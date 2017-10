Marcó del Pont cuestionó la suba de tasas dispuesta por el BCRA: “La inflación se muere de risa”

En declaraciones a Radio Cooperativa, la ex titular del BCRA advirtió también que el aumento en las tasas asisten a la "lógica de bicicleta financiera”.

La ex presidenta del Banco Central (BCRA) Mercedes Marcó del Pont criticó la suba de tasas dispuesta ayer por el BCRA y señaló que se asiste a una "lógica de bicicleta financiera a todo trapo". En declaraciones realizadas a Radio Cooperativa y difundidas por la Agencia DyN, la ex titular de la entidad monetaria dijo: "Lo que es más triste es que esa bicicleta financiera está promovida por la política pública, por el Banco Central, que con estos sucesivos aumentos de la tasa de interés ha generado una burbuja financiera muy costosa".

La economista señaló también que "estamos en una lógica de bicicleta a todo trapo y lamentablemente están todos pensando, los que tienen excedente o ahorros, cómo gana más plata no produciendo, sino haciendo algún tipo de operatoria financiera". "Ese aumento de la tasa de interés, además, no hace mella en la inflación. Por un lado la inflación se muere de risa con el aumento de la tasa de interés, y la economía se ha sumergido en una en la que nadie produce, a nadie le conviene producir y la mete en este rendimiento que no existe en el resto del mundo", agregó.

Para la ex titular del Central, la situación "es muy preocupante” y que representa “la pérdida de la importancia del trabajo como lógica del crecimiento".

El BCRA había aumentado ayer 1,5% su tasa de política monetaria, llevándola de 26,25 a 27,75 puntos porcentuales. La medida respondió al aumento de inflación registrada en septiembre, que se ubicó en 1,9% según las estimaciones del Indec. En un comunicado, el BCRA dijo que "seguirá manteniendo un claro sesgo antiinflacionario hasta que la inflación núcleo quiebre los valores registrados desde mayo y el proceso de desinflación converja hacia el objetivo de una inflación de 10% ± 2% para 2018".