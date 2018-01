Shutdown en los Estados Unidos: qué significa y qué consecuencias puede tener en la mayor economía del mundo

Se trata de un cierre parcial de sectores no esenciales de la administración pública, que no pueden funcionar hasta que el Congreso apruebe el presupuesto.

Desde el sábado, Estados Unidos se ha visto en la necesidad de cerrar parcialmente sectores no esenciales de la administración pública. La medida, que afecta a unos 800.000 trabajadores, se debe a la imposibilidad de que los legisladores estadounidenses alcancen un acuerdo para aprobar el presupuesto para el corriente año fiscal, y así garantizar el financiamiento de esas áreas.

El último presupuesto aprobado por el Congreso de los Estados Unidos expiró el 30 de septiembre de 2017, día en el que culminó el año fiscal. Desde entonces, el gobierno de Donald Trump debió aprobar 3 prórrogas –de un mes cada una– para garantizar el funcionamiento del Estado. El sábado último, sin embargo, venció la ampliación presupuestaria acordada en diciembre y desde entonces el partido republicano, que comanda Trump, trabaja para lograr un consenso con los legisladores demócratas y así aprobar un nuevo presupuesto nacional.

De acuerdo a un estudio elaborado por la calificadora S&P Global en diciembre último, cada semana de este shutdown le costará a los Estados Unidos unos US$ 6500 millones, producto de la caída que provocará en la actividad económica del país. Estos US$ 6500 millones representan un 0,2% del crecimiento del PBI registrado en el último trimestre de 2017.

Además, el cierre parcial de la administración pública estadounidense podría provocar una importante pérdida en la generación de empleo. Según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, el último shutdown registrado en el país, que sufrió el gobierno de Barack Obama en 2013, ocasionó que no se crearan 120.000 nuevos empleos en el sector privado. El trabajo realizado por S&P Global estimó en diciembre que este nuevo shutdown provocaría una pérdida similar en la creación de empleos.

Antecedentes

El shutdown que comenzó este sábado en los Estados Unidos representa el decimonoveno en la historia del PAÍS. Una nota publicada por The Washington Post en septiembre de 2013, durante el último cierre parcial de la administración pública estadounidense, repasó cada uno de ellos.

De acuerdo al artículo, el primero tuvo lugar en 1976, durante la presidencia del republicano Gerald Ford, y duró 10 días. Le siguieron 5 cierres entre 1977 y 1979, todos ellos bajo la presidencia del demócrata Jimmy Carter. Su sucesor, el republicano Ronald Reagan, fue quien más veces lo sufrió, con un total de 8, entre 1981 y 1987, aunque ninguno superó los tres días.

Durante el gobierno del republicano George Bush (padre) tuvo lugar un cierre, en 1990. Mientras que en la presidencia del demócrata Bill Clinton se registraron dos, en 1990 y 1995 –este último se extendió por 21 días y representa el más largo de la historia estadounidense. El último shutdown, como se menciona previamente, se dio en 2013 bajo la presidencia de Obama, y duró 16 días.

Consecuencias del shutdown

Desde el sábado, la vida cotidiana en los Estados Unidos se ha visto afectada. Pero no se trata sólo de que algunos museos, monumentos o parques nacionales permanecerán cerrados u operando con capacidad limitada. Un artículo publicado por la agencia Bloomberg recopiló todos los servicios que se verán reducidos o afectados. Entre ellos, el sistema de salud pública, la justicia, las fuerzas de seguridad y la actividad económica del país.

Alrededor de la mitad de los trabajadores del Ministerio de Salud y Servicios Sociales no trabajará durante el shutdown. Esto, revela el artículo, tendrá consecuencias tales como que durante este período el gobierno dejará de emitir credenciales de seguridad social, o que el instituto nacional de salud –que se encarga de tratar a personas que no responden a los tratamientos habituales– dejará de admitir nuevos pacientes. La justicia continuará operando, aunque el Departamento de Justicia suspenderá los litigios civiles. La Comisión Federal de Comercio, además, dejará de investigar aquellos casos no relacionados a fusiones.

La actividad económica también se verá afectada. Más del 83% de los casi 90.000 empleados del Departamento del Tesoro no acudirán a sus trabajos. La comisión de comercio de futuros de commoditiesdejará de investigar nuevas acusaciones; la IRS (la agencia federal encargada del sistema tributario del país) tardará más en realizar las devoluciones de impuestos; y el principal regulador de Wall Street sólo contará con 300 de sus 4600 empleados trabajando durante el shutdown.

T Tomás Carrió