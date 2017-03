Sean Summers, de MercadoLibre: "Los empresarios no necesitan ayuda del Gobierno sino reglas claras"

Desde que Marcos Galperín la fundó en 1999 hasta la actualidad, hay algo que MercadoLibre nunca encontró: su techo. En 2016 reportaron ventas por US$ 844,4 millones e ingresos por US$ 136,4 millones, un 29 por ciento más que el año anterior. Además, anunciaron inversiones por US$ 100 millones para los próximos 5 años en la Argentina.

La tradicional plataforma de comercio electrónico (Marketplace, como le dicen ellos), es el centro del ecosistema, alrededor de la que orbitan otras unidades de negocio. Pero ya no es la más importante: en el tercer trimestre del año pasado fue superada en volumen transaccionado por Mercado Pago, el PayPal argentino. Claro, Mercado Pago controla buena parte de lo que sucede en el Marketplace, y a la vez crece a triple dígito por fuera.

Esto se desprende del análisis del negocio que realiza Sean Summers, vicepresidente de la unidad de la unidad de negocios Marketplace de MercadoLibre, desde las oficinas que la compañía tiene en Vicente López.

¿Qué porcentaje de visitas a la plataforma se produce mediante smartphones?

Casi el 60 por ciento. A principio de 2014, ese número era menos del 10. Y es cuestión de tiempo para que sea el 95. No solo se ingresa con nuestra aplicación, sino también mediante el navegador. En cuanto a las ventas, un tercio se producen en celulares.

Al brindar servicios por fuera de la plataforma, ¿MercadoPago puede tener una curva de crecimiento más pronunciada que MercadoLibre?

En el tercer trimestre del año pasado, por primera vez, la plataforma de pagos pasó a ser más importante que el e-commerce. En la región, mientras que MercadoPago transaccionó US$ 2100 millones, el Marketplace llegó a US$ 2000 millones. El nivel de penetración es enorme. En Brasil, por ejemplo, todas las transacciones en MercadoLibre se hacen con MercadoPago.

Además, la plataforma de pagos está creciendo a tres dígitos por fuera de nuestro marketplace. Es un producto muy apetecible para cualquiera que quiera hacer pagos online. Y ahora también offline, porque con MercadoPoint ahora se pueden hacer cobros con el celular.

Además de la oferta tradicional compiten contra sitios específicos, como es el caso de las ofertas en automóviles e inmuebles. ¿Son espacios para seguir creciendo? ¿De qué manera?

Sí, mucho. Nosotros somos un sitio generalista, pero hemos tratado de entender qué necesidades específicas tiene cada categoría. No es lo mismo comprar un auto que una computadora o ropa, entonces hemos sumado funcionalidades a la plataforma. Esto lo hacemos para mejorar la experiencia: hace cinco años, el consumidor podía tolerar algunas cosas si el proceso de compraventa era más trabado. Pero ahora no. Vendedores y compradores tienen altas expectativas, saben que es una industria en serio y quieren soluciones más desarrolladas.

¿Quién es hoy el competidor de MercadoLibre?

El mundo offline. Competimos contra el comportamiento de agarrar el auto e ir a comprar algo afuera. Por el grado de evolución de la industria, no creemos que lo importante para nosotros sea la participación en el mercado. Nuestro rol como líderes es hacer crecer la torta. Por eso trabajamos para cambiar los hábitos de consumo y que busquen más conveniencia. La gente hoy está a full, tiene poco tiempo. Entonces le vienen bien soluciones que le simplifiquen la vida.

En Estados Unidos, empresas como Amazon y Google están experimentando realizar entregas de productos con drones. ¿Planean con MercadoEnvíos algo similar o estamos muy lejos?

Yo creo que estamos muy lejos. En algún momento, en ciudades de alta densidad de población podría llegar a suceder, pero lo veo muy difícil. En Latinoamérica la infraestructura de logística tiene muchos temas anteriores por resolver. Me parece súper interesante y eventualmente va a llegar, pero estamos a años de que ocurra.

