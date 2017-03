De Casi Ángel a empresario gourmet: el proyecto que un ex Cris Morena quiere convertir en cadena

Pocos años atrás, la cotidianeidad de Nicolás Riera consistía más que nada en vestir uniformes de colores y ensayar coreografías para Casi Ángeles, la última gran ficción de Cris Morena. Hoy, aunque sigue vinculado a la actuación y el teatro, su día a día también incluye supervisar presupuestos e idear planes de expansión de negocios. Esas últimas, tareas vinculadas a Cherry Sushi, el proyecto gastronómico que nació gracias a una inversión inicial de U$S 200 mil y ya quiere convertirse en cadena.

Aunque representa la cara más conocida del emprendimiento, el ex Teen Angels no es el único detrás de esta nueva empresa gatronómica. A él lo acompañan Marcelo Calello y Tomás Gjorek, amigos desde los 10 años y con un historial de negocios en conjunto. Para la asociación final, fue Calello el responsable de presentar a Riera y Gjorek.

"La idea original surgió hace muchos años a partir de un viaje que hicimos con Tomás, en el que presenciamos el Cherry Blossom y quedamos impactados; a eso sumamos nuestro fanatismo por el sushi y que siempre tuvimos la idea de abrir un lugar así. Cuando nos decidimos a llevar la idea adelante, se sumó Nico y terminamos de darle forma al sueño", comenta Calello, en diálogo con Apertura.com, a lo que Gjorek suma: "Nos terminamos haciendo amigos y sentimos que los 3 podíamos aportar desde distintos lugares al proyecto, ya que tenemos enfoques distintos a la hora de trabajar pero nos complementamos muy bien".

Según Riera, poner su primer sucursal en funcionamiento tomó alrededor de 6 meses, entre la búsqueda del local, el proyecto con el arquitecto y la obra en sí. El actor devenido en empresario contó, durante ese proceso, con la asistencia de una sola persona. "El único que me dió consejos y es mi gran referente es mi padre, Osvaldo Guggiana. Me acompaña en todas mis decisiones. El tiene una consultora de empresas, Baires consulting, así que su opinión es la más importante de todas", destaca el ahora emprendedor.

Ubicado en Blanco Encalada 1665, la primera sucursal de Cherry Sushi puede recibir a 40 personas, aunque los emprendedores ya están planeando ampliarse. "Tenemos más de 75 platos, y hacemos delivery y take away", resalta Gjorek, que además asegura: "Sumamos mucha gente especializada y con mucha experiencia en el rubro y estamos muy felices con la calidad que estamos alcanzando, pero no nos quedamos en esto y queremos seguir mejorando dia a dia".

Sobre la posibilidad de convertir al emprendimiento en una cadena de restaurantes, Calello adelanta que el plan es "abrir 2 locales por año en los próximos 5 años".

@ @CaroPotocar