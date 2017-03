Longobardi: "¿Quién va a invertir si está todavía en escena la señora de Kirchner?"

Bajo el título “Cuatro pilares para Argentina 2050”, el periodista Marcelo Longobardi; el director de la consultora Elypsis, Eduardo Levy Yeyati; el fundador de Educar 2050, Manuel Álvarez Trongé y el filósofo Santiago Kovadloff, dieron su mirada sobre la Argentina actual, los principales problemas que atraviesa y los desafíos que tiene de cara al futuro. El panel que se llevó adelante en el marco de la ExpoEFI 2017, estuvo moderado por José Del Río, adscripto a la Secretaria General de Redacción del diario La Nación.

“Honesto, ordenado y enfocado”, así definió el conductor de Cada Mañana al actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y consideró que tiene un rol histórico, a raíz de haber sucedido dos presidentes que “modificaron la escala completa de valores”. Y agregó: “Me parece que la respuesta a este rol histórico es la construcción de un proyecto de poder”. Así como también, que defina “quiénes son sus rivales”. Macri, resumió el periodista, “debe reformatear el orden político argentino completo”. Por último, alertó: “¿Quién va a invertir si está todavía en escena la señora de Kirchner?”.

“El gran desafío pendiente que tenemos es cómo salir de la vergüenza”, dijo Álvarez Trongé al iniciar su exposición. Luego de presentar el estado de situación actual en materia educativa, dio datos sobre pobreza y educación, para señalar que “los niños en edad escolar, casi en un 50%, están por debajo de la línea de pobreza”. Y cuestionó que, pese a que esta cifra “es una tragedia”, no fue “una noticia que nos ha conmovido”.

Luego de afirmar que “la tecnología le ganó la batalla al docente tradicional”, y que, por lo tanto, con docentes que fueron formados en el siglo anterior “no podemos estar cerca de las generaciones nuevas”, apeló a la tarea que deberá llevar adelante el Estado. Aunque advirtió que esta no se concretará si los ciudadanos no se lo exigen.

En el cierre de su exposición, el fundador de Educar 2050 afirmó que “mejor economía es mejor educación”. Para terminar, Álvarez Trongé dijo que el cambio Copernicano que debe hacer la Argentina es “empezar a discutir y no salir de un salón hasta que no discutamos un plan nacional de educación”. Y aclaró que este plan debe ser política de Estado, no de gobierno. En este sentido, reconoció que el Ministerio de Educación de la Nación ya lo está llevando adelante, pero señaló que “todos tenemos que estar allí”, e hizo alusión a los sindicatos, los padres de familia y los ciudadanos.

Levy Yeyati hizo una “enumeración descorazonadora” de los problemas laborales que aquejan a la Argentina, como el “desempleo protegido o subsidiado”, el hecho de que en la Argentina “enseñamos lo que no se demanda y no enseñamos lo que se demanda” y la existencia de actividades que están siendo menos demandadas, en oposición a otras en las que sí se demanda mano de obra, “pero no tenemos suficiente gente”. Por último, hizo alusión a la formación de la futura fuerza laboral, a la que definió como “realmente insuficiente”. Por todo esto, sugirió poner el foco en la creación de trabajo.

Luego de este panorama desolador, el director de Elypsis eligió terminar su exposición con un tono positivo, y dijo: “Nosotros tenemos que pensar que vamos a ser mejores de lo que creemos que podemos ser. Por ahí no somos Finlandia, pero tampoco podemos echarnos a menos, nosotros podemos ser mucho más”, concluyó.

El último en exponer fue Kovadloff, quien señaló que la Argentina está “en un momento de inflexión”, para luego agregar: “tenemos que ver si políticamente estamos en condiciones de repetir el pasado o de encaminarnos hacia un futuro partiendo de distintos conceptos del presente”. También remarcó que: “necesitamos una capitalización del fracaso”. Aunque aclaró que esto no se hace “desdeñando a los derrotados o a aquellos que en el pasado simplemente se equivocaron o cometieron delitos”.

Por último, el filósofo concluyó: “tenemos que persuadir a nuestra dirigencia, todos los que amamos este país, de que no debe tener toda la razón. Porque cuando toda la razón está en manos de alguien, lo demás estamos de más”.

@ @Ddeurieta