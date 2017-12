Chivas Regal continúa premiando a emprendimientos con impacto social

“¿Por qué no existen más concursos como éste?”, se preguntó, como una expresión de deseo, Gonzalito Rodríguez. La tercera edición local del Chivas Venture, el concurso global que distingue a los emprendimientos con impacto social más destacados del mundo, estaba llegando a su fin. Y el periodista –que oficiaba como conductor del evento– reflejaba así la sensación que sobrevoló durante la noche en la que se elegiría al emprendimiento que representará a la Argentina y Uruguay en la final global del concurso.

Chivas Venture es la iniciativa global con la que Chivas Regal busca detectar, seleccionar y promover emprendimientos que desempeñen una actividad económica y que, a su vez, tengan un impacto positivo en su entorno. Y significa, para miles de emprendedores de todo el mundo, una valiosa oportunidad para desarrollar sus proyectos con fines solidarios.

“La plataforma surge como consecuencia del ADN de Chivas Regal. El corazón de la compañía es la generosidad, y el Chivas Venture nace como una respuesta a esa intención de querer retribuir a las comunidades de las que Chivas forma parte”, explica Sofía Hourcade, Responsable de Marketing de Chivas Regal y es quien está a cargo de la plataforma Chivas Venture en Argentina.

Desde el lanzamiento de esta plataforma, que en este 2017 celebra su cuarta edición a nivel global y tercera en el plano nacional, más de 6.000 emprendedores sociales de todas partes del mundo participaron del concurso. ¿El motivo? Cada año, Chivas Regal selecciona a los proyectos más destacados y les brinda la posibilidad de competir en la final global del Chivas Venture, en la que se reparten U$S 1.000.000.

Cientos de emprendedores, pertenecientes a 29 países de los cinco continentes, han participado de las 27 ediciones locales del Chivas Venture 2017. De ellos surgirán los proyectos ganadores que participarán de una aceleración exclusiva de una semana en The Skoll Centre for Social Entrepreneurship, de la Universidad de Oxford, y que participarán de la gran final del Chivas Venture, que se realizará en Ámsterdam en mayo de 2018. Allí, los emprendimientos ganadores competirán por U$S 1.000.000, que se entregarán en dos etapas: una de crowdfounding, en la que se repartirán U$S 200.000 a través de una votación online de los proyectos, y otra en la que se seleccionarán a los 5 emprendimientos más destacados a nivel global, entre los que se otorgarán los US$ 800.000 restantes.

En el plano local, más de 80 proyectos fueron presentados para participar del concurso que comprende a emprendedores de la Argentina y Uruguay. Tras analizarlos, Chivas Regal seleccionó a los cinco emprendimientos más destacados. Y sus impulsores llegaron a la noche del miércoles 6 de diciembre con la ilusión de ser elegidos para representar a estos dos países en las fases finales del Chivas Venture a nivel global.

Los emprendedores locales que participaron de la final local fueron María Celeste Medina, creadora de ADA; Adriana Marina, de Animaná; Emanuel Malvezzi de Club Solidario; Carlos Costa, de OTTAA Project; y Marcelo Sus, de Red de Alimentos Compartidos.

ADA es un proyecto que tiene por objetivo capacitar y fortalecer a las mujeres para que puedan acceder a trabajos formales y desarrollarse en la industria tecnológica, en donde suelen tener pocas oportunidades. Animaná es una compañía de indumentaria que trabaja con comunidades de los Andes en la fabricación y exportación de fibras naturales. Club Solidario busca destronar a los clubes de beneficios de los dos principales diarios del país a partir de un sistema que premie la solidaridad con cupones de descuento en comercios. OTTAA Project es una plataforma tecnológica que se propuso desarrollar un software que le permita comunicarse, de forma más simple, a todas aquellas personas que no puedan hacerlo por tener algún tipo de discapacidad. Y Red de Alimentos Compartidos es una organización que nació en Uruguay, que recolecta las frutas y verduras que iban a ser desechadas, y clasifica aquellos alimentos que están en buen estado para distribuirlo entre personas en situación de vulnerabilidad.

Como cada año, la elección del proyecto ganador en el plano local estuvo en manos de un jurado compuesto por destacados representantes del emprededurismo social en la Argentina, por dos de los ganadores de ediciones anteriores y por el Director de Marketing de Pernod Ricard para Argentina y Uruguay. En esta edición, dicho jurado estuvo confirmado por Matías Kelly, titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina; Silvia Torres Carbonell, subsecretaria de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Directora Académica y estratégica en IAE; Lucas Campodónico, Director General de B-Eco (Green Bondi, Greca, Ecomanía y La Bioguía); Natalia Ca, socia creadora de Inclúyeme y actualmente directora de Proyectos en Imagine Lab Argentina y ganadora de Chivas Venture 2015; Alejandro Malgor, Co-Fundador de Xinca, una compañía mendocina que produce zapatillas con reciclado de neumáticos y telas en desuso – proyecto ganador de Chivas Venture 2016 y Federico Rubinstein Director de Marketing de Pernod Ricard para Argentina y Uruguay.

“Por el nivel de los proyectos presentados, nos costó mucho elegir a un ganador. En todos vemos potencial, vemos futuro”, dijo Silvia Torres Carbonell, en representación del jurado, minutos antes de que se diera a conocer al ganador. “En nombre del jurado, queremos felicitar a todos y agradecer a Chivas por realizar este concurso”, agregó.

Tras escuchar la presentación realizada por los representantes de cada uno de los proyectos finalistas, el jurado eligió a OTTAA Project como el ganador del concurso local de Chivas Venture 2017. Consultado sobre el significado de esta distinción, Carlos Costa, co creador del emprendimiento, explicó: “Pasar a la siguiente etapa nos da la posibilidad de seguir desarrollando nuestro nuevo producto, una vincha que lee la actividad eléctrica del cerebro, y así estar más cerca de mejorar la calidad de vida de las personas que están completamente paralizadas”.

El jurado de la edición local de Chivas Venture 2017, junto a Carlos Costa.

Carlos Costa, ganador del concurso local de Chivas Venture 2017.