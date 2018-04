Un estudio revela que en los países más desarrollados se trabajan menos horas

Durante 2014, un trabajador en Camboya destinó –en promedio– unas 2510 horas anuales a su trabajo y percibió por ello una media de US$ 3124. Si hubiera estado en Alemania, probablemente habría trabajado muchas menos horas y percibido un ingreso considerablemente mayor, ya que en dicho país el promedio de horas trabajadas asciende a casi 1420 horas anuales, y el PBI per cápita, a valores constantes del año 2011 ajustado por la Paridad del Poder Adquisitivo, fue de unos US$ 43.417.

Los países en los que más horas se trabajan no suelen ser los más ricos. Esta es, al menos, una de las principales conclusiones del estudio “Working Hours”, publicado por el economista e investigador Max Roser, en el sitio Our World in data de la Universidad de Oxford. En el trabajo se exhibe que los habitantes de los países más desarrollados del mundo trabajan muchas menos horas que las que destinan los empleados de países en las que el PBI per cápita es menor.

El trabajo exhibe la relación existente entre la cantidad anual de horas trabajadas –en promedio– en 2014 en múltiples países del mundo y los datos del PBI per cápita registrado en dicho año, a valores constantes del año 2011 ajustado por la Paridad del Poder Adquisitivo, tomados del Banco Mundial.

Entre los países que exhibieron menor rendimiento económico por hora trabajada durante 2014 se destacan, además de Camboya, los casos de Bangladesh, Vietman o Pakistán. En el primero de ellos se trabajó un promedio de 2371 horas por año y el PBI per cápita ascendió a US$ 2973 anuales. En Vietman, la media de horas trabajadas en dicho año fue de 2339 y los ingresos per cápita se situaron en torno a los US$ 5370 anuales; mientras que en Pakistán se destinaron en 2014 un promedio de 2282 anuales al trabajo y el PBI per cápita fue de US$ US$ 4576.

En contraste con lo que ocurrió en los países mencionados previamente, Luxemburgo exhibió la proporción más rentable en cuanto a los ingresos percibidos y la cantidad de horas trabajadas. Allí, el promedio de horas trabajadas fue de 1501 anuales, mientras que el PBI per cápita ascendió a US$ 93.829 por año. Una situación similar se dio en Noruega, en donde el promedio de horas trabajadas por año fue de 1426 y los ingresos anuales se ubicaron en torno a los US$ 63.286 por persona; en Suiza, donde el promedio anual fue de 1568 horas trabajadas y de US$ 56.680 de PBI per cápita; y en Holanda, país en el que los ingresos promedio durante 2014 fueron de US$ 45.668 anuales y las personas destinaron un promedio de 1419 horas a sus trabajos.

Situación particular se exhibe en Singapur y Hong Kong, los únicos Estados en los que la cantidad de horas trabajadas es elevada y a su vez registran un alto nivel en cuanto a PBI per cápita. En el primero, los ingresos medios durante 2014 fueron de alrededor de US$ 80.305, pero sus habitantes trabajaro una media de 2262 horas anuales. Mientras que en el segundo, se trabajaron 2234 horas anuales en promedio y se percibió una media de US$ 52.700.

La situación en la región

De los países de América del Sur, Ecuador fue el que presentó el promedio más alto de horas trabajadas. En 2014, sus habitantes destinaron una media de 2085 horas a su empleo, pero el PBI per cápita fue de US$ 10.922. Situación contraria se dio en Uruguay, donde los ingresos anuales registraron una media de US$ 19.827 y el promedio de horas trabajadas fue el menor de la región: 1592 horas anuales.

El país sudamericano que mayores ingresos per cápita registró durante 2014 fue Chile, con US$ 22.226, pero también fue uno de los estados de la región en los que se trabajaron más horas, con un en promedio apenas superior a las 1990 horas anuales. Mientras que en la Argentina, el PBI per cápita fue menor (US$ 18.797), pero también lo fue la cantidad de horas trabajadas en promedio (alrededor de 1776 horas por año).

Brasil, por su parte, exhibió que durante ese año se trabajaron un promedio de 1711 horas, y el PBI per cápita fue de US$ 15.371. Es decir, se trabajó menos que en la Argentina pero también los ingresos promedio fueron menores.