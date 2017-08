Cómo les fue a las empresas argentinas que empezaron a cotizar en Wall Street

Después de MercadoLibre, hay un nuevo unicornio que ya se está preparado para confirmar destino y aterrizar oficialmente en Wall Street. Despegar.com anunció que completó su presentación ante la Security Exchange Commission (SEC), paso fundamental para poder realizar su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Nueva York.

Si bien no se determinó el número de acciones ni el precio al que se venderán durante la primera jornada, sí se confirmó que su debut será con la sigla DESP. La empresa fundada en 1999 por Roberto Souviron se sumará al prestigioso club de las compañías argentinas que cotizan en el mercado bursátil estadounidense. Apertura.com realizó un relevamiento sobre cómo les fue a algunas de las organizaciones nacionales más importantes desde que hicieron sonar la campana en Nueva York

MercadoLibre

En agosto de 2007, la empresa fundada por Marcos Galperín decidió dar el salto bursátil y comenzó a cotizar en NASDAQ, la bolsa estadounidense que comprende a algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo como Microsoft, Apple, Alphabet y Facebook. Su IPO comprendió un total de 16,1 millones de acciones con un precio de entre US$ 16 y US$ 18 por unidad. Durante sus primeras jornadas, la compañía cautivó a los inversores, que veían su gran potencial de crecimiento, y alcanzó un valor de mercado de US$ 750 millones.

En ese momento, MercadoLibre manejaba ventas por US$ 58,2 millones. Sin embargo, sus números fueron creciendo año a año. En 2011 ya reportaba transacciones por US$ 1300 millones, mientras que durante el segundo trimestre de este año informó un volumen de pagos procesados por más de US$ 3000 millones.

“Para salir a la Bolsa, lo fundamental es tener un negocio que realmente lo justifique y ponerse bajo el escrutinio de los mercados globales, que tienen una vara extremadamente alta para ver qué negocios valen la pena”, explicaba Pedro Arnt, CFO de MercadoLibre, en 2014 a Apertura.com. Asimismo, el propio Galperín aseguró que “llegar al NASDAQ no es una meta, es un hito”.

La empresa de e-commerce creada en 1999 aumentó en un 92 por ciento su valor en 10 años, ya que en 2017, según NASDAQ, registró una capitalización de mercado de US$ 10.600 millones. Hoy, el valor de la acción de MercadoLibre oscila entre US$ 240 y US$ 236 con un rendimiento del 0,25 por ciento, aunque su pico máximo lo logró en julio de 2017, cuando sus títulos cotizaron a US$ 288.

Uno de los momentos más importantes de su aventura en Wall Street se dio en junio de este año cuando se convirtió en la primera empresa argentina en formar parte de NASDAQ 100. En este índice cotizan las acciones más importantes de la industria del hardware, software y telecomunicaciones.

Globant

La compañía que nació en 2003 como resultado de varias charlas de bar de Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti realizó su IPO en julio de 2014 en la Bolsa de Nueva York. Globant hizo sonar la campana y ofreció al mercado más de 5,8 millones de acciones a un valor de US$ 10 cada una, aunque al cierre de la primera jornada sus títulos ya se cotizaban a US$ 11,25. Las transacciones durante su debut valuaron a la empresa tecnológica en US$ 325 millones.

Desde que comenzó a jugar en el parqué neoyorquino, la facturación de la empresa desarrolladora de software se duplicó. En 2014 informaba ingresos por US$ 160 millones, mientras que en su último balance financiero de 2016 aseguraba haber facturado US$ 322,9 millones, un 27 por ciento más que el año anterior. Este año la tendencia se mantendría, ya que Globant estima que sus ingresos para fin de año cerrarán entre US$ 386 y US$ 394 millones.

Las acciones de la segunda compañía tecnológica argentina que se lanzó a conquistar Wall Street hoy valen entre US$ 42,5 y US$ 43,2 y su capitalización bursátil es de US$ 1500 millones. Según datos de Bloomberg, el pico máximo de sus títulos se registró en noviembre de 2016 cuando cotizaron a US$ 44,51. En la actualidad las acciones de Globant registran un retorno anual del 7,16 por ciento

Banco Macro

Banco Macro salió a la bolsa el 25 de marzo de 2006, convirtiéndose en la primera empresa argentina en cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1997. Logró debutar con sus acciones en alza a US$ 20,35 dólares. En la apertura de capital, el Macro recaudó alrededor de US$ 88,5 millones. El año pasado, al cumplirse 10 años de su desembarco en la bolsa, la entidad bancaria analizó su recorrido. “La acción de Banco Macro ha registrado un notable rendimiento en estos diez años, alcanzando un alza de 259 por ciento. Macro es el único Banco que ha podido presentar 56 trimestres consecutivos con un retorno anual sobre patrimonio neto promedio (ROE) que pasó del 22,2 por ciento en 2006 al 37,2 por ciento en 2015”, expresaron en un comunicado oficial. Actualmente, su capital de mercado es de US$ 6467 millones y tuvo un retorno anual del 49,34 por ciento.

Banco Supervielle

En su desembarco en la bolsa el 19 de mayo de 2016, el Grupo Supervielle captó US$ 212,3 millones (más de $ 3000 millones) mediante la subasta pública de acciones, ya que el precio de corte de la IPO se fijó en U$S 2,20, mientras que el ADR, que equivale a cinco acciones, quedó en US$ 11. Supervielle es el quinto banco privado por activos del país y su valuación de mercado es US$ 1410 millones, con un retorno anual de 48 por ciento. Se trató de la primera colocación argentina en Nueva York desde la salida del cepo. La última había sido Globant, cuando salió en 2014, y la anterior, Pampa Energía en 2009.