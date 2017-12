Fusión Telecom–Cablevisión: guía para invertir en el que será el mayor conglomerado de medios del país

Tras recibir el jueves último la aprobación por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la fusión entre Cablevisión y Telecom aguarda ahora el visto bueno por parte de Defensa de la Competencia para convertirse en el mayor conglomerado de medios del país. El mercado, como suele hacerlo, se ha adelantado a la fusión y en los últimos días ha reflejado el apetito de los inversores por hacerse con papeles de Cablevisión Holding (CVH) y de Telecom Argentina (TECO2).

Cablevisión Holding comenzó a operar en el mercado bursátil el pasado 30 de agosto, luego de escindirse del Grupo Clarín en función del acuerdo que había alcanzado semanas antes con Telecom Argentina. CVH pertenece en un 60% al Grupo Clarín, mientras que el 40% restante quedó en manos del fondo Fintech, perteneciente al financista David Martínez, que a su vez es controlante de Telecom Argentina. Desde entonces, CVH y el Grupo Clarín S.A (GCLA) operan de forma separada.

Tras la fusión, CVH obtendrá un 33% de participación en TECO2, aunque ese porcentaje podría ascender ya que CVH tiene la opcionalidad de incorporar un 6% adicional de la empresa fusionada a Fintech Telecom. Con lo cual, existirán dos papeles para invertir en el grupo: TECO2, como inversión directa; y CVH, como inversión en el holding que tendrá acciones en la compañía fusionada.

Un informe de Balanz Capital, elaborado sobre los precios del miércoles 20 de diciembre y en función del acuerdo y la reciente toma de deuda por US$ 750 millones por parte de CVH para ejercer dicha opcionalidad, arrojó que “una relación justa entre el precio de la acción de CVH y TECO2, incluyendo el descuento esperado del 15% por holding e iliquidez, estaría en torno a 3,43x”. Es decir, la relación justa se daría en la medida que el valor de CVH sea 3,43 veces superior al de TECO2. Dicha relación, consigna el informe, se encontraba en 3,33 veces a precios de cierre del 20 de diciembre.

“Nuestra recomendación de arbitrar vendiendo TECO2 y comprando CVH se activa cada vez que dicha relación se encuentra inferior a 3,27x. Por el contrario, recomendamos arbitrar vendiendo CVH y comprando TECO2 siempre que dicha relación se encuentre por encima de 3,60x”, dice el trabajo. “Como conclusión, frente al reciente rally de CVH (+12% desde el precio de cierre del viernes 15 de diciembre) frente a TECO2 (+6% desde la misma fecha) consideramos que los costos de entrada y salida ya no justifican un arbitraje”, agrega.

Sin embargo, para aquellas personas que aún no han invertido en ninguno de los dos papeles y quieran hacerlo (“New Money”), el informe de Balanz Capital recomienda, a valores del 20 de diciembre, inclinarse por las acciones de CVH. En la medida en que la relación se encuentre por debajo de 3,43x, Balanz sugiere apostar a CVH, mientras que si se superara esa relación justa del 3,43x lo mejor sería posicionarse en TECO2.

El gráfico elaborado por Balanz Capital sugiere cómo invertir de acuerdo a la relación entre los valores de cada papel.

De acuerdo a un informe publicado por MB Inversiones, “las acciones de CVH se canjearían por papeles de TECO2, por lo que incorporar la primera a la cartera podría ser una estrategia inteligente en el marco de la fusión”.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, explica que “para aquel inversor que quiere apostar a esta nueva empresa, y no tiene acciones de ninguna de las dos compañías, le conviene estar posicionado en Cablevisión”. Y agrega: “De acuerdo los cálculos que hicimos, Cablevisión estaría subvaluada entre un 15% y un 20% en relación a Telecom”.

“Este año, Telecom ha recuperado el nivel de negocios y sus márgenes, con lo cual es atractivo. Y a eso se le suma el jugador número uno en cuanto a lo que es televisión por cable y proveedor de internet. Por lo que creo que es una inversión atractiva, un papel a tener en una cartera para aquel inversor que busca un riesgo medio”, concluye Martínez Burzaco.

De acuerdo al citado informe de MB Inversiones, el nuevo conglomerado tendría una capitalización bursátil de más de US$ 11.000 millones, ingresos anuales por US$ 6100 millones y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, por sus siglas en inglés) de US$ 1900 millones.

T Tomás Carrió