2016 fue un año difícil para el consumo en la Argentina. ¿Esto los afectó o se mantienen al margen de los vaivenes coyunturales?

No nos afectó demasiado, tuvimos un buen año. El consumo estuvo muy planchado en canales offline, y muchas empresas se volcaron a MercadoLibre. Varios de los grandes retailers se volcaron a nuestras plataformas. Hemos ayudado a que muchas compañías que tuvieron un año difícil en ventas puedan compensar un poco por nuestros canales.

Según cómo esté el clima del mercado, ¿notan que se consumen más o menos determinados productos o categorías?

Según la coyuntura, no. Se ven cambios a lo largo del tiempo. El consumo que primero se popularizó es el de electrónica, como en todo el mundo. En los últimos cinco, ocho años, hubo menos dependencia de esa categoría, y aumentaron moda, deporte, autopartes, hogar, muebles y jardín. Igualmente, electrónica sigue siendo el líder.

El gobierno nacional tuvo varios gestos y se mostró muy amigable con empresas como MercadoLibre. ¿Cómo vivieron el cambio de ciclo? ¿Los favoreció en algún aspecto?

Tenemos tanto trabajo que hacer y tanto espacio para seguir creciendo que no nos focalizamos en el entorno gubernamental. Lo que ayudó es que cambió el humor, y eso favorece tanto al e-commerce como a cualquier industria. Hay un mejor ambiente de negocios, pero a nosotros no nos cambió la dinámica. Como emprendedores o empresarios no necesitamos ayuda del gobierno, necesitamos reglas claras. Celebro que haya más diálogo y debates constructivos.

El año pasado tuvieron un cambio importante, que fue la salida de Marina Díaz Ibarra como Country manager de Argentina. ¿A qué se debió? ¿Planean reemplazarla?

Marina trabajaba para mí. Fue una gran adquisición. Estuvo con nosotros un año y medio más o menos. Esta compañía invita mucho a emprender, y mucha gente se ha ido a hacer sus propios proyectos. Vemos como algo natural que a uno le pique el bichito de emprender. Aún no he buscado un reemplazo muy activamente, pero cuando encuentre al candidato correcto, lo contrataremos. Le ponemos mucho foco a la gente que traemos, porque en este negocio la gente es la que hace la diferencia. En el mientras tanto, me acerqué más al equipo de Argentina, porque tengo responsabilidad regional. Pero no tuvo ningún impacto su salida, es una organización que trabaja mucho por equipo. Está todo armado para que la maquinaria fluya.

¿Cuál es tu análisis de los resultados del negocio que obtuvieron?

Tuvimos muy buenos resultados en todas las métricas, tanto en volumen de ventas como en dinero. Lo que me deja más contento es que todos los negocios del ecosistema crecieron. Y geográficamente también, nos fue bien en todos los países. Brasil históricamente es el 50 por ciento del negocio, y fue un año espectacular, debemos ser una de las compañías que más creció en el país. Y en todos los grandes países tuvimos buenas performances, como Argentina, México, Venezuela, Colombia, Uruguay y Chile.

Mencionás que en Venezuela les fue bien, ¿no es un mercado difícil?

Hace años que nos va muy bien en Venezuela. Es una población muy volcada al comercio electrónico y somos referentes.

¿Planean cruzar las fronteras de América latina?

No veo una razón para ir a otra geografía. Tenemos muchas oportunidades acá. Hay que saber dónde se puede agregar valor; somos latinos, esto es lo que conocemos. Hay tanto trabajo que hacer que nos podemos entretener por los próximos 20 años.

Anunciaron inversiones por US$ 100 millones para los próximos cinco años. ¿A qué se destinarán?

Empezamos a construir un nuevo edificio corporativo en Saavedra, donde seremos una de las principales empresas. Estamos ampliando nuestros centros de desarrollo en Córdoba y San Luis, y arrancando en el polo tecnológico en Parque Patricios. Y planeamos llegar a 5000 empleados en la región. Hoy somos más de 4000, la mitad en la Argentina.

