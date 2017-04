El emprendimiento del chico viral del momento

Su cara comenzó a repetirse en medios digitales y canales televisivos hace pocos días, cuando un video filmado por él mismo en el que promocionaba una fiesta de egresados de su colegio, el St. John’s de Béccar, empezó a circular por distintas redes sociales. Sin embargo, Uki Deane ya había sido noticia meses atrás, mucho antes de la grabación que se convirtió en viral. En agosto de 2016, la revista Para Ti habló con el joven de 26 años sobre su Bermies, la marca de trajes de baño creada él mismo y con presencia en los mercados de Estados Unidos, México, las islas Bermudas y otras partes del Caribe.

Licenciado en Administración, Cine y Artes Visuales por la Duke University , el emprendedor criado en San Isidro terminó el secundario en el mencionado instituto de la Zona Norte del conurbano bonaerense y se fue a vivir a Carolina del Norte, donde según la publicación argentina, estudió “para darle el gusto a papá”.

Con dos hermanos, e hijo de una argentina y un estadounidense, Deane terminó de estudiar en la universidad y viajó tres meses solo por Australia, luego volvió a Buenos Aires para trabajar en una compañía financiera y también comenzar a modelar su propio proyecto. “Pensaba en el verano americano y decía, ¿qué usan ahí? Y me acordé de que yo era el único que andaba con shortcito de rugby y todos los demás tenían trapos por la rodilla. En Argentina ese tipo de pantalón está por todos lados… Entonces conecté esas ideas y nacieron mis shorts de baño cortos a los que llamé ‘bermies’, como se llama a las personas que viven en Bermudas, uno de los lugares más paradisíacos del mundo”, relataba el joven a Para Ti algunos meses atrás.

En ese momento, Deane estaba explotando la temporada de verano estadounidense para luego volver a la Argentina y expandirse a nivel local. Para lanzar su emprendimiento, el licenciado por la Duke University invirtió U$S 30 mil de sus ahorros personales. Además, abrió la casa de sus tíos en Nueva York para mostrarle sus productos a todos sus amigos de la facultad, se anotó en trade shows, viajó a Tailandia a buscar modelos para su campaña publicitaria y creó su propia tienda online, bermies.com.

“Por ahora me ocupo yo de todo: la venta, el diseño, las redes sociales y hasta de sacar las fotos. Y toda la plata que gano la reinvierto. Mi diferencia es que tengo un producto de muy alta calidad”, dijo a Para Ti, medio al que luego confesó: “Quiero crecer en Argentina y en un futuro hacer bikinis, pero todavía no, paso a paso”.

En unos años pibes como éste van a ser los dueños del país.



I'm standing in my terraza right now and chau chicos voy matarme. pic.twitter.com/NRcma0xn49