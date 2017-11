Este analista financiero asegura que “hay que dejar de tratar al mercado como una persona”

Muchas veces el mercado se comporta de maneras difíciles de entender: a veces resulta fácil predecir algún salto en los precios de un título y en otras ocasiones toma a todos los inversores desprevenidos. Sin embargo, el analista financiero Gary Shilling tiene una premisa fundamental para no caer en los caprichos de la volatilidad: “Dejar de tratar al mercado como un ser humano con sentimientos”.

En una entrevista con Business Insider, el especialista aseguró que es un error utilizar habilidades interpersonales para interpretar las oscilaciones de la Bolsa. “El mercado no es un ser humano, no va a reaccionar de una manera humana ni tiene emociones humanas”, sentenció categórico. Con un doctorado en Economía en Stanford, Shilling fundó su propia consultora en 1978, con la cual realiza análisis y pronósticos económicos y financieros.

Antes de fundar la consultora que lleva su nombre, Gary Shilling trabajó en Merrill Lynch y Standard Oil

“Mi padre siempre solía decir que si una acción bajaba siempre iba a volver a subir. Pero no hay nada que asegure que si la cotización de una acción está cayendo vaya a dejar de hacerlo”, aseguró. Y agregó: “Puede ser que esa compañía esté en una industria que pasó de moda o que simplemente no está funcionando”. Uno de los principios que utiliza su firma para analizar el panorama económico formula que “la naturaleza humana cambia muy lentamente a través del tiempo o no cambia para nada”. Por lo tanto, los seres humanos reaccionarán de maneras similares ante circunstancias similares.

Para Shilling, que el precio de un título esté en caída no significa que represente una buena inversión. “Hay muy pocas personas que podrían asegurar que es una buena oportunidad de vender cuando el precio de una acción está subiendo”, señaló.

En tanto, cuando lo consultaron sobre cuál es la mejor manera de ganarle al mercado, el especialista apuntó que lo más sensato a veces es “ir contra el consenso”. El presidente de A. Gary Shilling & Co. detalló: “Esto no implica que siempre tengas que ir contra la corriente. Pero si tienes una idea que va en contra el consenso, a su vez crees que es algo que tiene muchas posibilidades de suceder y es una tendencia que está funcionando, entonces es cuando tienes que lanzarte a eso con todas tus fuerzas”. Para el doctor, el precio de las acciones sube y baja al mismo ritmo que se mueve la economía. "La única diferencia real entre la economía nominal y la cotización de los títulos es el ratio precio-ganancia", expresó. Sin embargo, hizo hincapié en que el mismo se mueve en ciclos largos de entre 10 y 15 años.