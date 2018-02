El lunes negro sacudió a los millonarios: perdieron más de US$ 114.000 millones

Wall Street sufrió una de las peores caídas de toda su historia en lo que se convirtió en un verdadero lunes negro para el mercado estadounidense e internacional. El cimbronazo no solo impactó en el bolsillo de muchos inversores sino que también los millonarios más reconocidos del mundo se vieron afectados por el desplome del 4 por ciento del Dow Jones. Según Bloomberg, más de US$ 114.000 millones desaparecieron de las fortunas de estos magnates tras la jornada fatídica.

El golpe más fuerte lo recibió Warren Buffett. El “Oráculo de Omaha” perdió US$ 5100 millones, luego de que Wells Fargo, de la cual Berkshire Hathaway es accionista mayoritario, se desplomara un 9,2 por ciento. De acuerdo a los datos de la lista de multimillonarios confeccionada por Bloomberg, la riqueza del empresario actualmente está valuada en US$ 85.000 millones.

Otro de los que sintió el impacto fue el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien observó cómo su fortuna caía US$ 3600 millones durante la tarde del lunes. Según afirma Time, las acciones de la red social bajaron un 5 por ciento. Para Jeff Bezos tampoco fue una jornada tranquila, ya que su patrimonio se hundió US$ 3300 millones a US$ 116.400 millones – el valor de los títulos de la empresa bajó un 2,8 por ciento -; a pesar de esto, el fundador de Amazon continúa siendo el hombre más rico del mundo.

Si bien no se salvó del gran movimiento que vivió el mercado, Bill Gates “solo” perdió US$ 1.500 millones de su fortuna que, hoy en día, supera los US$ 91.000 millones. Cerca del creador de Microsoft se ubicaron los ejecutivos de Alphabet, Larry Page y Sergey Brin, a quienes la jornada los golpeó con una caída de US$ 2300 millones a cada uno. El viernes anterior tampoco había sido un día tranquilo para los millonarios, dado que, según Bloomberg, ese día los 500 más ricos del mundo exhibieron un descenso de US$ 68.500 millones en sus patrimonios.