Llega a la Argentina la plataforma online que te dice qué ponerte para tu fiesta

Con el objetivo de ayudar a las mujeres a encontrar el look ideal, que se ajuste a su presupuesto y gusto, para el próximo casamiento, cumpleaños de 15 ó evento social, nace la plataforma www.BeMyGuest.com.ar. Se trata de una guía online que reúne las mejores marcas de indumentaria, calzado, accesorios, make-up y peinado.

La propuesta está dirigida a mujeres que consumen tendencias y, sobre todo, que valoran la posibilidad de encontrar moda y opciones de estilismo de forma rápida y divertida. “Este proyecto nace de la necesidad de las mujeres por resolver de manera fácil y práctica su look para la próxima fiesta o evento social desde la comodidad de su computadora, tablet o teléfono celular, sin tener que recorrer calles y shoppings.”, afirmó Milagros Maciel, Fundadora de BeMyGuest.

El sitio cuenta con estética e imagen propia de la moda y es fácil de navegar. Al ingresar a la web, las usuarias se encuentran con 6 categorías de búsqueda donde se desplegarán todas las opciones de marcas, boutiques, tiendas y showrooms para cada una de ellas: Look Casamiento/Fiesta, Look Civil, Zapatos, Make Up & Hair y Accesorios, Carteras.

En el caso de que las usuarias deseen agilizar aún más la búsqueda, la web cuenta con la opción de un mapa con geolocalización con filtros de búsqueda por dirección/zona y también por categoría, que permiten descubrir las tiendas más cercanas a la ubicación actual de la usuaria.

Cada marca o tienda presente en la guía cuenta con un minisitio personalizado donde se despliega información, fotos y videos de los productos y servicios que ellos ofrecen, datos de contacto, acceso a su shop online y redes sociales. Asimismo, allí se podrán visualizar beneficios y descuentos exclusivos que la marca ofrezca a las usuarias de BeMyGuest.

De esta menara, BeMyGuest se vuelve el aliado práctico, cool, trendy y confiable de las mujeres para encontrar todo lo que necesitan para estar divinas ese día, todo en un mismo lugar.