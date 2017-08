Cambiemos demuestra su aceptación: ¿sinónimo de que llegan las inversiones o no?

A más de un año y medio de la asunción de Mauricio Macri, las elecciones legislativas primarias del día de ayer representaron para Cambiemos un primer termómetro de la aceptación alcanzada por el oficialismo hasta ahora, un requisito por el que muchos jugadores internacionales decidieron dejar pasar el tiempo antes de invertir sus dólares en suelo argentino. En relación a ello, tres expertos hablaron con Apertura.com sobre cómo los resultados de las PASO 2017 pueden ayudar a encaminar al país en el sendero de las inversiones.

“La posición de los inversores extranjeros era esperar y tenían a estas elecciones como el primer gran test de Macri”, confirmó Eugenio Isla, Portfolio Manager de Puente. Según el especialista, “a los ojos de ellos este test tuvo un resultado positivo, porque le estaría dando cierta fuerza al Gobierno como para poder seguir implementando las distintas políticas económicas esperadas, como la reforma impositiva o la laboral”.

En su opinión, la victoria de Cambiemos en varios puntos clave del país –aunque sea por centésimas– “debería renovar la confianza en el país”. “Es muy posible que veamos una apreciación cambiaria, todo aquel que se dolarizó para pasar las elecciones volverá a elegir la moneda local”, agregó, con respecto a las preferencias del inversor local.

Según Diego Martínez Burzaco, economista y Director de MB Inversiones, “para los inversores extranjeros, Cambiemos se consolida como fuerza política; lo que es una buena señal en ese sentido. Después hay que ver las políticas que lleven a cabo una vez renovado el Congreso”. Sobre ello, aclaró: “En el canal financiero uno ve la reacción más rápidamente, pero en el canal real recién se va a estar viendo cuando se renueve el Congreso; de acá a octubre no va a pasar nada”.

Isla destacó además que este nuevo escenario “le permite al Gobierno seguir mostrando indicadores económicos positivos”.”En los últimos meses hubo buenos resultados y falta que eso se vuelque en la percepción de la gente”, comentó. Por otra parte, sostuvo a su vez que este “es un momento de noticias positivas, ya que se despejó parcialmente una variable de riesgo que había generado incertidumbre durante los últimos 60 días”. “A los ojos del inversor local e internacional, es un momento positivo para tomar posiciones en Argentina”, añadió.

Desde su perspectiva, el Economista Jefe de Elypsis, Gabriel Zelpo, resumió: “Se despeja el miedo que se había despertado de una vuelta de Cristina, algo que no cae bien a los intereses del mercado; por eso esto es una importante calma”. “En materia de inversiones es positivo, pero el boom no va a llegar. Sí paulatinamente van a seguir mejorando, lo cual es positivo. Pero el panorama no da para ilusionarse”, concluyó.

