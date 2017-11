El emprendimiento que hace cepillos de dientes con madera de bambú

La historia de Meraki, la empresa en la que trabajan Martín Lela, Francisco Malsitani y Francisco Mirabella, comenzó cuando el hermano de uno de ellos volvió de viaje con un souvenir que les llamó la atención. Se trataba de un cepillo de dientes hecho con madera de bambú. Investigando sobre el tema se encontraron con que a nivel mundial y por año se desechan más de 4700 millones de cepillos de dientes de plástico que tardan cientos de años en degradarse. Fue entonces cuando estos tres emprendedores vieron luz verde para colaborar con el medioambiente y, a la vez, crear un negocio.



Empezaron pidiendo muestras a distintos proveedores para buscar que el producto tuviese, como principio fundamental, las mismas características que uno tradicional. El primer pedido fue de 50.000 cepillos y vino desde China, la tierra del bambú, ya que en la Argentina esta planta no crece. No tenían ninguna unidad vendida, pero en seis meses ubicaron el 70 por ciento y ya están esperando el próximo, que cuadriplica el pedido original. Con los cepillos en mano salieron a buscar a su cliente modelo, el de conciencia sustentable, por lo que llegaron a dietéticas y supermercados green. “Apuntamos a ese nicho porque nos salteábamos el paso de explicarle lo bueno que es el bambú. Lo que nos sorprendió fue la buena recepción en un canal no tradicional”, explica Lela, y agrega que están en 250 puntos de venta.



Las reacciones también fueron buenas entre los dentistas, quienes festejan su forma sencilla y sus cerdas, aunque también aportaron recomendaciones. Algunos los venden en sus consultorios. “El mensaje es cuidar el planeta con un producto que hace lo mismo que el tradicional” explica Lela, quien tiene como objetivo ofrecer una alternativa ecológica, pero no por eso dejar de cumplir con las mismas cualidades que uno de plástico y a un precio similar (uno Meraki se vende entre $ 70 y $ 80 y la gama de plástico va de los $ 30 a los $120).



El objetivo para el año que viene es llegar a más puntos de venta e incluir nuevos productos que respondan a la misma filosofía. En principio ya tiene una lista de 10 nuevas opciones, como cepillos de dientes para niños, peines y cucharas de madera.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 287 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.

E Eugenia Iglesias