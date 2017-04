Se animaron a dar el salto y pusieron su propia marca de indumentaria: facturarán $ 17 millones

Para Claudio Sánchez y María Sol Masoli, el activo más importante de su empresa está en los más de 280.000 fans en Facebook y 34.400 en Instagram, que acumula Sky Teddy desde su nacimiento. Con el e-commerce como principal canal de venta y menos de dos años en el mercado, la firma ya superó las expectativas de sus fundadores y generó “un problema feliz”, como lo definen sus creadores: tener más demanda de lo que pueden producir.



La marca de zapatillas surgió a fines de 2015. Para ese entonces, Masoli, diseñadora de indumentaria, administraba un local multimarca en San Justo, pero guardaba la esperanza de lanzarse con sus propios diseños. Ese año, junto a Sánchez, su pareja, detectaron que las deportivas tenían buena demanda y decidieron idear los primeros modelos propios. Para la época de Navidad, probaron con las primeras 300 unidades, tirada que se agotó al poco tiempo. Esta respuesta del mercado terminó por convencerlos y los motivó a emprender.



Invirtieron $ 60.000, con particular atención al detalle del packaging, el logo y el nombre de la compañía. Masoli, en la parte creativa, y Sánchez, en la comercial, bautizaron a la empresa en referencia a Cielo, la hija que tienen en común. Desde el primer día, trabajan con el mismo proveedor, que llegó a montar un sector especial dentro del taller para fabricar las zapatillas que les encarga el dúo. Pusieron, además, especial cuidado en el desarrollo de su web, diseñada para llegar con facilidad a sus clientes del interior del país.



Como todo emprendedor en sus inicios, tanto Masoli como Sánchez admiten estar presentes en todas los áreas de la empresa. Desde Recursos Humanos hasta Marketing. Con seis empleados, rescatan el valor de formar equipos talentosos y poder delegar procesos. “El desafío para este año es ser un poco más verticales e incorporar responsables de área”, reflexiona Sánchez.



La firma ofrece 12 modelos de zapatillas para mujeres y niños, que vienen con cajas de guardado personalizadas. Además, incorporaron fundas para celulares, y planean sumar camperas.

Las dificultades con las que se cruzaron tuvieron que ver con aprender a trabajar en áreas que no dominaban, como Sistemas. Por otro lado, resaltan que no tenían experiencia en el rubro de zapatería, por lo que fueron “aprendiendo mucho sobre la marcha”.



“Siempre estamos pensando a futuro”, sostiene un Sánchez. Desde el celular, controla el movimiento de sus redes y remarca la importancia de dar respuestas instantáneas para tener éxito con un market place: “Tenemos un turno de 7 a 21hs para contestar preguntas”, sostiene. Su trabajo dio fruto: en 2016 facturaron $ 10,3 millones y, en 2017, aguardan por $ 17,5 millones.



De un año al otro, las cifras sorprendieron a los fundadores. Tuvieron su pico de ventas en agosto de 2016 con 1400 pares. Aprovecharon fechas como el Cyber Monday: en la edición de 2015 registraron 50 pedidos, mientras que en la de 2016, alcanzaron los 700.



A futuro, los emprendedores esperan lanzar su local exclusivo, primero en San Justo. También buscarán mudar su depósito por uno más grande, y comenzar el proceso para poder franquiciar su marca.

E Eugenia Iglesias