El brazo financiero del Banco Mundial invertirá al menos US$ 1000 M al año en el país

El Programa de Participación Público-Privada (PPP), lanzado por el Gobierno Nacional para atraer mayores inversiones al país, ha despertado el interés de múltiples inversores alrededor del mundo. Así lo indicó David Tinel, gerente regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), en una entrevista concedida a Apertura.com en el marco de la segunda edición del Argentina Summit de The Economist, celebrada la semana última en Buenos Aires.

De acuerdo a Tinel, el programa ha sentado “una base muy sana para atraer muchas ofertas” y que “dadas las consultas que hemos recibido de compañías internacionales, hay mucho interés” en invertir en el país. “Hay muchísimas oportunidades. Lo difícil ahora es elegir entre las buenas oportunidades y las no tan buenas. En lo que es oportunidades en infraestructura, seguiremos invirtiendo no menos de US$ 1000 millones al año durante los próximos dos o tres años”, dice. Estos capitales se sumarían a los US$ 3000 millones invertidos por el organismo en el país en los últimos treinta meses.

“En la administración precedente había numerosos factores que no permitían decir que la Argentina se encontraba en un estado de normalidad económica. Hoy ya hay indicadores confiables, que es la base de todo. Hay un solo tipo de cambio, no hay más litigios con inversores internacionales. Se hicieron muchísimas cosas”, dice Tinel. “Ahora lo que es más difícil es cambiar, en muy poco tiempo, la memoria de los inversores. Los que perdieron dinero en la Argentina en los años 2000, que están muy interesados en la propuesta de la nueva Argentina, pero a la vez se preguntan qué pasaría si hay una alternancia política”, agrega.

Consultado respecto a los sectores que pueden generar mayor interés de inversión, Tinel subraya que “los activos que generan ingresos en dólares atraen más a los inversores en países emergentes”. Y destaca, entre ellos, el sector portuario y aeroportuario, el de la producción de energía eléctrica, y el de “infraestructuras pesadas”, como lo son la construcción de rutas, autopistas y transporte urbano.