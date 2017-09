Venta ilegal callejera: la cantidad de puestos cayó 62,5% interanual en la Ciudad

Un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reveló que, durante el mes de agosto, continuó cayendo la cantidad de puestos de venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al trabajo, elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC, en el último mes se observó una disminución de los puestos en un 62,5% interanual, y de 7,9% en relación a julio de 2017.

El trabajo realizado por la entidad detectó un total de 654 puestos de venta ilegal callejera en la zona relevada. La misma, informó la CAC, comprendió las zonas de Liniers, Once y Microcentro; las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Cabildo, Juramento, 9 de Julio, Callao y Avenida de Mayo; las calles Perú y Lavalle; las estaciones Once de Septiembre, Retiro, Constitución, Belgrano C. y Lacroze; Plaza de Mayo y Parque Rivadavia.

De los 654 puestos hallados, 299 fueron detectados en la zona de Liniers, mientras que Avenida José León Suárez al 100 fue la cuadra con más puestos observados, con un total de 81. Además, el trabajo exhibió que los rubros más comercializados fueron Indumentaria y calzado, que abarcó un 28,7% del total, y Alimentos y bebidas, con 22,1%.

Por su parte, se registró también una caída en los casos de piratería al descubrirse un total de 214 casos. La misma fue de 5,7% respecto a julio de 2017, y del 62,3% en relación a agosto de 2016.