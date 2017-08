Los daños causados por el huracán Harvey podrían superar los US$ 100.000 millones

Las imágenes son impactantes, los daños provocados por el huracán Harvey, que ya acumula nueve víctimas mortales, lo posicionan como uno de las tormentas más devastadoras de la historia de Estados Unidos. Según informa Bloomberg, algunos analistas estiman que la cuenta final podría ser de US$ 30.000 millones en pérdidas.

El ciclón tropical de categoría 4 impactó con fuerza en el sureste de Texas, este estado no sufría un huracán desde que Ike ocasionó daños por US$ 13.000 millones en 2008. Según Chuck Watson, fundador de la firma especializada en análisis de catástrofes Enki Research, el impacto de las inundaciones en la industria energética de la región – mano de obra, red eléctrica y transporte – podrían costar US$ 30.000 millones; en tanto, el analista de seguros David Havens calculó que la cifra alcanzaría los US$ 100.000 millones.

En caso de acertar con este pronóstico, Harvey solo quedaría detrás de Katrina en cuanto a su poder destructor. La tormenta que azotó a Louisiana en agosto de 2005 es recordada como la más catastrófica, ya que se cobró más de 1800 vidas y, según el Deustsche Bank, registró pérdidas por US$ 119.300 millones.

De acuerdo a las estimaciones del representante de Enki Research, solo un tercio de los afectados por el huracán Harvey podrían recibir una indemnización por parte de las compañías aseguradoras. De acuerdo a lo informado por Business Insider, en el caso de Katrina un poco más del 60 por ciento fue asegurado por sus pérdidas, mientras que los afectados por el huracán Sandy en 2012 solo recibieron US$ 36.115 millones de los US$ 77.300 millones en pérdidas que ocasionó la tormenta.