Qué encuestadoras estuvieron más cerca del resultado final en sus predicciones

En algunas elecciones, la publicación de los resultados provisionales no es solo una revelación preliminar de quiénes resultaron ganadores. En muchos casos, esos datos demuestran también cómo muchas de las encuestadoras de opinión pública que intentaron predecir el éxito o fracaso de algún político en particular finalmente fallaron. Y en ese sentido, las PASO legislativas de este año no fueron la excepción.

Cronista.com compartió el pasado viernes 11 de agosto un monitor con las predicciones de cada encuestadora. Y según esa herramienta, nada más que unas pocas entidades previeron el empate técnico que posiciona al candidato de Cambiemos como ganador sólo por un par de céntimos –y hasta el momento de la redacción de esta nota–. Con una apuesta del 33,9 por ciento de las probabilidades de voto para Esteban Bullrich y otro 33,5 por ciento para Cristina Kirchner, la empresa Opinaia fue una de las que más se acercó al escenario actual en lo que respecta a la contienda por ganar la mayor cantidad de bancas correspondientes a la provincia de Buenos Aires en el Senado.

Como ella, Aragon separó sólo por un décimo a los votos esperados para el candidato oficialista (30,3%) de aquellos que imaginaron destinados a la ex jefa de Estado (30,4%); una diferencia similar a la estimada por Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM),que previó una tendencia de voto del 32,7 por ciento para el primer candidato y 33 por ciento para la segunda.

Del resto, sólo la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) dio como ganador por más de un punto al ex ministro de Educación a nivel nacional, a quien otorgó un 37,63 por ciento de los votos estimados por sobre el 35,72 por ciento que auguró conseguiría Unidad Ciudadana.

Luego de las anteriores, hubo otras organizaciones que no tuvieron un mal desempeño en precisión. Estableciendo como primer cifra la de Cambiemos y segunda la del kirchnerismo, Promedio auguró un resultado final de 31,48% vs 33,84%; Analía del Franco, de 31,1% vs 33,9%; Aresco, del 30,1% vs 32,1%; Opolit, de 31,5% vs 33,5%; y Taquion, de 33,2% vs 34,8%.

Finalmente, quienes más alejaron en porcentaje a ambos candidatos fueron Management & Fit (28,1% vs 32,2%), Analogías (32,2% vs 36,9%), Query (31,8% vs 38,6%), CEOP (30,3% vs 34,4%), Rouvier & Asociados (31,8% vs 35,1%) y González y Valladares ( 26,1% vs 29,7%).