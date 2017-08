Los argentinos que recaudaron más de US$ 55 millones en inversiones

Eugenio Pace, cofundador de Auth0, recibió una mala y una buena de parte de un profesor, durante su estadía en The Founder Institute, al que había llegado tras una vida en Microsoft para empaparse del funcionamiento del mundo emprendedor: “Este es un problema de billones de dólares”, lo entusiasmó, para luego clavarle la daga: “No creo que ustedes puedan hacerlo”.

Lo lograron: tras fundar la compañía en 2013, Pace y Matías Woloski constituyeron a Auth0 como puntal en la industria de identity as a service, segmento que los llevó a tener mirada global desde el principio. “No íbamos a encarar solo la Argentina”, dice Woloski, desde la oficina palermitana de la empresa, que posee sus headquarters en Seattle. En la actualidad, más de 200 personas se distribuyen entre esos dos espacios y otros monitores por el mundo. “Básicamente, hay que lidiar con que la mitad de tu compañía es nueva en el último año y a eso agregarle que no les ves a los empleados las caras todos los días”, plantea.

Tampoco buscaban el camino emprendedor. “No tenía ni idea de lo que era Silicon Valley”, recuerda Woloski, que al final terminó visitando seguidamente esas tierras. Intentaron comprarlos en 2013, oferta que fue rechazada fácilmente. La otra propuesta, más difícil de negar, aumentó su valor inicial diez veces. “Hay que imaginar el nivel de subjetividad que existe en el mercado de adquisiciones”, dice. En ese proceso incluyeron como CEO de la firma a Jon Gelsey –en ese entonces director de Development Corporate en Microsoft–, gracias a cuya agenda de contactos planearon series de financiación.

En 2014 levantaron una serie seed, de US$ 2,4 millones, liderada por el fondo Bessemer Venture Partners, que volvió a ser el más importante en la serie A, levantada en junio de 2015, de US$ 6,8 millones. “Lo más impactante fue allí, por el inversor que tuvimos. Invirtió en Staples en los 80 y en LinkedIn”, indica el emprendedor, que planea dejarse llevar: “Es como que los VCs tienen una especie de fórmula”. Continuaron con una serie B, de US$ 16 millones, esta vez capitaneada por Trinity. “Otro VC renombrado”, declara. La C, celebrada en junio, alcanzó los US$ 30 millones, con Meritech Capital Partners a la cabeza. “Estamos en el camino para hacer break even. Tenemos fondeo para tres años más”. La cuestión, dice, es que es fácil entrar en una bola difícil de parar. “A medida que contratás más gente, necesitás más gente”, advierte.

Antes de estos montos tuvieron que vivir con lo justo, y el primer año fue a puro bootstrapping. “Hacíamos consultorías y mientras desarrollábamos esto”, explica. Pace puso en su LinkedIn Auth0 y recibió la llamada de un entreprise architect de Sancor Seguros, empresa con la que cerraron un trato. “Eso nos permitió contratar más gente y desarrollar el producto en base a los requerimientos de un cliente enterprise”, recuerda.

Por el momento, cumplen con la regla de los unicornios en Silicon Valley, también conocida como T2D3: triplicar por dos años consecutivos y después, los siguientes tres, duplicar la facturación. “Los primeros dos triplicamos. Este año vamos a duplicar. Tendremos que duplicar los otros. Ahí vamos a llegar a US$ 100 millones de ventas. Y ese, más o menos, es el número donde ya uno puede empezar a pensar en salir a hacer un IPO”. ¿Le interesa? Responde: “Sí, obvio. Lo pensamos. Nunca hicimos la empresa para venderla. Creo que esa es la fórmula para el fracaso”.

Sunil Nagaraj, vicepresidente de Bessemer Venture Partners, cree que uno de los desafíos de la empresa es continuar con su crecimiento con el tamaño que tiene. “Pero será aún más crítico para Auth0 dada su falta de una sede física única”. El fondo vio “en primera” fila la salida a la bolsa de la empresa de su porfolio Twilio, y aguarda algo similar para otras más: “Vemos el potencial para muchas más así. Hay cerca de 20 millones de desarrolladores y Auth0 ya es la herramienta líder en identificación y autorización”. Un inversor local también dice: “Está andando muy, muy bien. Se ha globalizado. Ha nacido así. Son una bala hacia arriba”.

Pero falta. “No se puede apurar el proceso. Ahora estamos generando nuestra maquinita, en la que entran y salen variables. Una de las cosas que buscan los VCs es la fórmula detrás de la empresa, cláusulas de contrato de la compañía. Si no tenés eso, es incertidumbre”, dice Woloski. Y se sincera: “No es que no estén. Falta claridad”. Aunque argumenta: “A diferencia del mundo de consumer, el mundo de enterprise software es mucho más racional y menos volátil. No es que sale Facebook con Stories y te cambia todo el mercado”.

La fuente de ingresos de Auth0 es el negocio de Identity as a Service, que atacan bajo una misión: “Aportar a que la Internet sea más segura”, afirma. Si bien Woloski reconoce que “aún hay mucho por recorrer allí”, informa que lanzaron un segundo producto, Auth0 Extend, que permite abrir los productos cerrados de SaaS. “No es identity para developers, pero tiene que ver con la seguridad”.

Antes de nombrar a los competidores más conocidos, entre los que reconoce a Microsoft, Amazon o Google, Woloski afirma que sus enemigos son sus potenciales clientes: los desarrolladores que, ávidos, pueden querer hacer un sistema de seguridad con sus propias manos: “No tendría que haber ninguno que pensara en implementar esto por ellos mismos. Contra lo que más peleamos es el ‘hacerlo uno mismo’”. Paradójicamente, el 99 por ciento de las compras son realizadas por ellos y no por los equipos de gerencias de IT de empresas.



La versión original de este artículo fue publicada en Apertura Tecno, edición especial de Apertura para julio de 2017. Enterate cómo conseguirla acá.

*En la foto: Matías Woloski.

A Andrés Engler