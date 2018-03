Colaborar e innovar, dos prioridades para el sector emprendedor

Entre las destacadas figuras de la escena política, económica y empresarial del país y la región que participaron de la segunda edición del Argentina Summit de The Economist, la organización del foro reservó también un destacado espacio para el sector emprededurismo. Es que el cuarto panel de la jornada organizada por la publicación inglesa, que se llevó a cabo durante este jueves en Buenos Aires, estuvo dedicado a la innovación colaborativa y contó con la presencia de cuatro representantes y referentes del sector.

Andrea Grobocopatel, creadora de la fundación FLOR y co chair del W20; Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre; Gabriela Korovsky, cofundadora de Urban Communication Group; y Nicolas Berenfeld, fundador de las startups Trideo –que ofrece servicios de impresión 3D– y WeBio –dedicada a la biotecnología–, participaron del panel titulado “Colaborar para innovar”. Y, por espacio de 40 minutos, compartieron sus visiones respecto al estado del emprendedurismo en el país, las condiciones para que continúe fomentándose, y el desafío de alcanzar una mayor colaboración entre ellos y así alcanzar una mayor innovación.

El primero en tomar la palabra fue Arnt, quien tras ser consultado sobre cómo el Estado puede estimular la innovación y el desarrollo de emprendimientos expresó que “por lo general, la innovación florece cuanto más sola se la deja”. “También sería un error decir que el Estado no tiene un rol para jugar. Creo que esa intervención estatal tiene que ser quirúrgica, y muy consciente de que demasiada intervención en materia de innovación suele ser contraproducente”, consideró.

Sobre este tema, Berenfeld compartió su experiencia y recordó que durante sus primeros años como emprendedor: “Al principio el mercado argentino era completamente cerrado, lo que también nos permitió desarrollar Trideo casi sin competencia. Con el cambio de Gobierno, debimos adaptarnos para poder competir con compañías de afuera y pudimos hacerlo, y al mismo tiempo conseguir mejores componentes para nuestros equipos a mejor precio. Pasamos de ver qué productos conseguíamos para producir para el mercado local a analizar cómo mejorar para acortar esta brecha tecnológica que existía con compañías líderes de esta industria a nivel mundial”.

Consultada sobre el rol que puede jugar la mujer en el desarrollo de la innovación, Grobocopatel explicó: “La única forma de ser más creativos, más innovadores, es incorporando más diversidad en todos los espacios donde estemos. No tengo dudas de eso, y por eso desde la fundación, y ahora como co chair del W20, trabajo para que haya cada vez más mujeres en puestos de decisión, y más incorporadas al mercado laboral”. “En el W20 estamos trabajando para llevar este tipo de propuestas concretas al G20. Creemos que necesitamos incluir a las mujeres financieramente. El 25% del PBI del mundo aumentaría si incorporáramos a las mujeres no sólo en las empresas sino también como empresarias. La diversidad aporta, y el rol de la mujer es fundamental” agregó.

Korovsky, por su parte, abordó la posibilidad de que la inclusión de la sustentabilidad como prioridad en las empresas implique una oportunidad para el desarrollo de la innovación. Al respecto, dijo: “Estamos experimentando dificultades sociales y ambientales muy críticas. En América Latina se nos presentan dificultades muy fuertes en lo social, en términos de igualdad de género y de inclusión de los sectores menos favorecidos. Creo que la sustentabilidad puede generar no sólo una mayor innovación sino también un mayor desarrollo económico. El éxito de la sustentabilidad es que pueda generar un triple impacto, no sólo económico”.

Por último, los cuatro referentes del sector emprendedor que participaron del panel coincidieron en la importancia de la colaboración como plataforma para impulsar mayor innovación. Arnt destacó el concepto de corporate venture capital, mediante el cual compañías como Mercado Libre apoyan a emprendimientos más pequeños que, además, le permiten nutrirse de la innovación que se produzca en ellos. Grobocopatel, en tanto, subrayó los beneficios del sistema de sociedades de garantía recíproco, que permite fomentar y extender los alcances de líneas de financiamiento.

Berenfeld, en tanto, resaltó que “cada día existe una mayor colaboración entre las startups”. “De ambos lados se brinda y aprende mucho”, dijo. Mientras que Korovsky expresó que “para las PyMEs el acceso al financiamiento es muy complejo, y creo que la colaboración es la única vía posible para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante”, destacó.