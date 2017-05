Las tres carreras universitarias que recomienda Bill Gates

En el hemisferio norte, la temporada de togas y birretes acaba de empezar. Inspirado en los pensamientos reflexivos que atraen este tipo de momentos en la vida de una persona, Bill Gates le escribió una carta dirigida a la "Clase del 2017" en la que reveló qué carreras elegiría seguir él hoy si su objetivo fuera, nuevamente, crear desde cero una compañía como Microsoft.

"¡Felicitaciones! Acaban de lograr algo que yo nunca pude hacer: obtener un título universitario”, comenzó diciendo el filántropo en la misiva a todos los graduados de los Estados Unidos y Europa. “Nuevos graduados me piden de manera frecuente consejos sobre qué carreras seguir. Yo tuve la suerte de estar en mis 20s cuando la revolución digital comenzaba a ponerse en marcha, y Paul Allen y yo tuvimos la suerte de moldearla. (Lo que explica mi falta de título universitario –dejé la escuela porque teníamos miedo de que la revolución sucediera sin nosotros como parte de ella–). Pero si estuviera allí afuera hoy en día buscando la misma clase de oportunidades para generar un gran impacto en el mundo, consideraría tres campos de estudio", agregó luego.

Para Gates, las opciones más congruentes con ese objetivo serían carreras relacionadas a la inteligencia artificial, la energía o las biociencias. En el primer caso, porque según el fundador de Microsoft "recién estamos comenzando a indagar en todas las formas que esta (la inteligencia artificial) hará más productivas y creativas las vidas de las personas"; en el segundo, "porque haciéndola (a la energía) más limpia, accesible y confiable será esencial para combatir la pobreza y el cambio climático"; y en el último campo; porque ellas "están llenas de oportunidades para ayudar a la gente a vivir una vida más larga y saludable”.

Además, el legendario empresario develó otras enseñanzas que aprendió durante su vida post universitaria. "La inteligencia no es tan importante como creí que era, y además puede tomar muchas formas distintas. En los comienzos de Microsoft creía que si podía escribir un código excelente, también podría gestionar bien a la gente o liderar un equipo de marketing o hacer cualquier otra tarea. Estaba equivocado sobre ello. Tuve que aprender a reconocer y apreciar los distintos talentos de las personas. Cuanto más temprano lográs hacer eso, más rica será tu vida", confesó.

Cerca del final de su carta, el informático se lamentó por no haber entendido más temprano en su vida "cómo luce la inequidad realmente", algo que no conoció hasta que viajó a África. Del mismo modo, el filántropo alentó a sus lectores a rodearse "de gente que los desafíe, les enseñe y los empuje a ser una mejor versión de ustedes mismos".

"Si pudiera darle a cada uno de ustedes un regalo de graduación, sería una copia de “The Better Angels of Our Nature”, de Steven Pinker. Después de tantos años de estudio, probablemente no estén tan interesados en leer un libro de 700 páginas, pero por favor agréguenlo a su lista de lectura. Es el libro más inspirador que leí en toda mi vida", añadió Gates, para concluir deseando: “Buena suerte a todos. Este es un gran momento para estar vivos. Espero que puedan hacer lo mejor de él”.