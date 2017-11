Más del 80% de las PyMEs argentinas tienen restringido el acceso a la financiación

Aunque el 99 por ciento de las empresas registradas en el país son micro, pequeñas y medianas; un estudio afirma que más del 80 por ciento de las mismas tienen restringido el acceso al financiamiento. Así lo asegura un informe realizado por la consultora financiera First Capital Group que identifica a las altas tasas de interés y a las condiciones que imponen las entidades para otorgar créditos como los principales inconvenientes a los que se enfrentan.

El financiamiento es una de las barreras más importante contra la que chocan las PyMEs que aspiran a despegar y crecer. Este sector productivo otorga trabajo a más de 4 millones de personas y genera el 44 por ciento de la riqueza del país.

Según el relevamiento de la firma financiera publicado por Noticias Argentinas, actualmente la demanda insatisfecha de financiamiento para este segmento asciende a los US$ 72.000 millones, si sumamos la demanda potencial del sector micro, esta cifra asciende a US$ 100.000 millones. Del otro lado del mostrador, el informe señala que el volumen ofrecido por el sistema bancario y el mercado de capitales no supera el 3 por ciento del PBI.

Los recursos propios son la principal fuente de financiamiento utilizada por casi 7 de cada 10 empresas, siempre de acuerdo al estudio de First Capital Group. En segundo lugar aparece el financiamiento bancario y completa el podio el fondeo a través del mercado de capitales. Mientras que en la Argentina el 80 por ciento de las PyMEs industriales tienen restringido el acceso de los servicios financieros, el informe apunta que en otros países este número disminuye a 55 por ciento.

En los primeros nueve meses del año, el financiamiento total a las PyMEs fue de $ 440.000 millones, un incremento del 58 por ciento con respecto a las cifras del mismo período del año pasado. También a nivel interanual, la financiación por el sistema bancario creció un 59 por ciento, en tanto, la participación del mercado de capitales aumentó a un ritmo más lento –30 por ciento.