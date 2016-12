Xinca, el proyecto social ganador de Chivas The Venture Argentina

Emprender y ayudar fueron las dos premisas que movilizaron a Alejandro Malgor, Nazareno El Hom y Ezequiel Gatti a pensar un proyecto integrador. De ahí nació Xinca, un emprendimiento que fabrica zapatillas y ropa a partir de deshechos contaminantes, como neumáticos viejos o telas no utilizadas en la fabricación de otras prendas. Su emprendimiento, nacido en Mendoza, logró el reconocimiento a nivel nacional gracias al concurso Chivas The Venture 2016, cuyo lema es Win The Right Way.

Todo comenzó cuando jugaban al rugby y, en sus ratos libres, hacían a pulmón actividades sociales con personas necesitadas y hogares infantiles. Pero eso no los conformaba. “Te das cuenta que no te gustan regalar cosas sino dar oportunidades”, comenta Alejandro Malgor. “En ese tiempo empezamos a conocer lo que es una empresa de impacto social. Y ese concepto nos encantó porque era ayudar mediante el trabajo. A partir de ahí comenzamos a indagar el tema de la basura –en Argentina generamos un kilo de basura por persona por día- y descubrimos el tema de los neumáticos como disparador”, agrega. Fue a partir de ese momento que la lamparita se les encendió.

“Pensamos un producto para reducir la cantidad de neumáticos y así fue que empezamos a reciclar el caucho de los neumáticos haciendo zapatillas. Después supimos que la industria de la moda es contaminante, entonces de la tela que se usa en algunos modelos es de esos deshechos”, relata.

Hoy en día, Xinca emplea a comunidades rurales, personas con otras capacidades, madres solteras y a reclusos del penal San Felipe de Mendoza. En ese sentido, 32 presos trabajan desde la cárcel en el proyecto, como una iniciativa que busca reinsertarlos en la sociedad a partir del trabajo. “Muchas de esas personas nunca trabajó. Y estamos trabajando para que en un futuro, cuando estén en libertad, trabajen con nosotros y que hasta capaciten a nuevos internos”, cuenta Alejandro.

¡Ganadores!

Soñar no cuesta nada y los tres emprendedores se presentaron en el concurso que Chivas organiza en la Argentina y que, luego, tiene una instancia internacional. “Chivas hace un concurso muy bueno para emprendedores sociales y el haber ganado la final en la Argentina te permite acceder a una final global, compitiendo contra otros proyecto de 32 países, donde 5 proyectos acceden a US$ 1 millón para financiarse”, dice emocionado.

En julio será la gran final en Estados Unidos. “La realidad es que uno tiene ganas de ganar, pero también hay gente con grandes proyectos y si están construyendo con la misma lógica que nosotros, no importa si perdemos”, dice con humildad.

El hecho de haber ganado en la Argentina les abrió la puerta a una semana de entrenamiento en la Universidad de Oxford en proyectos sociales. De fondo, la misión de The Venture es que los emprendedores sociales de todo el mundo se den cuenta de su potencial y ganen exposición para su negocio.

Mientras tanto, los productos de Xinca se pueden conseguir a través del e-commerce de la marca o, también, en la Ciudad de Buenos Aires en el local de la marca Patagonia (Suipacha 1178).