 millones en la economía de EE.UU. en los próximos 5 años.

En el comunicado la empresa, se presentaron los planes de inversión, que incluyen su compromiso de crear 20.000 nuevos empleos en Estados Unidos en el plazo de cinco años, el pago por única vez de USD 38.000 millones en impuestos por concepto del efectivo que mantiene en sus filiales del extranjero y la construcción de un nuevo campus con un costo aproximado de USD 30.000 millones. A pesar de que no se oficializó cuánto dinero piensa traer desde el exterior, según cálculos de medios especializados, el monto estaría en torno a los USD 250.000 millones.

CONTINÚA LA TEMPORADA DE BALANCES

Siguiendo con la temporada de balances americana, hoy a la mañana, Morgan Stanley (MS) obtuvo un excelente reporte tanto del 4T17 como el año 2017, al aumentar sus ingresos netos en 5% y 10% a/a, respectivamente, totalizando en el último trimestre del año USD 9.500 millones y batiendo en 2.8% al estimado por el mercado. Principalmente ayudado por incrementos de 10% a/a en la actividad de wealth management, 27% a/a en investment management y 19% en inter-segmentos, a pesar de una caída del 2% a/a en los ingresos en el negocio de institutional securities.

Mientras que por efectos de la reforma impositiva, la utilidad neta cayó en 66%% a/a ubicándose en USD 686 millones, dando como resultado un BPA diluido de USD 0.29 por acción superando a una pérdida esperada por el consenso del mercado de USD -0.326 por acción. Si excluimos el efecto de la reforma impositiva, la utilidad neta hubiera sido de USD 1.676 millones o un BPA de USD 0.84 por acción. Desde el punto de vista del resultado neto del 2017, el mismo creció en 2% al ubicarse en USD 5.631 millones o USD 3.09 por acción. En el pre-market la acción de MS se revaloriza en 1.5% a USD 56.2 por acción, habiendo cerrado ayer en USD 55.35. Con el precio de cierre de ayer, la capitalización bursátil de MS llegó a los USD 100.067 millones, superando al de Goldman Sachs, hito que no ocurría desde octubre de 2006.

LA FED PRESENTÓ SU LIBRO BEIGE

Siguiendo con el mercado monetario, el dato relevante del día de ayer fue que la FED presentó su libro Beige. Según el documento, la economía y la inflación en Estados Unidos se expandieron a un ritmo entre “modesto a moderado” desde finales de noviembre hasta terminar el 2017, mientras que los salarios continuaron avanzando. "La mayoría de los distritos dijeron que los salarios se incrementaron a un ritmo modesto", aseguró el organismo. "Unos pocos distritos observaron que las compañías estaban subiendo los salarios en un amplio rango de industrias y posiciones desde el informe previo", agregó.

En este contexto, el rendimiento del bono americano a 10 años avanza 2 puntos básicos hasta el 2.61% anual, por lo que alcanza su valor máximo desde mediados de marzo. En cambio, la tendencia para las principales tasas de referencia europeas de igual duración es mixta. Por un lado, los rendimientos del bono alemán e inglés avanzan 2 pb en promedio hasta ubicarse en 0.51% y 1.33% anual, mientras que por el otro, las tasas a 10 años de Italia y España retroceden levemente (hasta 1pb) para ubicarse en 1.98% y 1.48%, respectivamente.

Pasando al mercado cambiario, el Dollar Index –DXY- vuelve a ceder (0.5%) hasta los 90.5, por lo que se mantiene en mínimos niveles desde fines de 2014. Del lado opuesto, lógicamente, el euro y la libra se fortalecen para cotizar 1.225 y 1.388 por dólar americano, respectivamente. En tanto, el yen opera sin variaciones en 111.2.

LA POLÍTICA AMERICANA SIEMPRE EN EL CENTRO DE LA AGENDA

Pasando al plano político, no es novedad que el ruido político más destacado –al menos de las próximas horas- proviene de la posibilidad de que demócratas y republicanos no lleguen a un acuerdo por el Presupuesto 2018 –básicamente, por sus diferencias sobre el DACA-, lo que llevaría a un cierre de gobierno (Shutdown) a fines de esta semana. No obstante, esto no sería la primera vez que sucede (con Obama pasó), con un impacto sobre el mercado que no sólo no fue importante, sino muy temporal. Lógicamente esto dependerá, en concreto, de la duración del mismo pero la probabilidad de que sea realmente largo si se llega a un escenario de este tipo es más bien mínima. De todas maneras, en esta ocasión, los inversores podrían encontrar una buena excusa para realizar una toma de ganancias desde los niveles récord en los que se encuentran los principales índices.

En este escenario, es dato que en la última reunión entre demócratas y republicanos no se llegó a un acuerdo sobre el tema migratorio. Recordemos que los republicanos necesitan al menos los votos de algunos opositores para que se apruebe la extensión de gasto que evite una paralización del gobierno. Ante esta situación, Trump se alineó el miércoles con los republicanos conservadores, al calificar una propuesta bipartidista como “horrible” en lo referente a seguridad fronteriza y “muy, muy débil” en las reformas al sistema de inmigración legal.

Además, declaró que si llegase a ocurrir el Shutdown sería “culpa de los demócratas” y que “el tiempo se está acabando”. De todas maneras, el presidente americano no descartó promulgar una medida de corto plazo antes del viernes para evitar el cierre de gobierno.

Saliendo de la política interna americana pero introduciéndonos en lo geopolítico, la tensión continúa en aumento luego de que Trump declarara que Rusia está ayudando a que Corea del Norte acceda a suministros en violación a las sanciones internacionales y remarcó que “se acerca cada día” la posibilidad de que el país asiático lance un misil de largo alcance contra Estados Unidos. “Rusia no nos está ayudando para nada con Corea del Norte, en lo que China nos ayuda, Rusia lo perjudica”, concluyó.

DATOS USA Y CHINA

En cuanto a los datos económicos más recientes y comenzando por los de Estados Unidos, la producción industrial aumentó más de lo esperado en diciembre debido a que un clima extremadamente frío sobre el final del mes impulsó la demanda de calefacción, aunque la fabricación de manufacturas se desaceleró, apuntando a un crecimiento moderado del sector. De esta manera, la fuerte demanda de servicios públicos genera expectativas de una aceleración en el gasto de los consumidores en el cuarto trimestre, lo que podría llevar a los analistas a elevar sus estimaciones de crecimiento económico para el período octubre-diciembre.

Siguiendo con la agenda del continente asiático, hoy se conoció que la economía china creció de forma más acelerada a lo previsto en el cuarto trimestre de 2017 en relación al mismo período del año previo, apuntalada por el repunte en el sector industrial, por un mercado inmobiliario resistente y por un incremento sólido en las exportaciones. Puntualmente, los datos oficiales mostraron que la economía del gigante asiático se expandió un 6,8% en el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo período de 2016, sin cambios respecto al tercer trimestre pero levemente por encima del 6,7% esperado por el consenso del mercado.

Fuente: Portfolio Personal