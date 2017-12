Macri, Galperín y Jack Ma, optimistas ante el futuro del mercado laboral

Está mañana, en el CCK, comenzó el foro empresarial, en el marco de la 11° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El presidente Mauricio Macri y el director General de la OMC, Roberto Azevedo, fueron los encargados de dar las palabras de bienvenida.

En primer lugar, Macri aseguró que los focos del encuentro son la reducción de la pobreza y la creación de empleo formal. En esa línea, rescató el valor de las PyMEs: "El comercio es una herramienta de transformación. Las PyMEs son el gran motor del empleo privado, con un gran rol social en países emergentes. Por eso es importante promover el comercio justo".

A continuación, el fundador y CEO de MercadoLibre, Marcos Galperín, hizo referencia a las transformaciones que está viviendo el mundo del comercio: "A medida que las economías se hacen digitales, miles de millones de personas se incorporarán a las clases medias". Sin embargo, sabe que el camino no será fácil: "Hay ganadores y perdedores, por eso hay resistencia. Pero a nivel global será positivo. Por eso los gobiernos tienen que generar las condiciones y resistir a la tentación del status quo".

Luego, el fundador y presidente Ejecutivo de Alibaba Group, Jack Ma, aseguró que para los empresarios siempre es fácil quejarse, pero que también hay que proponer ideas: "Por eso estoy acá". Y explicó los beneficios de la expansión de la tecnología: "Hace 200 años, el gobierno mundial era controlados por algunas personas. Hace algunos años, por 60 grandes empresas. Hoy, cualquier joven puede patentar una buena idea y tener socios. En el futuro no va a existir el made in China, sino el made in internet".

El empresario ejemplificó con su caso: Alibaba creó 33 puestos de trabajo en China. Y muchos de los comerciantes que trabajan con ellos ni tenían negocios hace cinco años. En relación a la regulación, sostuvo que debe buscarse un equilibrio: "Nadie es experto en el futuro. Hagamos políticas para facilitar el emprendedurismo y la innovación. Pero si hay demasiado control no se promueve la creación de nuevos proyectos, como sucede en Europa".

F Francisco Llorens