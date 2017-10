Cómo armar la cartera de inversiones después de las Elecciones 2017

El bunker de Cambiemos no fue el único lugar en el que se sintió la euforia victoriosa tras los resultados de las elecciones legislativas. Si bien había alguna duda con respecto al resultado que la coalición oficialista podía obtener en la Provincia de Buenos Aires, finalmente se dio el escenario que los analistas anticipaban y el mercado reaccionó de la misma manera. La jornada abrió con un salto del Merval y un leve retroceso del dólar, primeros efectos de la victoria del presidente Mauricio Macri en su primer test electoral como mandatario.

Si bien los especialistas consultados por Apertura.com aseguraron que el mercado se muestra optimista con el resultado puesto, reconocen que aquellos que habían rearmado su cartera de inversiones luego de las PASO no deberán hacer grandes modificaciones. “No creo que haya subas violentas de todo el mercado en general”, afirmó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. Para Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal, que el resultado electoral haya coincidido con las previsiones favoreció que la suba no sea desmedida. “Las acciones en los Estados Unidos abrieron entre 3 y 4 por ciento, en parte tiene que ver con que el mercado preveía algo así, si no hablaríamos de subas del 8 por ciento”, explicó.

Según los analistas, la victoria de Cambiemos otorga la previsibilidad que podría favorecer las inversiones a mediano y largo plazo. “Ahora sí hay que apostar a una perspectiva más a mediano plazo. Los que llegaron con posiciones compradas al domingo están más tranquilos y los que tienen liquidez creo que va a haber compras de oportunidad”, señaló Martinez Burzaco. Por otro lado, Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.com, destacó la posibilidad de que este resultado colabore para que MSCI suba a la Argentina de categoría. “Esto abre un largo camino para que el país mejore sus calificaciones crediticias y que los inversores empiecen a pensar de la parte media a la parte larga de la curva”, analizó.

Para Gardiner, los bonos provinciales pueden resultar una buena oportunidad de inversión. “Había algunos que estaban más retrasados y ahora están un poco por encima de lo que valían, tienen que ver con provincias que eran históricamente peronistas y que ayer vieron una victoria de Cambiemos”, explicó. Además, aconsejó rever su cartera de inversiones a aquellos que tienen una posición larga en bonos en dólares. Y agregó: “Me parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos a otros precios, el precio de los bonos ya no es el mismo que hace un año”.

En tanto, Bianchi hizo hincapié en que el “carry trade seguirá y la tasa de Lebacs seguirá ganándole a la inflación y al plazo fijo”. Para el especialista de InvertirOnline.com, habrá una “pequeña” apreciación del tipo de cambio, aunque no espera que esta sea muy fuerte ya que “el Banco Central seguro saldrá a recomprar para mantenerlo y que no se aprecie demasiado”. Según Juan Manuel Pazos, head de estrategia de Puente, el resultado de las elecciones "enfatizará el flujo de dólares no residentes, lo que acotará la volatilidad de cambio". Con este panorama recomendó: "Hoy me gustan los bonos soberanos en la parte media de la curva, también en los bonos provinciales vemos interesantes rendimientos en los próximos meses y, en una ventana a corto plazo, las posiciones en peso van a ver un fin de año muy favorable".

Por su parte, Martinez Burzaco precisó que “el dólar de acá a fin de año no va a sufrir sobresaltos e incluso la inversión sería estar posicionado en pesos”. Para el director de MB Inversiones, la cartera ideal hoy es un 35 por ciento en Lebacs a 90 o120 días, un 30 por ciento en bonos largos en dólares “apostando a que haya una corrección más fuerte de riesgo país” y un 35 por ciento en acciones. Y concluyó: “Ahora viene la etapa en la que el Gobierno, a partir de las reformas, tiene que consolidar ese optimismo del mercado. Hasta ahora el mercado había marcado la tendencia, ahora tiene que hacerlo el Gobierno”.

@ @XaviLedesma