Conocé los zapatos que usan los políticos de todos los partidos

Conocida como la marca de zapatos que usa el presidente Mauricio Macri, Gastón Greco, CEO de Posco, asegura que apunta al nicho de políticos y empresarios porque fabrica calzado atemporal para hombres con un estilo tradicional. La comodidad de su modelo Ábaco –mitad zapatilla, mitad zapato– achica la grieta, ya que es usado tanto por oficialistas como por opositores como Martín Lousteau y Juan Manuel Urtubey.

“Es el uniforme perfecto para todos los días”, sostiene sobre la estrategia del negocio que va detrás del slow fashion, es decir, que no busca la moda de la temporada sino que quiere posicionarse como un clásico. Los zapatos son 100 por ciento de cuero y buscan tener una larga duración ya que no hay una colección o temporada específica. “Me interesa la moda como un lifestyle en general. Es para personas que se visten siempre igual y no les interesa la tendencia”, dice Greco.

Gracias a la exposición que consiguió de la mano de Macri, la empresa fundada hace cinco años aumentó su facturación 500 por ciento en 2016. Aunque en un principio tuvo que convencerlo de que los use por medio de una carta, Posco ya se convirtió en un elegido del guardarropa del presidente. “El día de las últimas elecciones legislativas los usó como amuleto”, comenta Greco sobre el empujón de visibilidad que le dio. Hoy vende entre 700 y 800 zapatos por mes sobre los 1000 que se producen y, además de políticos, los usan figuras como Marcos Galperín de MercadoLibre y el periodista Andy Kusnetzoff.

Cuando empezó solo necesitó de $ 5000 como inversión inicial y una máquina de coser. En la actualidad cuenta con una facturación proyectada para 2017 de $ 13 millones, 12 empleados, dos locales y uno por abrir en Recoleta. A pesar de haber estudiado arquitectura, Greco siempre tuvo un espíritu emprendedor que lo llevó a apostar por el negocio. Ahora, sostiene que quiere darle un giro a la marca para llevarla hacia una experiencia integral de consumo en las tiendas, en la que podrá implementar sus conocimientos como arquitecto. “La marca creció dentro del canal multimarca, pero estamos haciendo un pasaje para llevarla a tiendas propias porque creemos que así hay más rentabilidad”, analiza.

La nueva tienda 100 por ciento propia tendrá un concepto novedoso ya que será la sucursal más grande de la marca –con 60 metros cuadrados versus 30 metros cuadrados en el resto–, tendrá una estética de fábrica y se venderá café Ninina para brindar una experiencia completa. “Le hacíamos los zapatos a Ninina cuando abrió, por eso queremos que ahora nos acompañen”, relata Greco.

Para 2018, el creador de la marca tiene la intención de abrir tres locales más, todos con inversión propia. Sin embargo, la compañía también tiene su foco puesto en el comercio electrónico para potenciar la expansión en el canal tradicional y en el mundo digital. Así, un 20 por ciento de la facturación proviene del e-commerce, aunque Greco apuesta por un formato omnicanal en el que la tienda virtual y la física estén integradas. “Los locales hacen a la experiencia y al reconocimiento de las marcas y, a su vez, traccionan ventas a la plataforma de e-commerce. Nos pasa mucho que nos ven en la tienda y después compran por Internet”, menciona Greco sobre el comportamiento de los shoppers.

F Florencia Lippo